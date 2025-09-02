[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 2 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (2 กันยายน 2025) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จำกัด ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ ราคาอยู่ในช่วง ประมาณ 110,300 ดอลลาร์, เพิ่มขึ้นราว +2.44% ในขณะที่ Ethereum (ETH) ปรับลดเล็กน้อยอยู่ที่ 4,366 ดอลลาร์, ลดลงประมาณ -0.68%
ในส่วนของเหรียญยอดนิยมอื่นๆ ก็เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย โดย XRP อยู่ที่ 2.78 ดอลลาร์ (+1.83%) Solana (SOL) อยู่ที่ 202 ดอลลาร์ (+2.52%) Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2132 ดอลลาร์ (+1.38%) และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001221 ดอลลาร์ (+1.76%)
ในส่วนของเหรียญ Altcoin อื่นๆ ในตลาดก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณความเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกันไป นักลงทุนควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ดีก่อนที่จะเข้าลงทุน
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.8% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของอิทธิพลของ Bitcoin
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 39/100 อยู่ในโซน “Fear” ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นความกังวลของนักลงทุน
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 46/100 ลดลงจาก 51 เมื่อวาน แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนไปยัง Bitcoin มากกว่ากลุ่ม Altcoin