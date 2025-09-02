BTC $110,482.41 1.51%
ETH $4,399.19 -0.71%
SOL $203.97 1.51%
PEPE $0.0000097 1.28%
SHIB $0.000012 0.98%
BNB $853.49 -1.03%
DOGE $0.21 0.35%
XRP $2.80 1.64%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 2 กันยายน 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (2 กันยายน 2025) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่จำกัด ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ ราคาอยู่ในช่วง ประมาณ 110,300 ดอลลาร์, เพิ่มขึ้นราว +2.44% ในขณะที่ Ethereum (ETH) ปรับลดเล็กน้อยอยู่ที่ 4,366 ดอลลาร์, ลดลงประมาณ -0.68%

ในส่วนของเหรียญยอดนิยมอื่นๆ ก็เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย โดย XRP อยู่ที่ 2.78 ดอลลาร์ (+1.83%) Solana (SOL) อยู่ที่ 202 ดอลลาร์ (+2.52%) Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2132 ดอลลาร์ (+1.38%) และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001221 ดอลลาร์ (+1.76%)

ในส่วนของเหรียญ Altcoin อื่นๆ ในตลาดก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณความเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกันไป นักลงทุนควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ดีก่อนที่จะเข้าลงทุน

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.8% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของอิทธิพลของ Bitcoin
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 39/100 อยู่ในโซน “Fear” ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นความกังวลของนักลงทุน
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 46/100 ลดลงจาก 51 เมื่อวาน แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนไปยัง Bitcoin มากกว่ากลุ่ม Altcoin

XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นฟื้นตัวแรง! XRP เกิดสัญญาณ Bullish Pennant
2025-09-02 13:03:23
ข่าวคริปโต
El Salvador จัดเทศกาล Bitcoin ครั้งแรกของโลก! ปั้นเมืองหลวงคริปโต
Anuchit Laemsing
2025-09-02 12:10:20
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
