[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 24 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (24 ตุลาคม 2025) เริ่มฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) ที่กำลังจะประกาศผลในช่วงบ่าย หลังจากปรับฐานลงติดต่อกัน 7 วันก่อนหน้า มูลค่าตลาดรวมพุ่งขึ้น 1.93% สู่ระดับ 3.71 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Bitcoin นำทัพเด้งกลับ ท่ามกลางสัญญาณสะสมที่อาจบ่งบอกถึงจุดต่ำสุดของเดือนตุลาคมนี้
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +2.7400% ซื้อขายอยู่ที่ $109,937.30 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.62 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH +2.8400% ซื้อขายอยู่ที่ $3,850.20
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวผสมผสาน: XRP XRP +1.7400% ซื้อขายอยู่ที่ $2.41, Solana SOL +6.7300% ซื้อขายอยู่ที่ $190.24, BNB BNB +5.6400% ซื้อขายอยู่ที่ $1,116.92
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็ฟื้นตัวตามกระแสตลาดเช่นกัน: Dogecoin DOGE +4.1600% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +3.6100% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.3% → สะท้อนถึง “Bitcoin Season” ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพา BTC เป็นหลัก
- Altcoin Season Index: 24 → อยู่ในช่วง Bitcoin Season อย่างชัดเจน
- Fear & Greed Index: 232 (Fear) → บ่งบอกถึงความระมัดระวัง แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์
2) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หาก CPI ออกมาต่ำกว่าคาด (ต่ำกว่า 2.4%) ตลาดอาจระเบิดแรงซื้อ โดย BTC พุ่งทะลุ 117,000-120,000 ดอลลาร์ ส่งผลดีต่อ ETH และ SOL ที่อาจตามขึ้น 5-10% จากกระแส ETF ใหม่และการยอมรับสถาบัน สนับสนุนโดยปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ทำสถิติสูงสุดในไตรมาส 3
- Cautious Case
ในทางตรงข้าม หาก CPI สูงกว่าคาดจากแรงกดดันเงินเฟ้อและความล่าช้าของข้อมูลเศรษฐกิจ อาจกดดัน BTC หลุด 105,000 ดอลลาร์ นำไปสู่การเทขาย altcoins และ meme coins เพิ่มเติม โดยเฉพาะ XRP ที่เสี่ยงจากข่าวด้านกฏระเบียบ นักลงทุนควรติดตามระดับ dominance ที่อาจแตะ 58% หากเกิด panic sell