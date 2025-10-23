[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 23 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (23 ตุลาคม 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีแรงกดดันให้ปรับฐานลงเล็กน้อย สะท้อนถึงบรรยากาศการซื้อขายที่ยังค่อนข้าง เป็นกลางถึงระมัดระวัง แม้ว่าหลายฝ่ายจะคาดหวังให้ “Uptober” (เดือนตุลาคม) เป็นช่วงขาขึ้นก็ตาม
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -2.6600% ซื้อขายอยู่ที่ $107,893.86 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.54 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH -3.8100% ซื้อขายอยู่ที่ $3,798.96
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่มีทิศทางที่หลากหลาย โดยยังคงอยู่ภายใต้การครอบงำของ Bitcoin: XRP XRP -4.2500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.37, Solana SOL +0.3300% ซื้อขายอยู่ที่ $184.89, BNB BNB -1.0000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,068.48
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม เคลื่อนไหวตามภาพรวมของตลาดหลัก: Dogecoin DOGE -4.2100% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +0.3900% มาอยู่ที่ $0.0000099
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดลดลงเหลือ 3.64 ล้านล้านดอลลาร์ โดยหดตัวราว 0.5% จากวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงาท่ามกลางการปรับราคา แม้ว่าจะมีข่าวดีบางอย่าง เช่น ความคืบหน้าในกฎระเบียบและการยอมรับจากสถาบัน แต่ภาพรวมยังถูกครอบงำด้วยความไม่แน่นอนจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ สภาวะเช่นนี้ทำให้ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน (consolidation) มากกว่าการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง โดยนักลงทุนระมัดระวังการถือสถานะเปิดรับความเสี่ยง (risk-on)
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.2% → นักลงทุนยังให้ความนิยมกับ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่า Altcoin
- Altcoin Season Index: 25 → อิทธิพลของ Bitcoin ยังมีอยู่อย่างเต็มที่
- Fear & Greed Index: 28 (Fear) → ตลาดอยู่ในช่วง “กลัว” (Fear) มากกว่าความโลภ (Greed)
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
หาก Bitcoin สามารถคงแนวรับสำคัญไว้ (เช่น US$105,000–110,000) และกลับขึ้นทะลุ US$115,000 ได้อีกครั้ง ก็มีโอกาสที่ตลาดคริปโตจะเริ่มฟื้นตัว โดยนักลงทุนอาจเริ่มกลับเข้ามาทีละน้อย รวมถึง หากมีข่าวดีด้านกฎระเบียบ, ETF หรือการยอมรับจากสถาบันเพิ่มเติม อาจกระตุ้นแรงซื้อได้มากขึ้น ซึ่งในภาพรวมแล้วจะช่วยให้ Altcoin มีโอกาสกลับมา และสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว การสะสมในช่วงตลาดกลัว (Fear) ถือเป็นจังหวะที่น่าสังเกต — เมื่อเฟดหรือปัจจัยมหภาคเริ่มสงบ ก็อาจส่งผลให้การกลับตัวเกิดขึ้น
- Cautious Case
หาก Bitcoin หลุดแนวรับสำคัญ (เช่น US$100,000 หรือราวนั้น) หรือมีแรงกดดันจากนโยบายการเงิน/เงินดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มขึ้น ตลาดอาจเข้าสู่ช่วง “แกว่งตัวด้านล่าง” ก่อนเกิดการฟื้นตัวจริง Altcoin อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหรือปรับตัวลงมากกว่า Bitcoin เพราะความเสี่ยงสูงกว่าและไม่มีรากฐานที่แข็งแรงเท่า นักลงทุนควรระวังการเข้า “เก็งกำไรแรง” ในช่วงที่ความเชื่อมั่นต่ำ เพราะอาจเจอการเทขายกลับอย่างรวดเร็ว