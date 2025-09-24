BTC $112,388.48 -0.63%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 24 กันยายน 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ยังคงแดงเดือด โดยมูลค่าตลาดโดยรวมลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.02% มาอยู่ที่ $3.86 ล้านล้าน โดยในบรรดาท็อป 10 เหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด มีเพียง BNB ที่เป็นบวก

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +0.15% ซื้อขายอยู่ที่ $113,000.86 โดยปรับลดลงเล็กน้อยจากแนวต้าน แต่ยังมีแรงซื้อกลับบ้างใกล้ๆ $112,000 ขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.14% ซื้อขายอยู่ที่ $4,184.43 โดนแรงขายทำลายแนวรับ ซึ่งทั้งสองเหรียญมี long position ที่ถูก liquidate ไปค่อนข้างเยอะ

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมเริ่มปรับตัวลดลงตามเทรนด์ของเหรียญหลัก XRP xrp logoXRP +0.25% ซื้อขายอยู่ที่ $2.87, Solana sol logoSOL -0.05% ซื้อขายอยู่ที่ $220.41, BNB bnb logoBNB +2.13% ซื้อขายอยู่ที่ $1,011.63 ฯลฯ

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยมก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวาน Dogecoin doge logoDOGE +0.17% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.38% มาอยู่ที่ $0.000012

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วง ระมัดระวังแต่มีโอกาส นักลงทุนกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ — ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวเร่งสำคัญ ขณะที่ข่าวด้านกฎระเบียบ เช่นการเปิดทางให้ Spot Crypto ETFs ได้รับการอนุมัติภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ ก็ช่วยให้นักลงทุนมี “ความหวังเชิงบวก” แม้โดยรวมแล้วยังไม่พร้อมวิ่งขึ้นแรงเพราะหลายเหรียญยังถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร มากกว่าการเป็นปัจจัยพื้นฐาน

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.9% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • Altcoin Season Index: 68 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในแนวโน้มฝั่ง Altcoin Season
  • Fear & Greed Index: 39 นักลงทุนมีความระมัดระวัง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: การลดอัตราดอกเบี้ยจาก Fed จะกระตุ้นเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต และการอนุมัติ Spot Crypto ETFs เพิ่มขึ้น (รวมถึง Altcoins) ช่วยขยายโอกาสการลงทุนและความน่าเชื่อถือ
  • Cautious Case: เหรียญ Altcoin ที่ยังไม่มี use case ชัดเจน หรือเหรียญที่มี liquidity ต่ำ อาจถูกทิ้งร้างเมื่อตลาด “เลือก” เหรียญที่แข็งแรงมากกว่า รวมถึง นักลงทุนอาจเลือกถือ Bitcoin เป็น safe haven มากขึ้น ถ้าเจอข่าวเชิงลบ

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ตลาดคริปโตนิ่ง! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ติดหล่ม รอสัญญาณ Fed
2025-09-24 11:24:52
ข่าวคริปโต
แรงกดดันมหภาคยังไม่คลาย นักลงทุนสงสัย Bitcoin จะพุ่งทะลุ $118,000 หรือถอยสู่ $107,000 กันแน่
2025-09-24 09:00:00
