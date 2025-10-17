BTC $109,154.39 -1.83%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2025

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (17 ตุลาคม 2025) ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกยืนอยู่นอกสนามรอดูสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น สภาวะตลาดที่ออกแนว Sideways และปริมาณการซื้อขายที่ไม่ค่อยคึกคัก สะท้อนถึงการชะลอตัวของความมั่นใจในระยะสั้น

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -3.2300% ซื้อขายอยู่ที่ $107,805.09 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.54 ล้านบาท) Bitcoin ยังคงรับบทเป็นแหล่งพักเงินที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในกลุ่มสินทรัพย์คริปโต แม้จะมีการลดลงก็ตาม ขณะที่ Ethereum eth logoETH -3.3300% ซื้อขายอยู่ที่ $3,848.97 สะท้อนถึงการไหลออกของเม็ดเงินในตลาด Altcoin โดยรวม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาปรับตัวอ่อนลงมากกว่าเหรียญหลัก โดยเฉพาะโทเค็นที่มีความอ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นตลาด: XRP xrp logoXRP -3.3600% ซื้อขายอยู่ที่ $2.33, Solana sol logoSOL -6.1400% ซื้อขายอยู่ที่ $183.26, BNB bnb logoBNB -1.2600% ซื้อขายอยู่ที่ $1,146.32

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ซึ่งมักมีความผันผวนสูง ถูกลากลงแรงกว่าเหรียญหลัก: Dogecoin doge logoDOGE -5.8800% มาอยู่ที่ $0.18 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -4.0300% มาอยู่ที่ $0.0000099

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตในวันนี้ยังคงแผ่วช้าจากแรงกดดันภายนอก นักลงทุนหลายรายกลับมาใช้โหมด “รอจังหวะ” มากกว่ารุกเต็มตัว สัญญาณเศรษฐกิจโลกยังไม่สดใส — การปรับอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตถูกกดดันตามไปด้วย

อีกข่าวที่น่าสังเกตคือ Kraken เข้าซื้อกิจการ Small Exchange ที่ได้รับใบอนุญาต DCM เพื่อรุกตลาด derivatives และ event contracts ในสหรัฐฯ — การเคลื่อนไหวในฝั่งศูนย์กลางการเงินแบบดิจิทัลอาจสร้างแรงส่งในระยะกลาง

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.9% → BTC ยังคงมีอิทธิพลสูง เงินทุนยังไม่กระจายไปยัง Altcoins อย่างมีนัยสำคัญ
  • Altcoin Season Index: 27 → อยู่ในโซน “Bitcoin Season” สะท้อนว่า BTC ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่า Altcoins ส่วนใหญ่
  • Fear & Greed Index: 28 (Fear) → ดัชนีอยู่ในโหมด “ความกลัว” บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

แม้ตลาดจะอ่อนแอในช่วงนี้ แต่นักวิเคราะห์หลายรายยังคงมองเห็นโอกาสในระยะยาว การไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบัน (Institutional Inflows) ยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่มั่นคง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุน Bitcoin Spot ETF มียอดไหลเข้าสุทธิสะสมเกือบ $20 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนรายใหญ่

นักวิเคราะห์จาก Lekker Capital และ 21Shares คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจเกิดการ Rally ในไม่ช้า โดยเฉพาะเมื่อเฟดเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน การที่ Eric Trump ประกาศแผนจะนำอสังหาริมทรัพย์มา Tokenize บนบล็อกเชนก็เป็นอีกสัญญาณบวกที่อาจดึงดูดความสนใจของสถาบันเพิ่มขึ้น

  • Cautious Case

ความเสี่ยงหลักที่ตลาดเผชิญอยู่คือความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น หากมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากตลาดหุ้นโลก อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูง หรือข่าวลบด้านกฎระเบียบ ตลาดคริปโตอาจกลายเป็นเป้าหมายของแรงเทขาย

การปิดงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (Government Shutdown) ที่ยังดำเนินอยู่ก็สร้างความกังวลเพิ่มเติม เนื่องจากทำให้เกิด “จุดบอดข้อมูลทั่วโลก” (Global Data Blind Spot) และเพิ่มความเสี่ยงระบบในระยะยาว

