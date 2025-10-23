BTC $108,376.19 0.26%
ETH $3,828.29 -0.76%
SOL $182.19 -1.79%
PEPE $0.0000067 -1.59%
SHIB $0.0000099 -0.91%
BNB $1,083.33 1.30%
DOGE $0.19 -1.19%
XRP $2.38 -1.69%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 23 ตุลาคม 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (23 ตุลาคม 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีแรงกดดันให้ปรับฐานลงเล็กน้อย สะท้อนถึงบรรยากาศการซื้อขายที่ยังค่อนข้าง เป็นกลางถึงระมัดระวัง แม้ว่าหลายฝ่ายจะคาดหวังให้ “Uptober” (เดือนตุลาคม) เป็นช่วงขาขึ้นก็ตาม

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -2.6600% ซื้อขายอยู่ที่ $107,893.86 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.54 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH -3.8100% ซื้อขายอยู่ที่ $3,798.96

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่มีทิศทางที่หลากหลาย โดยยังคงอยู่ภายใต้การครอบงำของ Bitcoin: XRP xrp logoXRP -4.2500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.37, Solana sol logoSOL +0.3300% ซื้อขายอยู่ที่ $184.89, BNB bnb logoBNB -1.0000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,068.48

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม เคลื่อนไหวตามภาพรวมของตลาดหลัก: Dogecoin doge logoDOGE -4.2100% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.3900% มาอยู่ที่ $0.0000099

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดลดลงเหลือ 3.64 ล้านล้านดอลลาร์ โดยหดตัวราว 0.5% จากวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงาท่ามกลางการปรับราคา แม้ว่าจะมีข่าวดีบางอย่าง เช่น ความคืบหน้าในกฎระเบียบและการยอมรับจากสถาบัน แต่ภาพรวมยังถูกครอบงำด้วยความไม่แน่นอนจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ สภาวะเช่นนี้ทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน (consolidation) มากกว่าการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง โดยนักลงทุนระมัดระวังการถือสถานะเปิดรับความเสี่ยง (risk-on)

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.2% → นักลงทุนยังให้ความนิยมกับ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่า Altcoin
  • Altcoin Season Index: 25 → อิทธิพลของ Bitcoin ยังมีอยู่อย่างเต็มที่
  • Fear & Greed Index: 28 (Fear) → ตลาดอยู่ในช่วง “กลัว” (Fear) มากกว่าความโลภ (Greed)

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

หาก Bitcoin สามารถคงแนวรับสำคัญไว้ (เช่น US$105,000–110,000) และกลับขึ้นทะลุ US$115,000 ได้อีกครั้ง ก็มีโอกาสที่ตลาดคริปโตจะเริ่มฟื้นตัว โดยนักลงทุนอาจเริ่มกลับเข้ามาทีละน้อย รวมถึง หากมีข่าวดีด้านกฎระเบียบ, ETF หรือการยอมรับจากสถาบันเพิ่มเติม อาจกระตุ้นแรงซื้อได้มากขึ้น ซึ่งในภาพรวมแล้วจะช่วยให้ Altcoin มีโอกาสกลับมา และสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว การสะสมในช่วงตลาดกลัว (Fear) ถือเป็นจังหวะที่น่าสังเกต — เมื่อเฟดหรือปัจจัยมหภาคเริ่มสงบ ก็อาจส่งผลให้การกลับตัวเกิดขึ้น

  • Cautious Case

หาก Bitcoin หลุดแนวรับสำคัญ (เช่น US$100,000 หรือราวนั้น) หรือมีแรงกดดันจากนโยบายการเงิน/เงินดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มขึ้น ตลาดอาจเข้าสู่ช่วง “แกว่งตัวด้านล่าง” ก่อนเกิดการฟื้นตัวจริง Altcoin อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหรือปรับตัวลงมากกว่า Bitcoin เพราะความเสี่ยงสูงกว่าและไม่มีรากฐานที่แข็งแรงเท่า นักลงทุนควรระวังการเข้า “เก็งกำไรแรง” ในช่วงที่ความเชื่อมั่นต่ำ เพราะอาจเจอการเทขายกลับอย่างรวดเร็ว

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,841,433,111,978
-0.51
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
ลุ้นระทึก! Bitcoin ย่อตัวที่ $108k หลัง Fed แถลง จะไปต่อหรือร่วง?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-22 23:15:16
ข่าว Altcoin
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ? Pepenode ทำให้การขุดเหรียญคริปโตคลีนกว่าที่เคย!
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-22 22:41:52
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า