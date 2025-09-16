[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 16 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (16 กันยายน 2025) โดยรวมยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีความผันผวนระยะสั้นก็ตาม Bitcoin (BTC) ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 115,213 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ 4,521 ดอลลาร์ เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในขาขึ้น ถึงแม้จะมีการปรับฐานเล็กน้อย XRP ซื้อขายที่ 2.98 ดอลลาร์ ขณะที่ Solana มาอยู่ที่ 234 ดอลลาร์
เหรียญมีมยอดนิยม เช่น Dogecoin (DOGE) ก็ยังคงได้รับความสนใจ มาซื้อขายอยู่ที่ 0.2681 ดอลลาร์ ขณะที่คู่แข่งตลอดกาล Shiba Inu (SHIB) มาอยู่ที่ 0.0001304 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตโดยรวมยังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน การเติบโตนี้ไม่ได้มาจาก Bitcoin เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของ Ethereum และกลุ่ม Altcoin ชั้นนำที่เริ่มแสดงศักยภาพการเติบโตอย่างชัดเจน
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.4% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- Altcoin Season Index: 70 ยังอยู่ในโซนที่โน้มเอียงไปทาง Altcoin Season
- Fear & Greed Index: 50 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: ตัวเลข BTC dominance ที่ยังอยู่ราว ๆ 57% บ่งชี้ว่า Bitcoin ยังคงเป็น “ที่มั่น” ของตลาด แม้ว่า Altcoins จะมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น — การเคลื่อนของเงินทุนบางส่วนอาจกำลังทยอยเข้าสู่เหรียญทางเลือก (Altcoins) ส่งผลให้สินทรัพย์กลุ่มนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยนักลงทุนสถาบันได้เข้าสะสมอย่างต่อเนื่อง เช่น Galaxy Digital ซื้อ Solana มูลค่า 306 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว ขณะที่ CleanCore Solutions เพิ่มการถือ DOGE เป็น 500 ล้านเหรียญ (มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์) (อ้างอิง Binance)
- Cautious Case: แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะอยู่ในระดับที่สมดุล แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ย่อมรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดคริปโตสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดัชนี Fear & Greed Index ที่อยู่ที่ระดับ 50 แสดงถึงจุดสมดุลระหว่างความกลัวและความโลภ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ตลาดกำลังรอสัญญาณใหม่เพื่อกำหนดทิศทางต่อไป