[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (26 สิงหาคม 2025) โดยรวมอยู่ในโซนลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin (BTC) ที่ร่วงลงมาอยู่ที่ 109,800 ดอลลาร์ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ วาฬ Bitcoin เทขาย Bitcoin มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ราคาหลุดระดับ 110,000 ดอลลาร์และเกิดการล้างพอร์ตเป็นจำนวนมาก
ในส่วนของ Ethereum (ETH) หลังจากที่ทำนิวไฮไปได้เมื่อวานที่ 4,780 ดอลลาร์ วันนี้ ราคาก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4,360 ดอลลาร์ แต่ยังเห็นได้ถึงแรงซื้อมหาศาลใน Ethereum Spot ETF จากเหล่านักลงทุนสถาบัน
เหรียญ Altcoin และ Meme Coin ที่น่าสนใจอื่นๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน XRP ปรับตัวลง -4.34% มาอยู่ที่ 2.86 ดอลลาร์, Dogecoin (DOGE) ร่วงถึง 8% มาอยู่ที่ 0.2083 ดอลลาร์, Shiba Inu (SHIB) มาอยู่ที่ 0.00001197 ดอลลาร์ ลดลง -6.14%
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.9% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 43/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่เข้าใกล้โซน “Fear” มากขึ้น สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 46/100 ยังเอนเอียงไปในโซน “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
- Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
