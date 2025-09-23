BTC $112,257.10 -1.98%
ETH $4,178.31 -2.69%
SOL $215.94 -6.81%
PEPE $0.0000095 -5.03%
SHIB $0.000012 -3.09%
BNB $981.86 -4.99%
DOGE $0.24 -3.50%
XRP $2.85 -1.33%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 23 กันยายน 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (23 กันยายน 2025) กำลังเผชิญกับแรงกดดันและเข้าสู่ช่วง “ระมัดระวังแต่มีโอกาส” หลังจากการลดดอกเบี้ย 0.25% ของ Fed เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด แต่นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังต่อสัญญาณทางเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างแรงกดดันขายระยะสั้นและโมเมนตัมเชิงบวกระยะกลาง

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -2.41% ซื้อขายอยู่ที่ $112,655.04 ปรับลดลงเล็กน้อยจากแนวต้าน แต่ยังมีแรงซื้อกลับบ้างใต้แนว $112,000 ส่วน Ethereum eth logoETH -6.81% ซื้อขายอยู่ที่ $4,175.12 โดนแรงขายทำลายแนวรับ และมี long position ที่ถูก liquidate ไปค่อนข้างเยอะ

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมเริ่มปรับตัวลดลงตามเทรนด์ของเหรียญหลัก XRP xrp logoXRP -4.74% ซื้อขายอยู่ที่ $2.84, Solana sol logoSOL -7.65% ซื้อขายอยู่ที่ $219.26, BNB bnb logoBNB -5.69% ซื้อขายอยู่ที่ $989.01 ฯลฯ

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยมก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวาน Dogecoin doge logoDOGE -9.17% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.10% มาอยู่ที่ $0.000013

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตในเดือนกันยายน 2025 มีลักษณะเด่นในด้านการขยายตัวของสถาบันและกิจกรรมด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น แม้จะยังมีความผันผวนระยะสั้น นักลงทุนอาจจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของ การอนุมัติ ETFs หลากหลายสกุล และผลกระทบจากนโยบายการเงินที่อ่อนตัวลง

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับ Altcoin Season ที่ลดลง
  • Altcoin Season Index: 64 BTC เริ่มกลับมาครองสัดส่วนตลาดสูง นักลงทุนเริ่มโยกเงินกลับมาที่ BTC เมื่อเกิดความไม่แน่นอน
  • Fear & Greed Index: 40 นักลงทุนยังคงอยู่ในโซน “ความระมัดระวัง” และไม่พร้อมที่จะเสี่ยงมากนัก

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: การตัดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ของ Fed เมื่อวันที่ 17 กันยายน ยังคงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Jerome Powell ส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในอนาคต การไหลเข้าของสถาบันยังคงแข็งแกร่ง โดย Digital Asset ETFs ดึงดูดเงินไหลเข้า 1.9 พันล้านดอลลาร์สัปดาห์ที่แล้ว
  • Cautious Case: การใช้ leverage ที่มากเกินไปในตลาดได้สร้างความเปราะบางที่รุนแรง การชำระบัญชี 1.5 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียวแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงสะสม การไหลออกจาก on-chain อย่างหนัก โดยเฉพาะ Ethereum ที่มีการไหลออก 274 ล้านดอลลาร์ และ Solana 126.8 ล้านดอลลาร์ บ่งชี้ถึงแรงกดดันขายจาก whale นอกจากนี้ การปลดล็อคโทเค็นมูลค่า 517 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,072,837,176,162
-4.26
เหรียญยอดนิยม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
