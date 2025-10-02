[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 2 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (2 ตุลาคม 2025) วันที่สองของเดือน Uptober โดยมี Bitcoin (BTC) เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางตลาดที่ช่วยให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่เดือนตุลาคมมักเป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาด
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +2.76% ซื้อขายอยู่ที่ $117,469.42 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.8 ล้านบาทไทย) การกลับมายืนเหนือระดับ $118,000 แสดงให้เห็นถึงความพยายามของตลาดกระทิงที่จะสร้างฐานราคาใหม่ ในขณะที่ Ethereum ETH +3.75% ซื้อขายอยู่ที่ $4,329.87 ซึ่งการรักษาระดับราคาไว้เหนือ $4,300 ได้ช่วยยืนยันถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศของ Ethereum โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการอัปเกรดที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Bitcoin และ Ethereum ในทางบวก: XRP XRP +2.92% ซื้อขายอยู่ที่ $2.95, Solana SOL +4.79% ซื้อขายอยู่ที่ $219.81, BNB BNB +1.47% ซื้อขายอยู่ที่ $1,020.66 ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมโดยรวมของสินทรัพย์กลุ่ม Altcoins ยังไม่โดดเด่นเป็นพิเศษและยังคงอยู่ในช่วงสะสมพลังเสียส่วนใหญ่
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม เริ่มกลับมาแสดงความเคลื่อนไหวในทิศทางบวกอีกครั้ง โดย Dogecoin DOGE +6.01% มาอยู่ที่ $0.24 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +4.20% มาอยู่ที่ $0.000012
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตอยู่ในจุดที่น่าสนใจ — มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเข้าหา Altcoins มากขึ้น ขณะที่ BTC ยังคงเป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ดังนั้น สำหรับนักลงทุน “คละพอร์ต” และรอจังหวะเข้าซื้อในช่วงอ่อนตัวอาจเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากกว่าการ All-in แบบเร่งรีบ
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → ลดลงเล็กน้อยจากการที่ตลาดโดยรวมเริ่มฟื้นตัว
- Altcoin Season Index: 61 → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกถึงการที่เงินทุนเริ่มไหลไปทาง Altcoins มากขึ้น
- Fear & Greed Index: 51 (Neutral) → นักลงทุนเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตอบรับการฟื้นตัวของตลาด
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
เดือนตุลาคม มีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดคริปโต โดย Bitcoin มีผลตอบแทนเฉลี่ย 14.4% และมี median return อยู่ที่ 10.8% จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2013 พบว่า 10 จาก 13 ครั้งที่เดือนตุลาคมปิดในเชิงบวก การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ แม้จะสร้างความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่กลับเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์ทางเลือกอย่างคริปโต เนื่องจากคริปโตให้โอกาสที่ไม่ถูกแทรกแซงและมีพลวัตอุปสงค์-อุปทานที่บริสุทธิ์
- Cautious Case
แม้สัญญาณจะเป็นบวก แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ การปิดรัฐบาลอาจส่งผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น NFP และ Jobless Claims ในสัปดาห์นี้