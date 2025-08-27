BTC $111,392.70 1.36%
ETH $4,574.69 3.87%
SOL $198.65 5.84%
PEPE $0.000010 3.03%
SHIB $0.000012 3.07%
BNB $861.83 1.76%
DOGE $0.21 4.18%
XRP $3.00 3.60%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (27 สิงหาคม 2025) แสดงถึงสัญญาณที่ผสมผสาน โดย Bitcoin (BTC) มีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากความผันผวนของวันที่ผ่านมา ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับ 111,280 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +1.50% จากเมื่อวานนี้ ขณะที่ Ethereum (ETH) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และกลับมาอยู่ที่ระดับ 4,561 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ****+3.20%

ในส่วนของเหรียญ Altcoin ชั้นนำ XRP สามารถกลับมาที่ระดับ 3 ดอลลาร์ (+4.10%) ได้อีกครั้ง ขณะที่ Solana (SOL) ก็เริ่มพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 196 ดอลลาร์ (+4.25%) ในขณะที่กลุ่มเหรียญมีม Dogecoin (DOGE) แสดงการฟื้นตัว ปัจจุบันอยู่ที่ 0.2187 ดอลลาร์ (+3.69%) และ Shiba Inu (SHIB) ก็บวกเล็กน้อยเช่นกันที่ 0.00001251 ดอลลาร์ (+3.19%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.4% ลดลงเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 47/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซน “Neutral” แสดงว่านักลงทุนมีความต้องการมากขึ้นแต่ยังคงมีความระมัดระวัง
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 ลดลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซน “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
ระวัง! นวค.ตรวจพบสัญญาณ Dogecoin เตรียมย่อเพื่อพุ่งแรงเร็ว ๆ นี้!?
2025-08-25 22:17:21
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
แรงซื้อดัน XRP ใกล้เบรก $3.30! Fed หนุนทิศทางขาขึ้นชัดเจน
2025-08-25 17:39:26
,
โดย Anuchit Laemsing

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,062,239,898,490
-0.57
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
ระวัง! นวค.ตรวจพบสัญญาณ Dogecoin เตรียมย่อเพื่อพุ่งแรงเร็ว ๆ นี้!?
2025-08-25 22:17:21
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
แรงซื้อดัน XRP ใกล้เบรก $3.30! Fed หนุนทิศทางขาขึ้นชัดเจน
2025-08-25 17:39:26
,
โดย Anuchit Laemsing

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-27 09:08:34
ข่าว Altcoin
SPX6900 ส่งไม้ต่อให้ TOKEN6900 เหรียญมีมใหม่ที่ใกล้ปิด Presale!
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-27 02:13:09
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า