[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (20 ตุลาคม 2025) แสดงสัญญาณฟื้นตัวเบา ๆ ท่ามกลางความผันผวน โดย Bitcoin ปรับขึ้นมาอยู่แถว 110,400 ดอลลาร์ นักลงทุนเริ่มกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ช็อกตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน
แม้จะยังคงมีแรงกดดันจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น ความไม่แน่นอนทางการค้าสหรัฐ-จีน และการปรับนโยบายดอกเบี้ยของเฟด แต่กระแสเงินทุนจากสถาบันการเงินและ ETF ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องช่วยหนุนบรรยากาศโดยรวมให้อยู่ในโทนระมัดระวังแต่ยังมองบวก
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +2.0800% ซื้อขายอยู่ที่ $111,038.88 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.59 ล้านบาท) ขณะที่ Ethereum ETH -0.1600% ซื้อขายอยู่ที่ $3,986.54
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม: XRP XRP +4.9500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.51 ยังคงทรงตัวแต่มีวอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้น**,** Solana SOL +0.3800% ซื้อขายอยู่ที่ $189.42 แสดงศักยภาพในการฟื้นตัวจากกิจกรรมบนเครือข่าย NFT และ DeFi ที่คึกคัก**, BNB** BNB -1.4200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,099.75
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม วันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย: Dogecoin DOGE +1.6000% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +0.5300% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตดูเหมือนกำลังขึ้น “สลับเฟส” จากความวิตกมายังความระมัดระวัง : นักลงทุนยังถือท่าที ระมัดระวัง แม้จะเห็นสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะจากภาพรวมของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ที่ยังคงรักษาระดับราคาเอาไว้ได้ท่ามกลางข่าวมหภาคที่ซับซ้อน เช่น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน, นโยบายการเงินของ Federal Reserve และการไหลของเงินเข้าออกจากกองทุนคริปโต
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 59.0% → บ่งบอกถึงสัดส่วนตลาดของ BTC ที่ยังคงเหนือกว่า Altcoins เล็กน้อย
- Altcoin Season Index: 25 → เข้าสู่ “Bitcoin Season” อย่างเต็มตัว แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของ BTC ยังเหนือกว่า Altcoin ส่วนใหญ่
- Fear & Greed Index: 33 (Fear) → ชี้ว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลกับตลาดโดยรวม
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
การถือครองระยะยาวที่แข็งแกร่ง: แม้จะมีการปรับฐานครั้งใหญ่ แต่ผู้ถือครอง Bitcoin และ Ethereum ระยะยาว (Long-Term Holders) ยังคงมีการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโครงสร้างตลาดในระยะยาว
ความผ่อนคลายด้านนโยบาย: หากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรือมีการปรับลดความเข้มงวดลงในช่วงปลายปี อาจทำให้สภาพคล่องกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดคริปโตอีกครั้ง
- Cautious Case
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค: ความตึงเครียดทางการค้าและสงครามภาษี (Tariff War) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงเป็นภัยคุกคามหลักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก
แรงขายจาก ETF: การไหลออกของเงินทุนจากกองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นปัจจัยกดดันด้านราคาในระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่าเดิมได้อีกครั้ง