[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (17 ตุลาคม 2025) ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกยืนอยู่นอกสนามรอดูสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น สภาวะตลาดที่ออกแนว Sideways และปริมาณการซื้อขายที่ไม่ค่อยคึกคัก สะท้อนถึงการชะลอตัวของความมั่นใจในระยะสั้น
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -3.2300% ซื้อขายอยู่ที่ $107,805.09 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.54 ล้านบาท) Bitcoin ยังคงรับบทเป็นแหล่งพักเงินที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในกลุ่มสินทรัพย์คริปโต แม้จะมีการลดลงก็ตาม ขณะที่ Ethereum ETH -3.3300% ซื้อขายอยู่ที่ $3,848.97 สะท้อนถึงการไหลออกของเม็ดเงินในตลาด Altcoin โดยรวม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาปรับตัวอ่อนลงมากกว่าเหรียญหลัก โดยเฉพาะโทเค็นที่มีความอ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นตลาด: XRP XRP -3.3600% ซื้อขายอยู่ที่ $2.33, Solana SOL -6.1400% ซื้อขายอยู่ที่ $183.26, BNB BNB -1.2600% ซื้อขายอยู่ที่ $1,146.32
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ซึ่งมักมีความผันผวนสูง ถูกลากลงแรงกว่าเหรียญหลัก: Dogecoin DOGE -5.8800% มาอยู่ที่ $0.18 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -4.0300% มาอยู่ที่ $0.0000099
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตในวันนี้ยังคงแผ่วช้าจากแรงกดดันภายนอก นักลงทุนหลายรายกลับมาใช้โหมด “รอจังหวะ” มากกว่ารุกเต็มตัว สัญญาณเศรษฐกิจโลกยังไม่สดใส — การปรับอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตถูกกดดันตามไปด้วย
อีกข่าวที่น่าสังเกตคือ Kraken เข้าซื้อกิจการ Small Exchange ที่ได้รับใบอนุญาต DCM เพื่อรุกตลาด derivatives และ event contracts ในสหรัฐฯ — การเคลื่อนไหวในฝั่งศูนย์กลางการเงินแบบดิจิทัลอาจสร้างแรงส่งในระยะกลาง
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.9% → BTC ยังคงมีอิทธิพลสูง เงินทุนยังไม่กระจายไปยัง Altcoins อย่างมีนัยสำคัญ
- Altcoin Season Index: 27 → อยู่ในโซน “Bitcoin Season” สะท้อนว่า BTC ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่า Altcoins ส่วนใหญ่
- Fear & Greed Index: 28 (Fear) → ดัชนีอยู่ในโหมด “ความกลัว” บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
แม้ตลาดจะอ่อนแอในช่วงนี้ แต่นักวิเคราะห์หลายรายยังคงมองเห็นโอกาสในระยะยาว การไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบัน (Institutional Inflows) ยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่มั่นคง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุน Bitcoin Spot ETF มียอดไหลเข้าสุทธิสะสมเกือบ $20 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนรายใหญ่
นักวิเคราะห์จาก Lekker Capital และ 21Shares คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจเกิดการ Rally ในไม่ช้า โดยเฉพาะเมื่อเฟดเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน การที่ Eric Trump ประกาศแผนจะนำอสังหาริมทรัพย์มา Tokenize บนบล็อกเชนก็เป็นอีกสัญญาณบวกที่อาจดึงดูดความสนใจของสถาบันเพิ่มขึ้น
- Cautious Case
ความเสี่ยงหลักที่ตลาดเผชิญอยู่คือความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น หากมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากตลาดหุ้นโลก อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูง หรือข่าวลบด้านกฎระเบียบ ตลาดคริปโตอาจกลายเป็นเป้าหมายของแรงเทขาย
การปิดงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) ที่ยังดำเนินอยู่ก็สร้างความกังวลเพิ่มเติม เนื่องจากทำให้เกิด “จุดบอดข้อมูลทั่วโลก” (Global Data Blind Spot) และเพิ่มความเสี่ยงระบบในระยะยาว