BTC $114,198.41 1.03%
ETH $4,321.25 5.71%
SOL $187.73 5.45%
PEPE $0.000010 4.34%
SHIB $0.000012 3.51%
BNB $873.42 5.99%
DOGE $0.22 5.39%
XRP $2.94 2.46%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2025

Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
ตลาดคริปโตวันนี้ (21 สิงหาคม 2025) กำลังผสมผสานระหว่างการปรับตัวเล็กน้อยและการฟื้นตัวในบางเหรียญ โดยเฉพาะในบรรดาเหรียญคริปโตชั้นนำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 114,260 ดอลลาร์ (+1.06%) ขณะที่ ราคา Ethereum (ETH) แสดงสัญญาณฟื้นตัวที่ 4,344 ดอลลาร์ (+5.62%) หลังจากการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา

กลุ่ม Meme Coin ก็ได้รับผลกระทบในเชิงบวกเช่นกัน Dogecoin (DOGE) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.2217 ดอลลาร์ (+4.94%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) ก็ปรับตัวขึ้นมาที่ 0.00001258 ดอลลาร์ (+3.43%)

ตลาดคริปโตโดยรวมมีมูลค่ารวม 3.89 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีเหรียญที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ได้แก่ OKB (+43.7%), AERO (+14.8%) และ PUMP (+12%) จากข้อมูลของ Crypto Bubbles

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.5% ลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาด แต่ก็เริ่มมีสัญญาณการไหลของเงินทุนไปยัง Altcoin มากขึ้น
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 ยังอยู่ในโซน “Neutral” ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 43/100 ยังคงต่ำกว่า 50 และยังอยู่ในโซน “Bitcoin Season” แสดงว่าโมเมนตัมของ Altcoins ยังอ่อนกว่า BTC โดยรวม
ข่าว Dogecoin
พูดเป็นเล่น! นวค.พบสัญญาณ Dogecoin อาจทะยาน 40%!
2025-08-19 17:39:03
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?
2025-08-20 23:39:08
,
โดย Somchai Wang

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,084,526,147,220
-3.14
เหรียญยอดนิยม
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
