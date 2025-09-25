BTC $111,998.90 -0.70%
Cryptonews ข่าวบล็อกเชน

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 กันยายน 2025

ผู้เขียน Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Pakphum Kerdprap
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (25 กันยายน 2025) ตลาดคริปโตฯ เข้าสู่ภาวะผันผวนหนักในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยมูลค่ารวมของตลาดหายไปราว 162,000 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่วัน จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่า ความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ และการชำระบัญชีสถานะลงทุนขนาดใหญ่ ขณะที่เงินลงทุนจากสถาบันยังคงไหลเข้า สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +1.28% ซื้อขายอยู่ที่ $113,584.66 มีแรงซื้อกลับบ้างจากนักลงทุนที่มองว่าเป็น “safe asset” ภายใต้ความไม่แน่นอนของตลาด ในขณะที่ Ethereum eth logoETH -0.54% ซื้อขายอยู่ที่ $4,159.92 เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับ BTC

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมมีความเคลื่อนไหวดังนี้: XRP xrp logoXRP +3.82% ซื้อขายอยู่ที่ $2.96, Solana sol logoSOL -1.66% ซื้อขายอยู่ที่ $212.20, BNB bnb logoBNB -0.19% ซื้อขายอยู่ที่ $1,017.22 ฯลฯ

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin doge logoDOGE +1.11% ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง มาอยู่ที่ $0.24 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.38% ปรับตัวลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ $0.000012

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

บรรยากาศการลงทุนยังคงอยู่ในโหมด ระมัดระวังแต่ก็แฝงด้วยโอกาส ท่ามกลางความผันผวนของตลาด ปัจจัยหลักมาจากความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และพัฒนาการด้านกฎระเบียบ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่จะมีการอนุมัติ Spot Crypto ETFs สำหรับทั้ง Bitcoin และ Altcoins แม้นักลงทุนบางส่วนยังเลือกถือเหรียญใหญ่ เช่น Bitcoin และ Ethereum เป็นหลัก แต่โดยรวมแล้วหลายเหรียญยังถูกใช้เพื่อการเก็งกำไรมากกว่ามีการใช้งานจริง ขณะเดียวกันการถกเถียงด้านกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนและมาตรการ AML ยังเพิ่มความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นระยะยาวที่คงอยู่

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 60.5% (ทรงตัว) → การครองส่วนแบ่งของ BTC ใกล้ระดับแนวต้าน จำกัดโอกาสการเติบโตระยะสั้นของ Altcoins
  • Altcoin Season Index: มีการหมุนเข้าสู่ Altcoins → เหรียญขนาดกลางบางตัวเริ่มฟื้น แต่ Altcoins ชั้นนำยังมีสัญญาณเชิงลบ
  • Fear & Greed Index: 39 (Fear) → สะท้อนความกังวลของนักลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญเก็งกำไร

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินการลดดอกเบี้ยตามคาดการณ์ จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโต ความคืบหน้าในการอนุมัติ Spot Crypto ETFs จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของตลาด และดึงดูดทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยมากขึ้น แม้รายย่อยบางส่วนยังมีความลังเล แต่เงินทุนจากสถาบันยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นใจระยะยาว นอกจากนี้ ช่วงไตรมาส 4 มักมีแรงหนุนตามฤดูกาล หาก Bitcoin สามารถทะลุแนวต้านบริเวณ 116,000 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสสร้างจุดสูงใหม่

  • Cautious Case

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายจากปัจจัยมหภาคและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอาจกดดันตลาดให้อ่อนแอต่อไป Altcoins ที่ไม่มี use case ชัดเจนหรือมีสภาพคล่องต่ำมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทอดทิ้ง นักลงทุนบางส่วนอาจเลือกกลับไปถือ Bitcoin มากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากความเชื่อมั่นต่อ Altcoins ลดลง ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและความเป็นไปได้ของมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมและเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด

ภาพรวมตลาด

$4,026,481,503,071
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
วิเคราะห์ราคา Bitcoin หลัง Jiuzi ทุ่มเงินมหาศาล และเบลารุสเปิดทางธุรกรรมคริปโตพุ่ง 3 พันล้าน
Anuchit Laemsing
2025-09-25 12:25:19
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-25 12:25:19
XRP ข่าวล่าสุด
3 เหรียญเด่น XRP, SOL, TRX จ่อพุ่ง! นักวิเคราะห์จับตาใกล้ชิด
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-25 08:39:28
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
