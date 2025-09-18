[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (18 กันยายน 2025) ยังแสดงสัญญาณค่อนข้างเป็นบวก โดยเฉพาะกลุ่มเหรียญหลัก ที่ราคาค่อนข้างนิ่งแต่มีแรงซื้อเข้ามา ช่วยให้มีการฟื้นตัวในหลายๆ เหรียญ โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -0.75% ซื้อขายอยู่ที่ $115,869.35 ขณะที่ Ethereum ETH +0.21% ซื้อขายอยู่ที่ Coin data not available
ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็แสดงสัญญาณความแข็งแกร่งต่อเนื่อง XRP XRP -0.88% ซื้อขายอยู่ที่ $3.03, Solana SOL +0.69% ซื้อขายอยู่ที่ $239.66, BNB BNB +0.16% ซื้อขายอยู่ที่ $957.34 ฯลฯ
สำหรับเหรียญมีมยอดนิยมยังคงมีปริมาณการซื้อขายที่สูง โดย Dogecoin DOGE +1.29% มาอยู่ที่ $0.27 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.10% มาอยู่ที่ $0.000013
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
- ตลาดคริปโตโดยรวมแสดงสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน หลังจากการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ของ Federal Reserve เมื่อวันที่ 17 กันยายน ทำให้ระดับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.00-4.25% นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยแสดงความเชื่อมั่นผ่านกระแส ETF Inflows ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Bitcoin และ Ethereum ETFs ดึงดูดเงินลงทุนรวมกว่า 600 ล้านดอลลาร์ ในช่วงก่อนการประกาศของ Fed (ที่มา finance.yahoo)
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 56.9% ลดลงเล็กน้อย
- Altcoin Season Index: 72 ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนกำลังให้ความสนใจและโยกเงินเข้าสู่ Altcoin อย่างกระตือรือร้น
- Fear & Greed Index: 51 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในสภาวะสมดุล
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: ปัจจัยมหภาค (Macro): การคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25-50 bps ในช่วงนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้สินทรัพย์เสี่ยง (Risk-On Assets) อย่างคริปโตได้รับความสนใจ
- Cautious Case: ความผันผวนสูงยังคงเป็นคุณสมบัติหลักของตลาด Altcoin โดยเฉพาะเหรียญที่มี Market Cap ขนาดเล็กถึงกลาง ซึ่งอาจเกิดการปรับฐานที่รุนแรงได้ หากตลาดโดยรวมมีการเทขายทำกำไร