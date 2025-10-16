BTC $111,141.65 -1.22%
ETH $4,011.45 -2.36%
SOL $193.48 -5.30%
PEPE $0.0000071 -3.70%
SHIB $0.000010 -3.59%
BNB $1,183.02 -0.79%
DOGE $0.19 -3.68%
XRP $2.42 -3.34%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 16 ตุลาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
ตลาดคริปโตวันนี้ (16 ตุลาคม 2025) ตลาดคริปโตโดยรวมในวันนี้เผชิญกับแรงกดดันปรับตัวลงเล็กน้อย บรรยากาศการลงทุนแฝงด้วยความระมัดระวัง เมื่อข่าวเศรษฐกิจมหภาคและแรงกดดันจากภายนอกเข้ามากระทบจังหวะการฟื้นตัว นักลงทุนหลายรายยังคงชะลอการเปิดทิศทางใหม่ จนทำให้การเคลื่อนไหวในตลาดดูเชื่องช้าและติดกรอบ

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -1.5600% ซื้อขายอยู่ที่ $111,246.71 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านบาท) Bitcoin ยังคงแสดงความยืดหยุ่นในฐานะสินทรัพย์ “ปลอดภัยกว่า” ในสภาวะตลาดผันผวน ขณะที่ Ethereum eth logoETH -3.2200% ซื้อขายอยู่ที่ $3,975.83 สอดคล้องกับแรงกดดันในฝั่ง Altcoin และแรงเทขายรอบวงกว้าง

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ยังไม่สามารถสร้างอิมแพกต์บวกที่แข็งแรงได้ในวันนี้ ตลาดยังเอียงไปทาง “รอจังหวะ” มากกว่า “เข้าเต็มกำลัง”: XRP xrp logoXRP -3.1500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.41, Solana sol logoSOL -2.4500% ซื้อขายอยู่ที่ $195.32, BNB bnb logoBNB -4.7200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,160.70

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ราคามีท่าทีอ่อนตัวลงกว่าสินทรัพย์หลัก เนื่องจากผู้ถือมักตอบสนองเร็วต่อข่าวลบและแรงขาย: Dogecoin doge logoDOGE -3.2500% มาอยู่ที่ $0.19 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -2.8600% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

บรรยากาศการซื้อขายในวันพุธนี้ค่อนข้างระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังคงรับรู้ถึงความเสี่ยงจากภายนอก รายงานล่าสุดชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศพัฒนาแล้ว ได้เพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น (Higher-for-Longer) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท รวมถึงคริปโต การเคลื่อนไหวของราคาจึงแสดงออกถึง ภาวะ “เฝ้าระวัง” ที่นักลงทุนพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเข้าซื้อในราคาที่ต่ำลงกับการเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่จะมาถึง

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.7% → BTC ยังคงรักษาอิทธิพลในตลาด Altcoin โดยที่เงินทุนยังไม่กระจายออกไปมากนัก
  • Altcoin Season Index: 30 → อยู่ในโซน “Bitcoin Season” สะท้อนว่า BTC ยังคงให้ผลตอบแทนดีกว่า Altcoins ส่วนใหญ่
  • Fear & Greed Index: 32 (Fear) → ดัชนีอยู่ในโหมด “ความกลัว” บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการไล่ราคา

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

นักวิเคราะห์ยังคงมองว่าการไหลเข้าของเงินทุนจาก สถาบัน (Institutional Inflows) ยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคงของตลาด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กองทุน Bitcoin Spot ETF ยังคงมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนรายใหญ่ การปรับฐานของราคาในปัจจุบันถูกมองว่าเป็น “การล้างเลเวอเรจ” ตามปกติของวงจรตลาด ไม่ใช่การหนีตายอย่างแตกตื่น ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ผู้เล่นรายใหญ่เข้าซื้อสะสม (Accumulation) ในราคาที่ต่ำลง

  • Cautious Case

หากมีแรงกดจากตลาดหุ้นโลก ดอกเบี้ย หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดคริปโตอาจกลายเป็นเป้าหมายของแรงเทขาย และหาก BTC หลุดแนวรับสำคัญ อาจเกิด Cascade Liquidations (ลากราคาลงมาก) โดยเฉพาะในฝั่ง Altcoin และ DeFi นอกจากนี้ การขาดแรงหนุนเชิงพื้นฐาน เช่น การใช้งานจริงน้อย ประสิทธิภาพธุรกรรมชะลอ หรือข่าวลบด้านกฎระเบียบ อาจกดดันตลาดให้อ่อนตัวได้ต่อ

ข่าวการเงิน
เกมพลิก! Donald Trump ประกาศอินเดียเลิกซื้อน้ำมันรัสเซีย
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-10-16 12:03:49
ข่าว Dogecoin
สัญญาณมาแล้ว! Dogecoin จ่อวิ่งครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-16 11:39:56
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
