[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 17 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (17 กันยายน 2025) โดยรวมแสดงแนวโน้มค่อนข้างดี โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญขนาดใหญ่ (Blue-Chips) ที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีความผันผวนระยะสั้นจากแรงเทขายทำกำไรก็ตาม โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ 116,670 ดอลลาร์ (+1.34%) ขณะที่ Ethereum (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ 4,510 ดอลลาร์ (-0.33%)
ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนบวกเช่นกัน XRP ซื้อขายอยู่ที่ 3.03 ดอลลาร์ (+1.80%), Solana (SOL) ซื้อขายอยู่ที่ 236 ดอลลาร์ (+0.77%), BNB ซื้อขายอยู่ที่ 957.2 ดอลลาร์ (+3.93%) ฯลฯ
ในช่วงของเหรียญมีมยอดนิยมนั้นยังคงผันผวนในระยะสั้น Dogecoin (DOGE) ลดลงเล็กน้อย มาซื้อขายอยู่ที่ 0.2679 ดอลลาร์ (-0.14%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) บวกเล็กน้อย มาอยู่ที่ 0.0001312 ดอลลาร์ (+0.57%)
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเชิงบวก นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยยังคงแสดงความเชื่อมั่น ผ่านการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยตอกย้ำว่าการเติบโตของตลาดคริปโตในรอบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ BTC เท่านั้น แต่กำลังขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายกลุ่ม
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.5% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- Altcoin Season Index: 71 ชี้ว่ายังมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วง Altcoin Season
- Fear & Greed Index: 51 ความเชื่อมั่นนักลงทุนถือว่าสมดุล / มีความระมัดระวังอยู่บ้าง (ไม่โลภสุด ไม่กลัวสุด)
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: ราคา BTC และ ETH เคลื่อนไหวในระดับที่ถือว่าแข็งแกร่ง หลังจากมีการปรับฐานเล็กน้อย นักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับมาสะสม โดยเฉพาะในเหรียญที่มี use-case ชัดเจน และในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Solana ที่ยังได้รับความสนใจ
- Cautious Case: แม้ Bitcoin Dominance จะอยู่ที่ ~57.5% ซึ่งแปลว่านักลงทุนยังให้ความสำคัญกับ BTC เป็นฐานมั่นสำหรับตลาด แต่การที่มันไม่ลดลงมากนักก็ชี้ว่า Altcoins ยังไม่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้เต็มที่ ถ้าราคาของ BTC มีแรงดันขึ้นสูงขึ้น อาจดูดเงินกลับจาก Altcoins ได้