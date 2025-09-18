BTC $117,696.09 0.91%
บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 กันยายน 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (18 กันยายน 2025) ยังแสดงสัญญาณค่อนข้างเป็นบวก โดยเฉพาะกลุ่มเหรียญหลัก ที่ราคาค่อนข้างนิ่งแต่มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยให้มีการฟื้นตัวในหลายๆ เหรียญ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -0.75% ซื้อขายอยู่ที่ $115,869.35 ขณะที่ Ethereum eth logoETH +0.21% ซื้อขายอยู่ที่ Coin data not available

ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็แสดงสัญญาณความแข็งแกร่งต่อเนื่อง XRP xrp logoXRP -0.88% ซื้อขายอยู่ที่ $3.03, Solana sol logoSOL +0.69% ซื้อขายอยู่ที่ $239.66, BNB bnb logoBNB +0.16% ซื้อขายอยู่ที่ $957.34 ฯลฯ

สำหรับเหรียญมีมยอดนิยมยังคงมีปริมาณการซื้อขายที่สูง โดย Dogecoin doge logoDOGE +1.29% มาอยู่ที่ $0.27 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.10% มาอยู่ที่ $0.000013

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

  • ตลาดคริปโตโดยรวมแสดงสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน หลังจากการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ของ Federal Reserve เมื่อวันที่ 17 กันยายน ทำให้ระดับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.00-4.25% นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยแสดงความเชื่อมั่นผ่านกระแส ETF Inflows ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Bitcoin และ Ethereum ETFs ดึงดูดเงินลงทุนรวมกว่า 600 ล้านดอลลาร์ ในช่วงก่อนการประกาศของ Fed (ที่มา finance.yahoo)

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 56.9% ลดลงเล็กน้อย
  • Altcoin Season Index: 72 ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนกำลังให้ความสนใจและโยกเงินเข้าสู่ Altcoin อย่างกระตือรือร้น
  • Fear & Greed Index: 51 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในสภาวะสมดุล

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: ปัจจัยมหภาค (Macro): การคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25-50 bps ในช่วงนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้สินทรัพย์เสี่ยง (Risk-On Assets) อย่างคริปโตได้รับความสนใจ
  • Cautious Case: ความผันผวนสูงยังคงเป็นคุณสมบัติหลักของตลาด Altcoin โดยเฉพาะเหรียญที่มี Market Cap ขนาดเล็กถึงกลาง ซึ่งอาจเกิดการปรับฐานที่รุนแรงได้ หากตลาดโดยรวมมีการเทขายทำกำไร

ข่าวเด่นห้ามพลาด

