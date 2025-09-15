[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (15 กันยายน 2025) โดยรวมยังคงอยู่ในขาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เหรียญคริปโตชั้นนำต่างๆ เคลื่อนไหวในทิศทางบวก Bitcoin (BTC) บวกเพิ่มราวๆ +4% มาอยู่ที่ 115,130 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,600 ดอลลาร์ (+7.39%)
ในขณะที่เหรียญ Altcoin ยอดนิยมก็เคลื่อนไหวในแนวทางเดียวกัน เช่น XRP ที่บวกเพิ่ม +5% ในรอบสัปดาห์ 3.03 ดอลลาร์ ในขณะที่ Solana โดดเด่นเป็นอย่างมากและบวกเพิ่มถึง +17% ในรอบสัปดาห์ มาอยู่ที่ 240.79 ดอลลาร์
อีกหนึ่งเหรียญมาแรงในรอบสัปดาห์ก็คือ Dogecoin (DOGE) เหรียญมีมชั้นนำที่นักลงทุนต่างจับตามอง โดยบวกเพิ่มถึง +21.67% มาอยู่ที่ 0.2777 ดอลลาร์ ในขณะที่เหรียญมีมคู่แข่งอย่าง Shiba Inu ก็บวกเพิ่มถึง +10% เช่นกัน มาอยู่ที่ 0.0001370 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 4.02 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นในระยะยาว ขณะที่ Ethereum ะเหรียญ Altcoin หลายๆ ตัวก็ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงสัญญาณการเติบโตที่น่าสนใจ
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.0% ลดลงเล็กน้อย สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนี AltSeason
- Altcoin Season Index: 72 สัญญาณของ Altcoin Season เริ่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น
- Fear & Greed Index: 51 สะท้อนถึงมุมมองของนักลงทุนที่เริ่มมีความสมดุลมากขึ้น ไม่ได้อยู่ในสภาวะกลัวหรือโลภจนเกินไป
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: ความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงของบรรดาเหรียญ Altcoins เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าฤดูกาลแห่งเหรียญทางเลือก (อัลต์คอยน์) กำลังจะมาถึงแล้ว ดัชนี Altcoin Season เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ และการหมุนเงินเวียนของเงินทุนจาก BTC → ETH → Altcoin + ความสนใจของนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ SOL, XRP ฯลฯ
- Cautious Case: Altcoin หลายตัวยังคงมีความเสี่ยงจากเหรียญที่มีปริมาณหมุนเวียนต่ำ/โวลุ่มน้อย /มีการเก็งกำไรมากเกินไป — นักลงทุนควรระวังโปรเจ็กต์ที่ไฮฟ์มากจนเกินไปแต่มีปัจจัยพื้นฐานน้อย อีกทั้ง ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น นโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed, ดัชนีเงินเฟ้อ, ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน USD, ความกังวลเรื่องกฎระเบียบ /กฎหมายคริปโตทั้งในสหรัฐและทั่วโลก ยังสามารถกดดันตลาดได้ถ้ามีข่าวลบออกมา