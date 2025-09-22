BTC $114,692.02 -0.79%
ETH $4,312.43 -3.59%
SOL $232.96 -3.11%
PEPE $0.000010 -5.64%
SHIB $0.000012 -4.06%
BNB $1,032.52 -3.18%
DOGE $0.24 -7.03%
XRP $2.90 -3.41%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 กันยายน 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (22 กันยายน 2025) กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น เมื่อสัญญาณ Altcoin Season 3.0 เริ่มชัดเจนขึ้น หลังจากการตัดดอกเบี้ยของ Fed ช่วงกลางเดือน ทำให้เม็ดเงินเริ่มหมุนเข้าสู่เหรียญทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญ Altcoins ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -0.36% ซื้อขายอยู่ที่ $115,550.46 มีแรงซื้อกลับบ้างจากนักลงทุนที่มองว่าเป็น “safe asset” ภายใต้ความไม่แน่นอนของตลาด ในขณะที่ Ethereum eth logoETH -0.25% ซื้อขายอยู่ที่ $4,490.01 เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างนิ่งเช่นเดียวกับ BTC

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมมีความเคลื่อนไหวดังนี้: XRP xrp logoXRP -0.07% ซื้อขายอยู่ที่ $2.98, Solana sol logoSOL -0.94% ซื้อขายอยู่ที่ $238.09, BNB bnb logoBNB +1.96% ซื้อขายอยู่ที่ $1,045.62 ฯลฯ

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin doge logoDOGE -1.97% ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง มาอยู่ที่ $0.26 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.10% ปรับตัวลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ $0.000013

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วง ระมัดระวังแต่มีโอกาส นักลงทุนกำลังจับตาการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ — ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวเร่งสำคัญ ขณะที่ข่าวด้านกฎระเบียบ เช่นการเปิดทางให้ Spot Crypto ETFs ได้รับการอนุมัติภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ ก็ช่วยให้นักลงทุนมี “ความหวังเชิงบวก” แม้โดยรวมแล้วยังไม่พร้อมวิ่งขึ้นแรงเพราะหลายเหรียญยังถูกใช้เป็น speculative plays (ใช้ในการเก็งกำไร) มากกว่า fundamental-driven activity (ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน)

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • Altcoin Season Index: 70 ลดลงเล็กน้อยจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในแนวโน้มฝั่ง Altcoin Season
  • Fear & Greed Index: 48 นักลงทุนมีความระมัดระวัง แต่ก็ยังไม่เต็มไปด้วยความโลภหรือเปิดเผยความเสี่ยงที่สูง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: การลดอัตราดอกเบี้ยจาก Fed จะกระตุ้นเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต และการอนุมัติ Spot Crypto ETFs เพิ่มขึ้น (รวมถึง Altcoins) ช่วยขยายโอกาสการลงทุนและความน่าเชื่อถือ
  • Cautious Case: Altcoins ที่ยังไม่มี use case ชัดเจน หรือเหรียญที่มี liquidity ต่ำ อาจถูกทิ้งร้างเมื่อตลาด “เลือก” เหรียญที่แข็งแรงมากกว่า รวมถึง นักลงทุนอาจเลือกถือ BTC เป็น safe haven มากขึ้น ถ้าเจออารมณ์เชิงลบหรือข่าวไม่ดี

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,168,767,571,678
-1.03
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin ทดสอบแนวต้าน 117,000 ดอลลาร์ จับตาสัญญาณบวกก่อนโอกาสระเบิดราคาครั้งใหญ่
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-22 09:29:56
ข่าวคริปโต
Hayes ชี้เป้า! Bitcoin และตลาดคริปโตจ่อรับสภาพคล่อง – ส่องบัญชี TGA
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-22 01:48:54
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า