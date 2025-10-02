BTC $118,881.07 3.75%
ETH $4,387.02 5.74%
SOL $224.16 7.18%
PEPE $0.0000099 7.14%
SHIB $0.000012 6.03%
BNB $1,033.92 2.25%
DOGE $0.25 9.18%
XRP $2.97 4.59%
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (2 ตุลาคม 2025) วันที่สองของเดือน Uptober โดยมี Bitcoin (BTC) เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางตลาดที่ช่วยให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่เดือนตุลาคมมักเป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาด

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +2.76% ซื้อขายอยู่ที่ $117,469.42 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.8 ล้านบาทไทย) การกลับมายืนเหนือระดับ $118,000 แสดงให้เห็นถึงความพยายามของตลาดกระทิงที่จะสร้างฐานราคาใหม่ ในขณะที่ Ethereum eth logoETH +3.75% ซื้อขายอยู่ที่ $4,329.87 ซึ่งการรักษาระดับราคาไว้เหนือ $4,300 ได้ช่วยยืนยันถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศของ Ethereum โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการอัปเกรดที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Bitcoin และ Ethereum ในทางบวก: XRP xrp logoXRP +2.92% ซื้อขายอยู่ที่ $2.95, Solana sol logoSOL +4.79% ซื้อขายอยู่ที่ $219.81, BNB bnb logoBNB +1.47% ซื้อขายอยู่ที่ $1,020.66 ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมโดยรวมของสินทรัพย์กลุ่ม Altcoins ยังไม่โดดเด่นเป็นพิเศษและยังคงอยู่ในช่วงสะสมพลังเสียส่วนใหญ่

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม เริ่มกลับมาแสดงความเคลื่อนไหวในทิศทางบวกอีกครั้ง โดย Dogecoin doge logoDOGE +6.01% มาอยู่ที่ $0.24 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +4.20% มาอยู่ที่ $0.000012

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตอยู่ในจุดที่น่าสนใจ — มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเข้าหา Altcoins มากขึ้น ขณะที่ BTC ยังคงเป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ดังนั้น สำหรับนักลงทุน “คละพอร์ต” และรอจังหวะเข้าซื้อในช่วงอ่อนตัวอาจเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากกว่าการ All-in แบบเร่งรีบ

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.2% → ลดลงเล็กน้อยจากการที่ตลาดโดยรวมเริ่มฟื้นตัว
  • Altcoin Season Index: 61 → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกถึงการที่เงินทุนเริ่มไหลไปทาง Altcoins มากขึ้น
  • Fear & Greed Index: 51 (Neutral) → นักลงทุนเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตอบรับการฟื้นตัวของตลาด

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

เดือนตุลาคม มีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดคริปโต โดย Bitcoin มีผลตอบแทนเฉลี่ย 14.4% และมี median return อยู่ที่ 10.8% จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2013 พบว่า 10 จาก 13 ครั้งที่เดือนตุลาคมปิดในเชิงบวก การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ แม้จะสร้างความไม่แน่นอนในระยะสั้น แต่กลับเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์ทางเลือกอย่างคริปโต เนื่องจากคริปโตให้โอกาสที่ไม่ถูกแทรกแซงและมีพลวัตอุปสงค์-อุปทานที่บริสุทธิ์

  • Cautious Case

แม้สัญญาณจะเป็นบวก แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ การปิดรัฐบาลอาจส่งผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น NFP และ Jobless Claims ในสัปดาห์นี้

ภาพรวมตลาด

มูลค่าตลาดรวม
$4,269,293,963,665
9.37
ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
ลุ้น Uptober! เจาะลึก Altcoin คล้าย Solana แต่ราคาย่อมเยา
2025-10-02 01:00:00
ข่าว Dogecoin
ขาขึ้นกำลังมา? Dogecoin เงินสะพัดกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์
2025-10-01 22:46:19
