BTC $116,500.19 0.82%
ETH $4,505.76 -0.32%
SOL $234.67 0.16%
PEPE $0.000011 3.59%
SHIB $0.000013 0.90%
BNB $958.78 3.79%
DOGE $0.26 0.85%
XRP $3.02 1.49%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 17 กันยายน 2025

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (17 กันยายน 2025) โดยรวมแสดงแนวโน้มค่อนข้างดี โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญขนาดใหญ่ (Blue-Chips) ที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีความผันผวนระยะสั้นจากแรงเทขายทำกำไรก็ตาม โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ 116,670 ดอลลาร์ (+1.34%) ขณะที่ Ethereum (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ 4,510 ดอลลาร์ (-0.33%)

ในส่วนของเหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนบวกเช่นกัน XRP ซื้อขายอยู่ที่ 3.03 ดอลลาร์ (+1.80%), Solana (SOL) ซื้อขายอยู่ที่ 236 ดอลลาร์ (+0.77%), BNB ซื้อขายอยู่ที่ 957.2 ดอลลาร์ (+3.93%) ฯลฯ

ในช่วงของเหรียญมีมยอดนิยมนั้นยังคงผันผวนในระยะสั้น Dogecoin (DOGE) ลดลงเล็กน้อย มาซื้อขายอยู่ที่ 0.2679 ดอลลาร์ (-0.14%) ขณะที่ Shiba Inu (SHIB) บวกเล็กน้อย มาอยู่ที่ 0.0001312 ดอลลาร์ (+0.57%)

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเชิงบวก นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยยังคงแสดงความเชื่อมั่น ผ่านการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยตอกย้ำว่าการเติบโตของตลาดคริปโตในรอบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ BTC เท่านั้น แต่กำลังขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายกลุ่ม

2) ตัวชี้วัดตลาด

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.5% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
  • Altcoin Season Index: 71 ชี้ว่ายังมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วง Altcoin Season
  • Fear & Greed Index: 51 ความเชื่อมั่นนักลงทุนถือว่าสมดุล / มีความระมัดระวังอยู่บ้าง (ไม่โลภสุด ไม่กลัวสุด)

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: ราคา BTC และ ETH เคลื่อนไหวในระดับที่ถือว่าแข็งแกร่ง หลังจากมีการปรับฐานเล็กน้อย นักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับมาสะสม โดยเฉพาะในเหรียญที่มี use-case ชัดเจน และในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Solana ที่ยังได้รับความสนใจ
  • Cautious Case: แม้ Bitcoin Dominance จะอยู่ที่ ~57.5% ซึ่งแปลว่านักลงทุนยังให้ความสำคัญกับ BTC เป็นฐานมั่นสำหรับตลาด แต่การที่มันไม่ลดลงมากนักก็ชี้ว่า Altcoins ยังไม่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้เต็มที่ ถ้าราคาของ BTC มีแรงดันขึ้นสูงขึ้น อาจดูดเงินกลับจาก Altcoins ได้

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,258,042,923,849
-0.59
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
ชักเย่อครั้งใหญ่! วาฬรุ่นเดอะเทขาย Bitcoin แต่ ETF เข้าช้อนซื้อหนัก
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-16 23:38:55
ข่าวคริปโต
Fidelity ชี้ชัด! Bitcoin จ่อหายากขึ้น 28% ภายในปี 2025
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-16 23:24:08
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า