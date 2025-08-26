BTC $109,977.37 -2.47%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (26 สิงหาคม 2025) โดยรวมอยู่ในโซนลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin (BTC) ที่ร่วงลงมาอยู่ที่ 109,800 ดอลลาร์ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ วาฬ Bitcoin เทขาย Bitcoin มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ราคาหลุดระดับ 110,000 ดอลลาร์และเกิดการล้างพอร์ตเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของ Ethereum (ETH) หลังจากที่ทำนิวไฮไปได้เมื่อวานที่ 4,780 ดอลลาร์ วันนี้ ราคาก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4,360 ดอลลาร์ แต่ยังเห็นได้ถึงแรงซื้อมหาศาลใน Ethereum Spot ETF จากเหล่านักลงทุนสถาบัน

เหรียญ Altcoin และ Meme Coin ที่น่าสนใจอื่นๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน XRP ปรับตัวลง -4.34% มาอยู่ที่ 2.86 ดอลลาร์, Dogecoin (DOGE) ร่วงถึง 8% มาอยู่ที่ 0.2083 ดอลลาร์, Shiba Inu (SHIB) มาอยู่ที่ 0.00001197 ดอลลาร์ ลดลง -6.14%

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.9% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 43/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่เข้าใกล้โซน “Fear” มากขึ้น สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 46/100 ยังเอนเอียงไปในโซน “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
