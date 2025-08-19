BTC $116,068.47 0.03%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (19 สิงหาคม 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ชัดเจน หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มจับตาดูสถานการณ์อย่างระมัดระวัง โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ที่ 116,350 ดอลลาร์ (-0.73%) และ 4,320 ดอลลาร์ (-2.76%) ตามลำดับ

สำหรับกลุ่ม Meme Coin ยอดนิยมก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ราคา Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ประมาณ 0.2233 ดอลลาร์ (-3.53%) ส่วน Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001272 ดอลลาร์ (-1.11%) ในขณะที่ PUMP เหรียญหลักจาก Pump.fun แพลตฟอร์มลันซ์แพดชื่อดังลดลงสูงสุดถึง -11.4% มาอยู่ที่ 0.003104 ดอลลาร์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.9% เพิ่มขึ้น 0.2% แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin ในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอน
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 53/100 อยู่ในโซน “Neutral” ลดลงเล็กน้อย สะท้อนว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นปานกลาง และยังคงระมัดระวังต่อความผันผวนของตลาด
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 ลดลงเล็กน้อย แสดงว่า “Bitcoin Season” ยังคงมีความแข็งแกร่งมากกว่า
ข่าว Ethereum
BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
2025-08-17 11:42:29
,
โดย Anuchit Laemsing
XRP ข่าวล่าสุด
XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
2025-08-18 18:32:11
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
Bitcoin ทรุด 800 ล้านดอลลาร์! แนวรับ $116K จะเปิดขาขึ้นรอบใหม่?
2025-08-18 16:43:01
,
โดย Pakphum Kerdprap

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,143,700,403,299
-2.98
เหรียญยอดนิยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ้า OnlyFans มูลค่า $8B แล้วแพลตฟอร์ม Web3 “SUBBD” จะขนาดไหน!
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-19 01:22:37
วงการคริปโต
ไทยเฮ! ก.ล.ต. ไฟเขียวการชำระเงินด้วยคริปโตดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-18 23:33:40
