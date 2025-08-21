[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (21 สิงหาคม 2025) กำลังผสมผสานระหว่างการปรับตัวเล็กน้อยและการฟื้นตัวในบางเหรียญ โดยเฉพาะในบรรดาเหรียญคริปโตชั้นนำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 114,260 ดอลลาร์ (+1.06%) ขณะที่ ราคา Ethereum (ETH) แสดงสัญญาณฟื้นตัวที่ 4,344 ดอลลาร์ (+5.62%) หลังจากการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
กลุ่ม Meme Coin ก็ได้รับผลกระทบในเชิงบวกเช่นกัน Dogecoin (DOGE) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.2217 ดอลลาร์ (+4.94%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) ก็ปรับตัวขึ้นมาที่ 0.00001258 ดอลลาร์ (+3.43%)
ตลาดคริปโตโดยรวมมีมูลค่ารวม 3.89 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีเหรียญที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ได้แก่ OKB (+43.7%), AERO (+14.8%) และ PUMP (+12%) จากข้อมูลของ Crypto Bubbles
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.5% ลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาด แต่ก็เริ่มมีสัญญาณการไหลของเงินทุนไปยัง Altcoin มากขึ้น
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 43/100 ยังคงต่ำกว่า 50 และยังอยู่ในโซน “Bitcoin Season” แสดงว่าโมเมนตัมของ Altcoins ยังอ่อนกว่า BTC โดยรวม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
- อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
- XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
