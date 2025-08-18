BTC $115,175.16 -2.31%
บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (18 สิงหาคม 2025) เคลื่อนไหวในกรอบและทรงตัว หลังจากปรับตัวขึ้นแรงและลงแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เริ่มเห็นแรงซื้อคืนเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวยังไม่ออกตัวแรงเท่าไร

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 117,336 ดอลลาร์ ลดลง 0.02% ในขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4,463 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 1.04%

สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำ ราคา Dogecoin (DOGE) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.2349 ดอลลาร์ ขยับขึ้น 1.31% ส่วน Shiba Inu (SHIB) เคลื่อนไหวที่ราว ๆ 0.00001297 ดอลลาร์ ปรับขึ้น 0.16% ในระยะสั้น

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.7% ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 56/100 อยู่ในโซน “Neutral” และลดลงเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่านักลงทุนยังระมัดระวัง ไม่เร่งรีบหรือตื่นกลัวเกินไป
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 48/100 ขยับขึ้นเล็กน้อย สะท้อนถึงการที่เงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ฝั่ง “Altcoin Season” มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังเอนเอียงในฝั่ง “Bitcoin Season” มากกว่าก็ตาม
พลาด FARTCOIN? – Snorter Bot พร้อมล่าเหรียญมีมติดจรวดรอบใหม่
2025-08-15 17:22:40
,
โดย Anuchit Laemsing
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
2025-08-17 22:37:17
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Bitcoin จ่อทำจุดพีครอบใหม่เดือนตุลาคม นักวิเคราะห์แจงเหตุผลชัด
2025-08-17 23:04:26
,
โดย Somchai Wang

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
