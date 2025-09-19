BTC $116,742.38 -0.28%
ETH $4,522.83 -1.16%
SOL $243.32 -0.55%
PEPE $0.000011 -3.24%
SHIB $0.000013 -1.42%
BNB $993.80 -0.55%
DOGE $0.27 -2.09%
XRP $3.03 -2.09%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 กันยายน 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (19 กันยายน 2025) ยังคงแสดงแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เข้าสู่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญ Blue-Chips ที่แข็งแกร่ง แม้จะมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ในระยะสั้นก็ตาม

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เหรียญหลักอย่าง Bitcoin btc logoBTC +1.50% ซื้อขายอยู่ที่ $117,563.34 ในขณะที่ Ethereum eth logoETH +1.64% ซื้อขายอยู่ที่ $4,594.72

ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ XRP xrp logoXRP +2.34% ซื้อขายอยู่ที่ $3.10, Solana sol logoSOL +4.01% ซื้อขายอยู่ที่ $248.61, BNB bnb logoBNB +3.10% ซื้อขายอยู่ที่ $988.59 ฯลฯ

เหรียญมีมยอดนิยมก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ โดย Dogecoin doge logoDOGE +3.29% มาอยู่ที่ $0.28 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.10% มาอยู่ที่ $0.000013

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตโดยรวมแสดงสัญญาณบวก แม้ยังมีความระมัดระวังอยู่บ้าง นักลงทุนตอบรับการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต แม้ว่า BTC จะยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ การปรับตัวขึ้นแบบระมัดระวัง แต่เม็ดเงินเริ่มหมุนเข้าสู่เหรียญ Altcoin ที่มีความแข็งแกร่งและมี use-case ชัดเจน

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 56.9% ไม่เปลี่ยนแปลง
  • Altcoin Season Index: 75 ซึ่งเป็นระดับที่สูง บ่งบอกว่า altcoins จำนวนมากเริ่ม outperform Bitcoin ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
  • Fear & Greed Index: 52 บ่งบอกว่านักลงทุนมีความระมัดระวังควบคู่กับความคาดหวังเชิงบวกอยู่บ้าง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: ดัชนี Altcoin Season + การลดลงของ Bitcoin Dominance ชี้ถึงการหมุนเงินเข้าสู่ altcoins — ถ้าสถานการณ์นี้ต่อเนื่อง อาจเห็นการขยายตัวของเหรียญที่รองสูงขึ้น Altcoins ใหญ่ ๆ เช่น ETH, SOL, BNB มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแรง เหตุผลเพราะมีการใช้งานจริง ฟีเจอร์ protocol ที่ดี และความสนใจของผู้ลงทุนสถาบัน
  • Cautious Case: แม้ Altcoin Season Index จะสูง แต่ความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับกลาง ๆ (Fear & Greed Index Neutral) แปลว่านักลงทุนอาจรอ “จังหวะชัดเจน” ก่อนลงทุนหนัก

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,283,000,057,919
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
ผู้เชี่ยวชาญคาด Bitcoin มีโอกาสสูง 70% ทำจุดสูงสุดใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นี้
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-19 13:45:37
XRP ข่าวล่าสุด
Fed ลดดอกเบี้ย! สัญญาณดีส่ง Bitcoin, XRP, Solana ลุ้นวิ่งต่อ
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-19 02:52:24
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า