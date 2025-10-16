[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 16 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (16 ตุลาคม 2025) ตลาดคริปโตโดยรวมในวันนี้เผชิญกับแรงกดดันปรับตัวลงเล็กน้อย บรรยากาศการลงทุนแฝงด้วยความระมัดระวัง เมื่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคและแรงกดดันจากภายนอกเข้ามากระทบจังหวะการฟื้นตัว นักลงทุนหลายรายยังคงชะลอการเปิดทิศทางใหม่ จนทำให้การเคลื่อนไหวในตลาดดูเชื่องช้าและติดกรอบ
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -1.5600% ซื้อขายอยู่ที่ $111,246.71 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านบาท) Bitcoin ยังคงแสดงความยืดหยุ่นในฐานะสินทรัพย์ “ปลอดภัยกว่า” ในสภาวะตลาดผันผวน ขณะที่ Ethereum ETH -3.2200% ซื้อขายอยู่ที่ $3,975.83 สอดคล้องกับแรงกดดันในฝั่ง Altcoin และแรงเทขายรอบวงกว้าง
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ยังไม่สามารถสร้างอิมแพกต์บวกที่แข็งแรงได้ในวันนี้ ตลาดยังเอียงไปทาง “รอจังหวะ” มากกว่า “เข้าเต็มกำลัง”: XRP XRP -3.1500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.41, Solana SOL -2.4500% ซื้อขายอยู่ที่ $195.32, BNB BNB -4.7200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,160.70
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ราคามีท่าทีอ่อนตัวลงกว่าสินทรัพย์หลัก เนื่องจากผู้ถือมักตอบสนองเร็วต่อข่าวลบและแรงขาย: Dogecoin DOGE -3.2500% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -2.8600% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
บรรยากาศการซื้อขายในวันพุธนี้ค่อนข้างระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังคงรับรู้ถึงความเสี่ยงจากภายนอก รายงานล่าสุดชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศพัฒนาแล้ว ได้เพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น (Higher-for-Longer) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท รวมถึงคริปโต การเคลื่อนไหวของราคาจึงแสดงออกถึง ภาวะ “เฝ้าระวัง” ที่นักลงทุนพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเข้าซื้อในราคาที่ต่ำลงกับการเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่จะมาถึง
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.7% → BTC ยังคงรักษาอิทธิพลในตลาด Altcoin โดยที่เงินทุนยังไม่กระจายออกไปมากนัก
- Altcoin Season Index: 30 → อยู่ในโซน “Bitcoin Season” สะท้อนว่า BTC ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่า Altcoins ส่วนใหญ่
- Fear & Greed Index: 32 (Fear) → ดัชนีอยู่ในโหมด “ความกลัว” บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการไล่ราคา
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
นักวิเคราะห์ยังคงมองว่าการไหลเข้าของเงินทุนจาก สถาบัน (Institutional Inflows) ยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคงของตลาด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กองทุน Bitcoin Spot ETF ยังคงมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนรายใหญ่ การปรับฐานของราคาในปัจจุบันถูกมองว่าเป็น “การล้างเลเวอเรจ” ตามปกติของวงจรตลาด ไม่ใช่การหนีตายอย่างแตกตื่น ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ผู้เล่นรายใหญ่เข้าซื้อสะสม (Accumulation) ในราคาที่ต่ำลง
- Cautious Case
หากมีแรงกดจากตลาดหุ้นโลก ดอกเบี้ย หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดคริปโตอาจกลายเป็นเป้าหมายของแรงเทขาย และหาก BTC หลุดแนวรับสำคัญ อาจเกิด Cascade Liquidations (ลากราคาลงมาก) โดยเฉพาะในฝั่ง Altcoin และ DeFi นอกจากนี้ การขาดแรงหนุนเชิงพื้นฐาน เช่น การใช้งานจริงน้อย ประสิทธิภาพธุรกรรมชะลอ หรือข่าวลบด้านกฎระเบียบ อาจกดดันตลาดให้อ่อนตัวได้ต่อ