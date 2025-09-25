[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (25 กันยายน 2025) ตลาดคริปโตฯ เข้าสู่ภาวะผันผวนหนักในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยมูลค่ารวมของตลาดหายไปราว 162,000 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่วัน จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่า ความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ และการชำระบัญชีสถานะลงทุนขนาดใหญ่ ขณะที่เงินลงทุนจากสถาบันยังคงไหลเข้า สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +1.28% ซื้อขายอยู่ที่ $113,584.66 มีแรงซื้อกลับบ้างจากนักลงทุนที่มองว่าเป็น “safe asset” ภายใต้ความไม่แน่นอนของตลาด ในขณะที่ Ethereum ETH -0.54% ซื้อขายอยู่ที่ $4,159.92 เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับ BTC
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมมีความเคลื่อนไหวดังนี้: XRP XRP +3.82% ซื้อขายอยู่ที่ $2.96, Solana SOL -1.66% ซื้อขายอยู่ที่ $212.20, BNB BNB -0.19% ซื้อขายอยู่ที่ $1,017.22 ฯลฯ
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin DOGE +1.11% ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง มาอยู่ที่ $0.24 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +0.38% ปรับตัวลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ $0.000012
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
บรรยากาศการลงทุนยังคงอยู่ในโหมด ระมัดระวังแต่ก็แฝงด้วยโอกาส ท่ามกลางความผันผวนของตลาด ปัจจัยหลักมาจากความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และพัฒนาการด้านกฎระเบียบ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่จะมีการอนุมัติ Spot Crypto ETFs สำหรับทั้ง Bitcoin และ Altcoins แม้นักลงทุนบางส่วนยังเลือกถือเหรียญใหญ่ เช่น Bitcoin และ Ethereum เป็นหลัก แต่โดยรวมแล้วหลายเหรียญยังถูกใช้เพื่อการเก็งกำไรมากกว่ามีการใช้งานจริง ขณะเดียวกันการถกเถียงด้านกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนและมาตรการ AML ยังเพิ่มความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นระยะยาวที่คงอยู่
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 60.5% (ทรงตัว) → การครองส่วนแบ่งของ BTC ใกล้ระดับแนวต้าน จำกัดโอกาสการเติบโตระยะสั้นของ Altcoins
- Altcoin Season Index: มีการหมุนเข้าสู่ Altcoins → เหรียญขนาดกลางบางตัวเริ่มฟื้น แต่ Altcoins ชั้นนำยังมีสัญญาณเชิงลบ
- Fear & Greed Index: 39 (Fear) → สะท้อนความกังวลของนักลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญเก็งกำไร
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินการลดดอกเบี้ยตามคาดการณ์ จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโต ความคืบหน้าในการอนุมัติ Spot Crypto ETFs จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของตลาด และดึงดูดทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยมากขึ้น แม้รายย่อยบางส่วนยังมีความลังเล แต่เงินทุนจากสถาบันยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นใจระยะยาว นอกจากนี้ ช่วงไตรมาส 4 มักมีแรงหนุนตามฤดูกาล หาก Bitcoin สามารถทะลุแนวต้านบริเวณ 116,000 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสสร้างจุดสูงใหม่
- Cautious Case
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายจากปัจจัยมหภาคและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอาจกดดันตลาดให้อ่อนแอต่อไป Altcoins ที่ไม่มี use case ชัดเจนหรือมีสภาพคล่องต่ำมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทอดทิ้ง นักลงทุนบางส่วนอาจเลือกกลับไปถือ Bitcoin มากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากความเชื่อมั่นต่อ Altcoins ลดลง ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและความเป็นไปได้ของมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมและเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด