Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 24 ตุลาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (24 ตุลาคม 2025) เริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) ที่กำลังจะประกาศผลในช่วงบ่าย หลังจากปรับฐานลงติดต่อกัน 7 วันก่อนหน้า มูลค่าตลาดรวมพุ่งขึ้น 1.93% สู่ระดับ 3.71 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Bitcoin นำทัพเด้งกลับ ท่ามกลางสัญญาณสะสมที่อาจบ่งบอกถึงจุดต่ำสุดของเดือนตุลาคมนี้

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +2.7400% ซื้อขายอยู่ที่ $109,937.30 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.62 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH +2.8400% ซื้อขายอยู่ที่ $3,850.20

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวผสมผสาน: XRP xrp logoXRP +1.7400% ซื้อขายอยู่ที่ $2.41, Solana sol logoSOL +6.7300% ซื้อขายอยู่ที่ $190.24, BNB bnb logoBNB +5.6400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,116.92

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็ฟื้นตัวตามกระแสตลาดเช่นกัน: Dogecoin doge logoDOGE +4.1600% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +3.6100% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.3% → สะท้อนถึง “Bitcoin Season” ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพา BTC เป็นหลัก
  • Altcoin Season Index: 24 → อยู่ในช่วง Bitcoin Season อย่างชัดเจน
  • Fear & Greed Index: 232 (Fear) → บ่งบอกถึงความระมัดระวัง แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์

2) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด (ต่ำกว่า 2.4%) ตลาดอาจระเบิดแรงซื้อ โดย BTC พุ่งทะลุ 117,000-120,000 ดอลลาร์ ส่งผลดีต่อ ETH และ SOL ที่อาจตามขึ้น 5-10% จากกระแส ETF ใหม่และการยอมรับสถาบัน สนับสนุนโดยปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ทำสถิติสูงสุดในไตรมาส 3

  • Cautious Case

ในทางตรงข้าม หาก CPI สูงกว่าคาดจากแรงกดดันเงินเฟ้อและความล่าช้าของข้อมูลเศรษฐกิจ อาจกดดัน BTC หลุด 105,000 ดอลลาร์ นำไปสู่การเทขาย altcoins และ meme coins เพิ่มเติม โดยเฉพาะ XRP ที่เสี่ยงจากข่าวด้านกฏระเบียบ นักลงทุนควรติดตามระดับ dominance ที่อาจแตะ 58% หากเกิด panic sell

ข่าวคริปโต
ChatGPT วิเคราะห์ราคา WLFI, AAVE และ SUI ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2025 – จับตาการฟื้นตัวรอบใหม่ของตลาดคริปโต
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-24 12:13:45
ข่าวคริปโต
3 วันสุดท้าย! ซื้อ Snorter ก่อนลิสต์เข้าตลาด พร้อมจับจองบอทอัจฉริยะ
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-24 11:33:57
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
