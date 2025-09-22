[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (22 กันยายน 2025) กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น เมื่อสัญญาณ Altcoin Season 3.0 เริ่มชัดเจนขึ้น หลังจากการตัดดอกเบี้ยของ Fed ช่วงกลางเดือน ทำให้เม็ดเงินเริ่มหมุนเข้าสู่เหรียญทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญ Altcoins ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -0.36% ซื้อขายอยู่ที่ $115,550.46 มีแรงซื้อกลับบ้างจากนักลงทุนที่มองว่าเป็น “safe asset” ภายใต้ความไม่แน่นอนของตลาด ในขณะที่ Ethereum ETH -0.25% ซื้อขายอยู่ที่ $4,490.01 เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับ BTC
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมมีความเคลื่อนไหวดังนี้: XRP XRP -0.07% ซื้อขายอยู่ที่ $2.98, Solana SOL -0.94% ซื้อขายอยู่ที่ $238.09, BNB BNB +1.96% ซื้อขายอยู่ที่ $1,045.62 ฯลฯ
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin DOGE -1.97% ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง มาอยู่ที่ $0.26 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.10% ปรับตัวลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ $0.000013
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วง ระมัดระวังแต่มีโอกาส นักลงทุนกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ — ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวเร่งสำคัญ ขณะที่ข่าวด้านกฎระเบียบ เช่นการเปิดทางให้ Spot Crypto ETFs ได้รับการอนุมัติภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ ก็ช่วยให้นักลงทุนมี “ความหวังเชิงบวก” แม้โดยรวมแล้วยังไม่พร้อมวิ่งขึ้นแรงเพราะหลายเหรียญยังถูกใช้เป็น speculative plays (ใช้ในการเก็งกำไร) มากกว่า fundamental-driven activity (ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน)
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- Altcoin Season Index: 70 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในแนวโน้มฝั่ง Altcoin Season
- Fear & Greed Index: 48 นักลงทุนมีความระมัดระวัง แต่ก็ยังไม่เต็มไปด้วยความโลภหรือเปิดเผยความเสี่ยงที่สูง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: การลดอัตราดอกเบี้ยจาก Fed จะกระตุ้นเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต และการอนุมัติ Spot Crypto ETFs เพิ่มขึ้น (รวมถึง Altcoins) ช่วยขยายโอกาสการลงทุนและความน่าเชื่อถือ
- Cautious Case: Altcoins ที่ยังไม่มี use case ชัดเจน หรือเหรียญที่มี liquidity ต่ำ อาจถูกทิ้งร้างเมื่อตลาด “เลือก” เหรียญที่แข็งแรงมากกว่า รวมถึง นักลงทุนอาจเลือกถือ BTC เป็น safe haven มากขึ้น ถ้าเจออารมณ์เชิงลบหรือข่าวไม่ดี