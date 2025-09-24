[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 24 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ยังคงแดงเดือด โดยมูลค่าตลาดโดยรวมลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.02% มาอยู่ที่ $3.86 ล้านล้าน โดยในบรรดาท็อป 10 เหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด มีเพียง BNB ที่เป็นบวก
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +0.15% ซื้อขายอยู่ที่ $113,000.86 โดยปรับลดลงเล็กน้อยจากแนวต้าน แต่ยังมีแรงซื้อกลับบ้างใกล้ๆ $112,000 ขณะที่ Ethereum ETH +0.14% ซื้อขายอยู่ที่ $4,184.43 โดนแรงขายทำลายแนวรับ ซึ่งทั้งสองเหรียญมี long position ที่ถูก liquidate ไปค่อนข้างเยอะ
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมเริ่มปรับตัวลดลงตามเทรนด์ของเหรียญหลัก XRP XRP +0.25% ซื้อขายอยู่ที่ $2.87, Solana SOL -0.05% ซื้อขายอยู่ที่ $220.41, BNB BNB +2.13% ซื้อขายอยู่ที่ $1,011.63 ฯลฯ
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยมก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวาน Dogecoin DOGE +0.17% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +0.38% มาอยู่ที่ $0.000012
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วง ระมัดระวังแต่มีโอกาส นักลงทุนกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ — ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวเร่งสำคัญ ขณะที่ข่าวด้านกฎระเบียบ เช่นการเปิดทางให้ Spot Crypto ETFs ได้รับการอนุมัติภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ ก็ช่วยให้นักลงทุนมี “ความหวังเชิงบวก” แม้โดยรวมแล้วยังไม่พร้อมวิ่งขึ้นแรงเพราะหลายเหรียญยังถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร มากกว่าการเป็นปัจจัยพื้นฐาน
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.9% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- Altcoin Season Index: 68 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในแนวโน้มฝั่ง Altcoin Season
- Fear & Greed Index: 39 นักลงทุนมีความระมัดระวัง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: การลดอัตราดอกเบี้ยจาก Fed จะกระตุ้นเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต และการอนุมัติ Spot Crypto ETFs เพิ่มขึ้น (รวมถึง Altcoins) ช่วยขยายโอกาสการลงทุนและความน่าเชื่อถือ
- Cautious Case: เหรียญ Altcoin ที่ยังไม่มี use case ชัดเจน หรือเหรียญที่มี liquidity ต่ำ อาจถูกทิ้งร้างเมื่อตลาด “เลือก” เหรียญที่แข็งแรงมากกว่า รวมถึง นักลงทุนอาจเลือกถือ Bitcoin เป็น safe haven มากขึ้น ถ้าเจอข่าวเชิงลบ