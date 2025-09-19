[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (19 กันยายน 2025) ยังคงแสดงแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เข้าสู่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญ Blue-Chips ที่แข็งแกร่ง แม้จะมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ในระยะสั้นก็ตาม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เหรียญหลักอย่าง Bitcoin BTC +1.50% ซื้อขายอยู่ที่ $117,563.34 ในขณะที่ Ethereum ETH +1.64% ซื้อขายอยู่ที่ $4,594.72
ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ XRP XRP +2.34% ซื้อขายอยู่ที่ $3.10, Solana SOL +4.01% ซื้อขายอยู่ที่ $248.61, BNB BNB +3.10% ซื้อขายอยู่ที่ $988.59 ฯลฯ
เหรียญมีมยอดนิยมก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ โดย Dogecoin DOGE +3.29% มาอยู่ที่ $0.28 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.10% มาอยู่ที่ $0.000013
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตโดยรวมแสดงสัญญาณบวก แม้ยังมีความระมัดระวังอยู่บ้าง นักลงทุนตอบรับการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต แม้ว่า BTC จะยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ การปรับตัวขึ้นแบบระมัดระวัง แต่เม็ดเงินเริ่มหมุนเข้าสู่เหรียญ Altcoin ที่มีความแข็งแกร่งและมี use-case ชัดเจน
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 56.9% ไม่เปลี่ยนแปลง
- Altcoin Season Index: 75 ซึ่งเป็นระดับที่สูง บ่งบอกว่า altcoins จำนวนมากเริ่ม outperform Bitcoin ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
- Fear & Greed Index: 52 บ่งบอกว่านักลงทุนมีความระมัดระวังควบคู่กับความคาดหวังเชิงบวกอยู่บ้าง
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: ดัชนี Altcoin Season + การลดลงของ Bitcoin Dominance ชี้ถึงการหมุนเงินเข้าสู่ altcoins — ถ้าสถานการณ์นี้ต่อเนื่อง อาจเห็นการขยายตัวของเหรียญที่รองสูงขึ้น Altcoins ใหญ่ ๆ เช่น ETH, SOL, BNB มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแรง เหตุผลเพราะมีการใช้งานจริง ฟีเจอร์ protocol ที่ดี และความสนใจของผู้ลงทุนสถาบัน
- Cautious Case: แม้ Altcoin Season Index จะสูง แต่ความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับกลาง ๆ (Fear & Greed Index Neutral) แปลว่านักลงทุนอาจรอ “จังหวะชัดเจน” ก่อนลงทุนหนัก