บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (25 สิงหาคม 2025) มีความเคลื่อนไหวที่ผสมผสาน โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ลดลง -1.80% มาอยู่ที่ระดับ 113,450 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคา Ethereum (ETH) ในที่สุดก็ขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ได้ที่ 4,953 ดอลลาร์ ก่อนที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ 4,760 ดอลลาร์

กลุ่ม Meme Coin ก็ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่พุ่งแรงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Dogecoin (DOGE) ลดลงมาอยู่ที่ 0.2330 ดอลลาร์ (-1.87%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) มาอยู่ที่ 0.00001305 ดอลลาร์ (-1.47%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.1% ลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการกระจายการลงทุนไปยัง altcoin มากขึ้น
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 50/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซน “Neutral” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงระมัดระวัง
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 50/100 ยังคงอยู่ในโซน “Bitcoin Season” แต่มีแนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากมีแรงซื้อใน altcoin เพิ่มขึ้น
