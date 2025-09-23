[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 23 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (23 กันยายน 2025) กำลังเผชิญกับแรงกดดันและเข้าสู่ช่วง “ระมัดระวังแต่มีโอกาส” หลังจากการลดดอกเบี้ย 0.25% ของ Fed เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด แต่นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังต่อสัญญาณทางเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างแรงกดดันขายระยะสั้นและโมเมนตัมเชิงบวกระยะกลาง
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -2.41% ซื้อขายอยู่ที่ $112,655.04 ปรับลดลงเล็กน้อยจากแนวต้าน แต่ยังมีแรงซื้อกลับบ้างใต้แนว $112,000 ส่วน Ethereum ETH -6.81% ซื้อขายอยู่ที่ $4,175.12 โดนแรงขายทำลายแนวรับ และมี long position ที่ถูก liquidate ไปค่อนข้างเยอะ
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมเริ่มปรับตัวลดลงตามเทรนด์ของเหรียญหลัก XRP XRP -4.74% ซื้อขายอยู่ที่ $2.84, Solana SOL -7.65% ซื้อขายอยู่ที่ $219.26, BNB BNB -5.69% ซื้อขายอยู่ที่ $989.01 ฯลฯ
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยมก็ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวาน Dogecoin DOGE -9.17% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.10% มาอยู่ที่ $0.000013
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตในเดือนกันยายน 2025 มีลักษณะเด่นในด้านการขยายตัวของสถาบันและกิจกรรมด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น แม้จะยังมีความผันผวนระยะสั้น นักลงทุนอาจจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของ การอนุมัติ ETFs หลากหลายสกุล และผลกระทบจากนโยบายการเงินที่อ่อนตัวลง
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับ Altcoin Season ที่ลดลง
- Altcoin Season Index: 64 BTC เริ่มกลับมาครองสัดส่วนตลาดสูง นักลงทุนเริ่มโยกเงินกลับมาที่ BTC เมื่อเกิดความไม่แน่นอน
- Fear & Greed Index: 40 นักลงทุนยังคงอยู่ในโซน “ความระมัดระวัง” และไม่พร้อมที่จะเสี่ยงมากนัก
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: การตัดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ของ Fed เมื่อวันที่ 17 กันยายน ยังคงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Jerome Powell ส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในอนาคต การไหลเข้าของสถาบันยังคงแข็งแกร่ง โดย Digital Asset ETFs ดึงดูดเงินไหลเข้า 1.9 พันล้านดอลลาร์สัปดาห์ที่แล้ว
- Cautious Case: การใช้ leverage ที่มากเกินไปในตลาดได้สร้างความเปราะบางที่รุนแรง การชำระบัญชี 1.5 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียวแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงสะสม การไหลออกจาก on-chain อย่างหนัก โดยเฉพาะ Ethereum ที่มีการไหลออก 274 ล้านดอลลาร์ และ Solana 126.8 ล้านดอลลาร์ บ่งชี้ถึงแรงกดดันขายจาก whale นอกจากนี้ การปลดล็อคโทเค็นมูลค่า 517 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม