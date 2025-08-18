[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (18 สิงหาคม 2025) เคลื่อนไหวในกรอบและทรงตัว หลังจากปรับตัวขึ้นแรงและลงแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เริ่มเห็นแรงซื้อคืนเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวยังไม่ออกตัวแรงเท่าไร
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 117,336 ดอลลาร์ ลดลง 0.02% ในขณะที่ Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4,463 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 1.04%
สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำ ราคา Dogecoin (DOGE) ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.2349 ดอลลาร์ ขยับขึ้น 1.31% ส่วน Shiba Inu (SHIB) เคลื่อนไหวที่ราว ๆ 0.00001297 ดอลลาร์ ปรับขึ้น 0.16% ในระยะสั้น
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.7% ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 56/100 อยู่ในโซน “Neutral” และลดลงเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่านักลงทุนยังระมัดระวัง ไม่เร่งรีบหรือตื่นกลัวเกินไป
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 48/100 ขยับขึ้นเล็กน้อย สะท้อนถึงการที่เงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ฝั่ง “Altcoin Season” มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังเอนเอียงในฝั่ง “Bitcoin Season” มากกว่าก็ตาม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
- ราคา Dogecoin ดีดตัวกว่า 3% รีบข่าว Grayscale ยื่นจัดตั้ง Dogecoin ETF
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
- ราคา Dogecoin ดีดตัวกว่า 3% รีบข่าว Grayscale ยื่นจัดตั้ง Dogecoin ETF