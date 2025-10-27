[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (27 ตุลาคม 2025) แสดงแนวโน้มเป็นบวก โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาขึ้นไปแตะระดับประมาณ 115,000 ดอลลาร์ ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน ตลาดมีการหมุนเงินจาก Bitcoin ไปสู่ altcoins บางส่วน ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังแสดงความระมัดระวังในจังหวะเข้าซื้อ โดยสภาพตลาดยังคงผสมผสานระหว่างความหวังและความระวังในช่วงเวลานี้
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +1.8300% ซื้อขายอยู่ที่ $113,472.51 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.59 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH +3.0200% ซื้อขายอยู่ที่ $4,072.11
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม: XRP XRP +3.5100% ซื้อขายอยู่ที่ $2.63 ยังคงทรงตัวแต่มีวอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้น**,** Solana SOL +1.9300% ซื้อขายอยู่ที่ $198.11 แสดงศักยภาพในการฟื้นตัวจากกิจกรรมบนเครือข่าย NFT และ DeFi ที่คึกคัก**, BNB** BNB +0.9400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,126.28
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม วันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย: Dogecoin DOGE +2.2800% มาอยู่ที่ $0.20 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +2.4500% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตในวันนี้แสดงให้เห็นบรรยากาศที่ผสมผสาน โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญราคาแตะระดับประมาณ 115,000 ดอลลาร์ หลังจากได้รับแรงหนุนจากข่าวการบรรลุข้อตกลงเฟรมเวิร์กการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) และเหรียญหลักอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นบ้างเล็กน้อย รวมถึงการไหลของเงินทุนเข้าสู่ altcoins บางตัวแสดงความเคลื่อนไหวที่ดี อย่างเช่น Virtual Protocol ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 30% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.8% → บ่งชี้ว่าครองตลาดยังคงสูง เป็นสัญญาณว่า Bitcoin ยังเป็นที่ต้องการอันดับ 1 ของนักลงทุน
- Altcoin Season Index: 30 → ยังค่อนข้างต่ำ บ่งชี้ว่าปัจจุบันเป็นช่วง Bitcoin Season มากกว่า Altseason
- Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → ชี้ว่านักลงทุนยังมีความระมัดระวัง ไม่เกิดความโลภหรือความกลัวเกินไป
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
ตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของ Bitcoin ในเดือนตุลาคม (Uptober rally) และความคาดหวังเรื่อง ETF สินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเพิ่มสภาพคล่องเข้ามา อีกทั้งข่าวการผ่อนคลายทางการเงินจาก Fed และการสะสมคริปโตโดยวาฬใหญ่ (whale accumulation) ทำให้มีโอกาสตลาดจะขึ้นต่อเนื่องในระยะกลาง
- Cautious Case
ตลาดอาจเผชิญความเสี่ยงจากภาวะครบซื้อมากเกินไป (overbought conditions) ทำให้ราคาอาจปรับตัวลงได้ นอกจากนี้ การเข้มงวดนโยบายการเงินของ Fed, ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยลบที่ผู้ลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด