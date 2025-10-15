[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (15 ตุลาคม 2025) เผชิญกับ การปรับตัวลงเล็กน้อย บรรยากาศการซื้อขายดูระมัดระวัง นักลงทุนบางส่วนกลับมาเฝ้าระวังข่าวเศรษฐกิจมหภาค กองทุนระหว่างประเทศ (IMF) ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของ “การปรับฐานแบบไร้ทิศทาง” ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากราคาสินทรัพย์หลายแห่งเริ่มถูกยกขึ้นโดยอารมณ์มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน (อ้างอิง: Reuters) ด้วยปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว การถือครองสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตในช่วงนี้จึงมักถูกมองว่าเป็น “สมดุล” ระหว่างโอกาสและความเสี่ยง
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC -2.5400% ซื้อขายอยู่ที่ $112,853.75 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.67 ล้านบาท) นักวิเคราะห์ยังคงมองว่า BTC แสดงความยืดหยุ่นได้ดีหลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่ ขณะที่ Ethereum ETH -3.8100% ซื้อขายอยู่ที่ $4,110.05 สะท้อนถึงการชะลอตัวในระบบนิเวศ Altcoin ทั่วไป
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ยังคงอยู่ในสภาวะปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยการเคลื่อนไหวสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตลาด: XRP XRP -5.4600% ซื้อขายอยู่ที่ $2.48, Solana SOL -4.0300% ซื้อขายอยู่ที่ $199.88, BNB BNB -5.2100% ซื้อขายอยู่ที่ $1,215.35
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมักถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ตลาดเป็นหลัก: Dogecoin DOGE -5.8900% มาอยู่ที่ $0.20 ขณะที่ Shiba Inu SHIB -5.2600% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกในวันนี้เผชิญกับ การปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่การฟื้นตัวระยะสั้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ไม่สามารถสร้างโมเมนตัมที่ยั่งยืนได้ ภาพรวมยังคงเป็นไปในทิศทางของความ ระมัดระวัง จากนักลงทุน โดยมีแรงกดดันต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคและข่าวสารภายนอก เงินทุนบางส่วนยังคงอยู่ในโหมด “รอดู” หรือเลือกที่จะคงไว้ในสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งอย่าง Bitcoin (BTC) ชั่วคราว
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.6% → ยังไม่มีการปรับตัวมากนัก
- Altcoin Season Index: 35 → สะท้อนว่า Bitcoin ยังคงได้รับความสนใจเหนือกว่า Altcoins
- Fear & Greed Index: 37 (Fear) → แสดงว่านักลงทุนกำลังระมัดระวัง คลั่งไคล้น้อย และมุมมองตลาดมีแนวโน้มถอยเมื่อมีข่าวลบ
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
แรงซื้อจากสถาบันยังคงเป็นแรงหนุนหลักของตลาด โดยเฉพาะกระแสเงินไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF รวมกว่า $585 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งสถาบันทั่วโลกถือครอง Bitcoin รวมกว่า 944,000 BTC มากกว่าปริมาณที่ขุดได้ถึง 7 เท่า นอกจากนี้ การปรับฐานรอบล่าสุดถูกมองว่าเป็น “การลดเลเวอเรจอย่างเป็นระบบของสถาบัน (Institutional Deleveraging)” ไม่ใช่การเทขายแบบตื่นตระหนก เหมือนในอดีต แสดงถึงวุฒิภาวะของตลาดที่สูงขึ้น
- Cautious Case
แม้จะมีแรงซื้อจากสถาบัน แต่ตลาดยังต้องเผชิญกับ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน นอกจากนี้ Peter Schiff นักเศรษฐศาสตร์สายทองคำชื่อดัง ออกมาเตือนว่า การฟื้นตัวของ Bitcoin อาจเป็นเพียง “dead cat bounce” โดยชี้ว่าทองคำยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $4,080 ขณะที่ Bitcoin ยังต่ำกว่าจุดเทียบเท่าในทองถึง 25%