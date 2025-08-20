[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (20 สิงหาคม 2025) กำลังปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในบรรดาเหรียญคริปโตชั้นนำ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ลดลงมาอยู่ที่ 113,178 ดอลลาร์ (-2.75%) และราคา Ethereum (ETH) ลดลงมาอยู่ที่ 4,099 ดอลลาร์ (-5.22%) ตามลำดับ
ในส่วนของกลุ่ม Meme Coin ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ราคา Dogecoin (DOGE) ร่วงลงมาอยู่ที่ 0.2101 ดอลลาร์ (-6.15%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) ก็ปรับตัวลงมาที่ 0.00001215 ดอลลาร์ (-4.75%)
อย่างไรก็ตาม นักเทรด/นักลงทุนบางส่วนก็มองว่า นี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่จะซื้อเหรียญคริปโตต่างๆ ในราคาที่ต่ำลง (Buy the Dip) เพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 59.3% แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ตลาดโดยรวมจะเป็นเชิงลบ แต่เงินทุนยังไหลเข้าสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 แม้จะยังอยู่ในโซน “Neutral” แต่เริ่มเข้าใกล้โซน “Fear” มากขึ้น บ่งบอกว่านักลงทุนเริ่มมีความกังวลมากขึ้นหลังตลาดคริปโตโดยรวมร่วงแรง
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 45/100 ยังคงต่ำกว่า 50 สะท้อนว่า “Bitcoin Season” ยังคงแข็งแรงกว่าตลาด Altcoins โดยรวม
