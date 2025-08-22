BTC $113,001.00 -0.76%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025

อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (22 สิงหาคม 2025) ยังคงมีความผันผวน โดยพบการปรับตัวลงเล็กน้อยในกลุ่มเหรียญชั้นนำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในระดับ 113,250 ดอลลาร์ (-0.84%) ส่วนราคา Ethereum (ETH) อยู่ที่ 4,280 ดอลลาร์ (-0.79%)

กลุ่ม Meme Coin ก็ปรับลดลงเล็กน้อยเช่นกัน Dogecoin (DOGE) ลดลงมาอยู่ที่ 0.2169 ดอลลาร์ (-2.61%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001240 ดอลลาร์ (-1.65%)

ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มหันไปหาตัวเลือกอื่นๆ ในการลงทุน เช่น เหรียญคริปโตพรีเซลใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง หรือ เหรียญ small cap ที่มีราคาต่ำ เพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูง เป็นต้น

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 46/100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซน “Neutral” แสดงให้เห็นถึความระมัดระวังของนักลงทุน
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 42/100 ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่า 50 และยังอยู่ในโซน “Bitcoin Season”

XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
2025-08-21 19:07:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
นวค.ลั่น Dogecoin กลับตัวเสร็จแล้วและพร้อมดีดกลับไปทดสอบแนวต้านเดิม!
2025-08-21 15:43:53
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Bitcoin ดิ่งเพื่อเด้ง? Bitcoin Hyper อาจเป็นตัวเร่งตลาดรับไตรมาส 4
2025-08-20 14:19:12
,
โดย Natharika Bumroongroj

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,045,763,964,473
-2.89
เหรียญยอดนิยม
ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
2025-08-22 10:50:50
XRP ข่าวล่าสุด
สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
2025-08-22 02:35:34
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
