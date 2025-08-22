[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (22 สิงหาคม 2025) ยังคงมีความผันผวน โดยพบการปรับตัวลงเล็กน้อยในกลุ่มเหรียญชั้นนำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในระดับ 113,250 ดอลลาร์ (-0.84%) ส่วนราคา Ethereum (ETH) อยู่ที่ 4,280 ดอลลาร์ (-0.79%)
กลุ่ม Meme Coin ก็ปรับลดลงเล็กน้อยเช่นกัน Dogecoin (DOGE) ลดลงมาอยู่ที่ 0.2169 ดอลลาร์ (-2.61%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001240 ดอลลาร์ (-1.65%)
ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มหันไปหาตัวเลือกอื่นๆ ในการลงทุน เช่น เหรียญคริปโตพรีเซลใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง หรือ เหรียญ small cap ที่มีราคาต่ำ เพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูง เป็นต้น
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 46/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซน “Neutral” แสดงให้เห็นถึความระมัดระวังของนักลงทุน
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 42/100 ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่า 50 และยังอยู่ในโซน “Bitcoin Season”
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?
- นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
