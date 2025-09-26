BTC $109,536.28 -2.12%
ETH $3,958.74 -1.46%
SOL $197.04 -3.70%
PEPE $0.0000092 -2.21%
SHIB $0.000011 -1.30%
BNB $941.76 -5.24%
DOGE $0.22 -2.81%
XRP $2.77 -3.05%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 กันยายน 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (26 กันยายน 2025) เข้าสู่ช่วง “Red September” ที่รุนแรง โดยมูลค่ารวมของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากแรงกดดันหลายประการ ได้แก่ ค่าเงินของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น ความเป็นไปได้ของการยุติการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐ หรือ การชำระบัญชีสถานะเก็งกำไรขนาดใหญ่กว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ระดับความกลัวในตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจมหภาค

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -3.70% ซื้อขายอยู่ที่ $109,407.90 ในขณะที่ Ethereum eth logoETH -6.61% ซื้อขายอยู่ที่ $3,896.97 โดยทั้ง 2 เหรียญหลักปรับตัวลงค่อนข้างชัดในรอบวันที่ผ่านมา

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

แม้ว่าหลายเหรียญ Altcoin ยอดนิยมจะได้รับแรงกดดันมากกว่า BTC ในช่วงนี้ แต่บางเหรียญยังแสดงความแข็งแรงในจังหวะรีบาวน์: XRP xrp logoXRP -6.97% ซื้อขายอยู่ที่ $2.76, Solana sol logoSOL -7.63% ซื้อขายอยู่ที่ $196.34, BNB bnb logoBNB -5.85% ซื้อขายอยู่ที่ $957.36 โดยบาง Altcoin ขนาดกลางอาจกำลังถูก “cash out” กลับมาเป็น BTC หรือ stablecoins เพื่อรักษามูลค่า

เหรียญมีม

ในส่วนของเหรียญมีมยอดนิยมได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก Dogecoin doge logoDOGE -7.74% มาอยู่ที่ $0.22 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.01% มาอยู่ที่ $0.000011

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

บรรยากาศการลงทุนอยู่ในโหมด ระมัดระวังอย่างสูง ท่ามกลางความกังวลหลายเรื่อง ปัจจัยหลักมาจากความเป็นไปได้ของการยุติการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐที่ Polymarket ประเมินที่ 77% ภายในสิ้นปี 2025 และ 63% ภายใน 1 ตุลาคม การเสริมกำลังของดอลลาร์สหรัฐ (DXY ขึ้นไปที่ 98.4 ระดับสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์) และ Fed มองว่าเงินเฟ้อยังเป็นความเสี่ยงสำคัญ แม้จะปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว 0.25% แต่ก็ส่งสัญญาณความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อ จึงยังไม่รีบลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และอาจคงมาตรการเข้มงวดต่อไป

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → การครองส่วนแบ่งของ BTC เสริมกำลังขึ้น สะท้อนการหลบภัยของนักลงทุนจากความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน
  • Altcoin Season Index: 71 → ยังไม่เข้าสู่ Altcoin season อย่างเต็มตัว เหรียญ Altcoin ยังคงต้องพึ่งพา BTC เป็นหลัก
  • Fear & Greed Index: 32 (Fear) → สะท้อนความกังวลของนักลงทุน แต่ไม่ถึงระดับ Panic นักลงทุนระมัดระวังสูง และอาจเปิดโอกาสกลับเข้าซื้อหลังจากนี้

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หากความไม่แน่นอนทางการเมืองคลี่คลาย และ Fed เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นในช่วงท้ายปี อาจสร้างแรงหนุนให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง การไหลเข้าสู่ Bitcoin และ Ethereum ETF ที่ยังคงเป็นบวก แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นระยะยาวของสถาบัน นอกจากนี้ ช่วงไตรมาส 4 มักมีแรงหนุนตามฤดูกาล และระดับ Fear Index ที่ 32 อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองระยะยาว

  • Cautious Case

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์และนโยบาย Fed ที่ยังไม่ชัดเจนอาจกดดันต่อไป การการยุติการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าช้า และเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด การที่ Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุแนวต้าน $113,500 ได้ และ Ethereum หลุด $4,000 แสดงถึงแรงกดดันทางเทคนิค นักลงทุนหลายรายอาจเลือกรอดูความชัดเจนเพิ่มเติมก่อนลงทุน (ที่มา reuters)

เหรียญยอดนิยม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
