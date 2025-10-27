BTC $115,529.62 3.46%
ETH $4,231.06 7.19%
SOL $204.53 5.41%
PEPE $0.0000073 3.71%
SHIB $0.000010 4.40%
BNB $1,149.86 2.60%
DOGE $0.20 5.85%
XRP $2.65 0.93%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 ตุลาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (27 ตุลาคม 2025) แสดงแนวโน้มเป็นบวก โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาขึ้นไปแตะระดับประมาณ 115,000 ดอลลาร์ ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน ตลาดมีการหมุนเงินจาก Bitcoin ไปสู่ altcoins บางส่วน ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังแสดงความระมัดระวังในจังหวะเข้าซื้อ โดยสภาพตลาดยังคงผสมผสานระหว่างความหวังและความระวังในช่วงเวลานี้

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +1.8300% ซื้อขายอยู่ที่ $113,472.51 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.59 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH +3.0200% ซื้อขายอยู่ที่ $4,072.11

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม: XRP xrp logoXRP +3.5100% ซื้อขายอยู่ที่ $2.63 ยังคงทรงตัวแต่มีวอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้น**,** Solana sol logoSOL +1.9300% ซื้อขายอยู่ที่ $198.11 แสดงศักยภาพในการฟื้นตัวจากกิจกรรมบนเครือข่าย NFT และ DeFi ที่คึกคัก**, BNB** bnb logoBNB +0.9400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,126.28

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม วันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย: Dogecoin doge logoDOGE +2.2800% มาอยู่ที่ $0.20 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +2.4500% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตในวันนี้แสดงให้เห็นบรรยากาศที่ผสมผสาน โดย Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญราคาแตะระดับประมาณ 115,000 ดอลลาร์ หลังจากได้รับแรงหนุนจากข่าวการบรรลุข้อตกลงเฟรมเวิร์กการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) และเหรียญหลักอื่น ๆ ปรับตัวขึ้นบ้างเล็กน้อย รวมถึงการไหลของเงินทุนเข้าสู่ altcoins บางตัวแสดงความเคลื่อนไหวที่ดี อย่างเช่น Virtual Protocol ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 30% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.8% → บ่งชี้ว่าครองตลาดยังคงสูง เป็นสัญญาณว่า Bitcoin ยังเป็นที่ต้องการอันดับ 1 ของนักลงทุน
  • Altcoin Season Index: 30 → ยังค่อนข้างต่ำ บ่งชี้ว่าปัจจุบันเป็นช่วง Bitcoin Season มากกว่า Altseason
  • Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → ชี้ว่านักลงทุนยังมีความระมัดระวัง ไม่เกิดความโลภหรือความกลัวเกินไป

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

ตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของ Bitcoin ในเดือนตุลาคม (Uptober rally) และความคาดหวังเรื่อง ETF สินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเพิ่มสภาพคล่องเข้ามา อีกทั้งข่าวการผ่อนคลายทางการเงินจาก Fed และการสะสมคริปโตโดยวาฬใหญ่ (whale accumulation) ทำให้มีโอกาสตลาดจะขึ้นต่อเนื่องในระยะกลาง

  • Cautious Case

ตลาดอาจเผชิญความเสี่ยงจากภาวะครบซื้อมากเกินไป (overbought conditions) ทำให้ราคาอาจปรับตัวลงได้ นอกจากนี้ การเข้มงวดนโยบายการเงินของ Fed, ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยลบที่ผู้ลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ภาพรวมตลาด

มูลค่าตลาดรวม
$4,114,059,320,139
4.39
ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
Bitcoin, ETH, XRP, DOGE ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง! รับข่าวดีสหรัฐฯ-จีน
2025-10-27 10:51:04
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-27 10:51:04
บิทคอยน์
หรือจะจริง? CZ แซว Donald Trump อาจเป็นซาโตชิผู้สร้าง Bitcoin!
2025-10-27 05:28:12
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-27 05:28:12
