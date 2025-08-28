[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 28 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (28 สิงหาคม 2025) ราคา Bitcoin (BTC) ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 111,580 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.4% จากเมื่อวานนี้ ในขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 4,511 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงราวๆ -0.7% ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด
ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอื่นๆ มีความเคลื่อนไหวดังนี้
- XRP (XRP) — 2.98 ดอลลาร์ (-0.48%)
- Solana (SOL) — 205.31 ดอลลาร์ (+5.18%)
- BNB Coin (BNB) — 855.94 ดอลลาร์ (-0.38%)
- Cronos (CRO) — 0.3321 (+62.04%)
ในขณะที่กลุ่มเหรียญมีม Dogecoin (DOGE) ขยับขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ 0.2211 ดอลลาร์ (+1.58%) และ Shiba Inu (SHIB) ก็บวกเล็กน้อยเช่นกันที่ 0.00001257 ดอลลาร์ (+0.75%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.5% Bitcoin ยังคงครอบครองส่วนแบ่งตลาดหลัก สะท้อนความเชื่อมั่นใน BTC ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับหนึ่ง
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่อารมณ์ตลาดยังมีความระมัดระวังเล็กน้อย
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 47/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังเอนเอียงไปทาง “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
- BTC เสี่ยงร่วงต่อ! ส่อง 2 สาเหตุหลักจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง
- XRP ลุ้นสนั่น! นักวิเคราะห์ชี้เป้าราคาพุ่งจรวดสู่ $20 ได้จริงหรือ?
