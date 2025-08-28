BTC $111,630.36 0.57%
ETH $4,521.78 -0.75%
SOL $206.96 4.84%
PEPE $0.000010 0.40%
SHIB $0.000012 0.91%
BNB $856.34 -0.31%
DOGE $0.22 1.18%
XRP $2.98 -0.15%
บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 28 สิงหาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
ตลาดคริปโตวันนี้ (28 สิงหาคม 2025) ราคา Bitcoin (BTC) ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 111,580 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.4% จากเมื่อวานนี้ ในขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 4,511 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงราวๆ -0.7% ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด

ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอื่นๆ มีความเคลื่อนไหวดังนี้

  • XRP (XRP) — 2.98 ดอลลาร์ (-0.48%)
  • Solana (SOL) — 205.31 ดอลลาร์ (+5.18%)
  • BNB Coin (BNB) — 855.94 ดอลลาร์ (-0.38%)
  • Cronos (CRO) — 0.3321 (+62.04%)

ในขณะที่กลุ่มเหรียญมีม Dogecoin (DOGE) ขยับขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ 0.2211 ดอลลาร์ (+1.58%) และ Shiba Inu (SHIB) ก็บวกเล็กน้อยเช่นกันที่ 0.00001257 ดอลลาร์ (+0.75%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.5% Bitcoin ยังคงครอบครองส่วนแบ่งตลาดหลัก สะท้อนความเชื่อมั่นใน BTC ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับหนึ่ง
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่อารมณ์ตลาดยังมีความระมัดระวังเล็กน้อย
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 47/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังเอนเอียงไปทาง “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,062,423,949,481
1.37
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Solana
เหลือไม่ถึง 10 ชั่วโมงสุดท้าย! TOKEN6900 เตรียมปิด Presale เหรียญมีมสุดบ้าคลั่งท้าชน Ethereum
