[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (20 ตุลาคม 2025) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยราคาของ Bitcoin ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 107,800 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนแสดงความระมัดระวังต่อความผันผวนที่ยังคงสูงต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวบางส่วนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่บรรยากาศโดยรวมยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความไม่แน่นอนในตลาด
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +1.6300% ซื้อขายอยู่ที่ $109,004.55 ((สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.54 ล้านบาท) Bitcoin ยังคงรับบทเป็นแหล่งพักเงินที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในกลุ่มสินทรัพย์คริปโต แม้จะมีการลดลงประมาณ 1.5% จากวันก่อนหน้า ขณะที่ Ethereum ETH +2.4300% ซื้อขายอยู่ที่ $3,988.75 หรือราว 131,400 บาท สะท้อนถึงการไหลออกของเม็ดเงินในตลาด Altcoin โดยรวม หลังอ่อนตัวลงประมาณ 3.4%
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม เหรียญที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นและวอลุ่มสูงในวันนี้ ได้แก่ Solana SOL +1.2600% ซื้อขายอยู่ที่ $189.58 ซึ่งราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ยังมีความพยายามฟื้นตัวจากแรงซื้อในตลาด ส่วนเหรียญอื่น ๆ อย่าง Cardano (ADA) ก็ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุน แม้จะเผชิญแรงขายในรอบสั้น ๆ นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาเหรียญที่เกี่ยวข้องกับภาค NFT และ DeFi ที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบนเครือข่าย Solana และ Ethereum ซึ่งมีวอลุ่มการเทรดสูงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ BNB BNB +2.1900% ซื้อขายอยู่ที่ $1,119.09
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ซึ่งมักมีความผันผวนสูง ถูกลากลงแรงกว่าเหรียญหลัก: Dogecoin DOGE +4.0100% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +2.0900% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตยังคงอยู่ในช่วงอาการอ่อนตัวเล็กน้อย โดยราคา Bitcoin (BTC) ร่วงลงมาแตะระดับประมาณ 107,800 USDT หลังจากที่เคยพุ่งขึ้นในเดือนก่อนหน้านี้ ขณะที่ Ethereum (ETH) ก็แสดงแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน โดย Ethereum มีแนวรับที่ราว 3,900 ดอลลาร์ ตลาดเห็นการหมุนตัวของเงินทุนเข้าหาเหรียญ Altcoins ขนาดกลางและเล็กมากขึ้น และเกิดกิจกรรมในกลุ่ม Meme Coins อย่างคึกคัก แต่โดยรวมแล้วนักลงทุนตลาดคริปโตยังคุมความเสี่ยงมากขึ้น แนะนำให้อยู่ในช่วงรอจังหวะเข้าซื้อหรือคุมความเสี่ยงเมื่อเจอช่วงอ่อนตัว
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: อยู่ที่ประมาณ 41.5% ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนตลาดของ BTC เทียบกับ Altcoins ที่ลดลงเล็กน้อยในช่วงนี้
- Altcoin Season Index: ยังอยู่ในระดับกลาง คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของ Altcoins แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นช่วง
- Fear & Greed Index: 30 (Fear) บ่งชี้ว่านักลงทุนยังค่อนข้างกังวลกับตลาดโดยรวม
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
มีโอกาสที่ตลาดคริปโตจะฟื้นตัวในช่วงท้ายเดือนนี้ เนื่องจากเริ่มมีแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่ (whales) และกระแสการไหลเข้าของกองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed easing) อาจช่วยหนุนสภาพคล่องในตลาดและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน.
- Cautious Case
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงจากภาวะ Overbought ที่อาจสะสมมาก่อนหน้า รวมถึงความล่าช้าหรือความเข้มงวดของนโยบายการเงินจาก Fed (Fed tightening) ที่อาจทำให้ตลาดไขว้เขวได้ นอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ยังสามารถกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มความผันผวนในตลาดได้สูง