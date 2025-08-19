[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 19 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (19 สิงหาคม 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ชัดเจน หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มจับตาดูสถานการณ์อย่างระมัดระวัง โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ที่ 116,350 ดอลลาร์ (-0.73%) และ 4,320 ดอลลาร์ (-2.76%) ตามลำดับ
สำหรับกลุ่ม Meme Coin ยอดนิยมก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ราคา Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ประมาณ 0.2233 ดอลลาร์ (-3.53%) ส่วน Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001272 ดอลลาร์ (-1.11%) ในขณะที่ PUMP เหรียญหลักจาก Pump.fun แพลตฟอร์มลันซ์แพดชื่อดังลดลงสูงสุดถึง -11.4% มาอยู่ที่ 0.003104 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.9% เพิ่มขึ้น 0.2% แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin มากกว่า Altcoin ในช่วงที่ตลาดไม่แน่นอน
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 53/100 อยู่ในโซน “Neutral” ลดลงเล็กน้อย สะท้อนว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นปานกลาง และยังคงระมัดระวังต่อความผันผวนของตลาด
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 ลดลงเล็กน้อย แสดงว่า “Bitcoin Season” ยังคงมีความแข็งแกร่งมากกว่า
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- Best Wallet รองรับ Solana แล้ว! พร้อมเทรด BTC เต็มที่ แถมมีเกมให้เล่น
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- ข่าวคริปโตวันนี้: ส่อง 3 อีเว้นต์ใหญ่จาก Trump และ Fed สัปดาห์นี้ที่ต้องรู้!
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- Best Wallet รองรับ Solana แล้ว! พร้อมเทรด BTC เต็มที่ แถมมีเกมให้เล่น
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- ข่าวคริปโตวันนี้: ส่อง 3 อีเว้นต์ใหญ่จาก Trump และ Fed สัปดาห์นี้ที่ต้องรู้!