[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (27 สิงหาคม 2025) แสดงถึงสัญญาณที่ผสมผสาน โดย Bitcoin (BTC) มีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากความผันผวนของวันที่ผ่านมา ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับ 111,280 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +1.50% จากเมื่อวานนี้ ขณะที่ Ethereum (ETH) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และกลับมาอยู่ที่ระดับ 4,561 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ****+3.20%
ในส่วนของเหรียญ Altcoin ชั้นนำ XRP สามารถกลับมาที่ระดับ 3 ดอลลาร์ (+4.10%) ได้อีกครั้ง ขณะที่ Solana (SOL) ก็เริ่มพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 196 ดอลลาร์ (+4.25%) ในขณะที่กลุ่มเหรียญมีม Dogecoin (DOGE) แสดงการฟื้นตัว ปัจจุบันอยู่ที่ 0.2187 ดอลลาร์ (+3.69%) และ Shiba Inu (SHIB) ก็บวกเล็กน้อยเช่นกันที่ 0.00001251 ดอลลาร์ (+3.19%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.4% ลดลงเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 47/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซน “Neutral” แสดงว่านักลงทุนมีความต้องการมากขึ้นแต่ยังคงมีความระมัดระวัง
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 ลดลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซน “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
