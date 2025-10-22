BTC $108,515.04 0.77%
ETH $3,875.00 0.34%
SOL $185.52 1.08%
PEPE $0.0000069 1.26%
SHIB $0.000010 1.72%
BNB $1,072.67 0.35%
DOGE $0.19 0.51%
XRP $2.43 0.50%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 ตุลาคม 2025

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (22 ตุลาคม 2025) กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนยังคงแสดงความระมัดระวังท่ามกลางแรงกดดันจากการไหลออกของเงินทุนจาก ETF และความกังวลเรื่องเศรษฐกิจมหภาค ขณะที่ตลาดกำลังพยายามรักษาเสถียรภาพหลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +0.0200% ซื้อขายอยู่ที่ $110,906.12 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.59 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.2600% ซื้อขายอยู่ที่ $4,006.39

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่ปรับตัวลงเช่นเดียวกับเหรียญหลัก: XRP xrp logoXRP -1.1300% ซื้อขายอยู่ที่ $2.48, Solana sol logoSOL -4.5700% ซื้อขายอยู่ที่ $184.16, BNB bnb logoBNB -1.3600% ซื้อขายอยู่ที่ $1,083.67

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ค่อนข้างซบเซาตามภาวะตลาดหลัก: Dogecoin doge logoDOGE +0.1400% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.8500% มาอยู่ที่ $0.0000099

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตโดยรวมมีมูลค่ารวมลดลงมาอยู่ที่ 3.69 ล้านล้านดอลลาร์ โดยลดลง 1.37% จากวันก่อนหน้า สะท้อนถึงกิจกรรมตลาดที่ปานกลางท่ามกลางการปรับฐานราคา ความกังวลหลักมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่อาจจะปะทุขึ้นอีกครั้ง นโยบายการเงินของ Federal Reserve และการไหลออกต่อเนื่องจากกองทุน Bitcoin และ Ethereum ETF ในสหรัฐ

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.1% → ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • Altcoin Season Index: 26 → เข้าสู่ “Bitcoin Season” อย่างเต็มตัว เงินทุนไหลเข้าสู่ Bitcoin มากกว่าในฐานะทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสี่ยง
  • Fear & Greed Index: 33 (Fear) → นักลงทุนยังคงอยู่ในภาวะ “กลัว” โดยมีแนวโน้มคล้ายช่วงสะสมก่อนเกิด Bull Run ครั้งสำคัญในอดีต

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การสะสมโดยผู้ถือระยะยาว : ข้อมูล on-chain จาก Glassnode ชี้ว่าผู้ถือ Bitcoin ขนาด 1-1,000 BTC มีการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม แม้ราคาจะลดลงจาก 118,000 เหลือ 108,000 ดอลลาร์ แต่สัญญาณนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นระยะยาวจากเหล่า Smart Money (อ้างอิง: finance.yahoo)

  • Cautious Case

การไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่อง : Bitcoin ETFs และ Ethereum ETFs มีการไหลออกติดต่อกันหลายวัน โดยรวมแล้วมีการไหลออกมากกว่า 668 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม แรงกดดันนี้อาจทำให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่า 107,000 ดอลลาร์

เหรียญยอดนิยม

