บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 ตุลาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (20 ตุลาคม 2025) แสดงสัญญาณฟื้นตัวเบา ๆ ท่ามกลางความผันผวน โดย Bitcoin ปรับขึ้นมาอยู่แถว 110,400 ดอลลาร์ นักลงทุนเริ่มกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ช็อกตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน

แม้จะยังคงมีแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น ความไม่แน่นอนทางการค้าสหรัฐ-จีน และการปรับนโยบายดอกเบี้ยของเฟด แต่กระแสเงินทุนจากสถาบันการเงินและ ETF ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องช่วยหนุนบรรยากาศโดยรวมให้อยู่ในโทนระมัดระวังแต่ยังมองบวก

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +2.0800% ซื้อขายอยู่ที่ $111,038.88 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.59 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum eth logoETH -0.1600% ซื้อขายอยู่ที่ $3,986.54

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม: XRP xrp logoXRP +4.9500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.51 ยังคงทรงตัวแต่มีวอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้น**,** Solana sol logoSOL +0.3800% ซื้อขายอยู่ที่ $189.42 แสดงศักยภาพในการฟื้นตัวจากกิจกรรมบนเครือข่าย NFT และ DeFi ที่คึกคัก**, BNB** bnb logoBNB -1.4200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,099.75

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม วันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย: Dogecoin doge logoDOGE +1.6000% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.5300% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตดูเหมือนกำลังขึ้น “สลับเฟส” จากความวิตกมายังความระมัดระวัง : นักลงทุนยังถือท่าที ระมัดระวัง แม้จะเห็นสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะจากภาพรวมของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ที่ยังคงรักษาระดับราคาเอาไว้ได้ท่ามกลางข่าวมหภาคที่ซับซ้อน เช่น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน, นโยบายการเงินของ Federal Reserve และการไหลของเงินเข้าออกจากกองทุนคริปโต

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.0% → บ่งบอกถึงสัดส่วนตลาดของ BTC ที่ยังคงเหนือกว่า Altcoins เล็กน้อย
  • Altcoin Season Index: 25 → เข้าสู่ “Bitcoin Season” อย่างเต็มตัว แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของ BTC ยังเหนือกว่า Altcoin ส่วนใหญ่
  • Fear & Greed Index: 33 (Fear) → ชี้ว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลกับตลาดโดยรวม

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การถือครองระยะยาวที่แข็งแกร่ง: แม้จะมีการปรับฐานครั้งใหญ่ แต่ผู้ถือครอง Bitcoin และ Ethereum ระยะยาว (Long-Term Holders) ยังคงมีการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโครงสร้างตลาดในระยะยาว

ความผ่อนคลายด้านนโยบาย: หากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรือมีการปรับลดความเข้มงวดลงในช่วงปลายปี อาจทำให้สภาพคล่องกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดคริปโตอีกครั้ง

  • Cautious Case

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค: ความตึงเครียดทางการค้าและสงครามภาษี (Tariff War) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงเป็นภัยคุกคามหลักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

แรงขายจาก ETF: การไหลออกของเงินทุนจากกองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นปัจจัยกดดันด้านราคาในระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่าเดิมได้อีกครั้ง

ข่าวเด่นห้ามพลาด

KCEX แจกโบนัสเทรดสูงสุด $21,000 พร้อมโปรฯ เติมเงินรับเพิ่ม 10%
2025-10-20 18:08:58
สายเทรดฟิวเจอร์สเฮ! Weex แจกโบนัสต้อนรับ 50% สูงสุด 800 USDT
2025-10-20 17:39:07
