[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (15 สิงหาคม 2025) ตลาดคริปโตเผชิญกับการปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่สินทรัพย์ต่างๆ พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงก่อนหน้านี้

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ $118,259 ลดลงกว่า 4.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังทำสถิติ All-Time High ใหม่ที่ $124,517 เมื่อวานนี้ Ethereum (ETH) ก็ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานเช่นกัน โดยลงมาอยู่ที่ 4,567.99 ดอลลาร์ ลดลง 3.03% ยังคงใกล้เคียงกับ ATH ของปี 2021 ที่ 4,890 ดอลลาร์ โดยห่างเพียง 6.1% เท่านั้น

สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำ ทั้ง Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB) ก็ได้รับผลกระทบจากแรงขายปรับฐาน โดย DOGE ซื้อขายอยู่ที่ 0.2248 ดอลลาร์ ลดลง 8.03% ส่วน SHIB อยู่ที่ระดับ 0.00001293 ดอลลาร์ ลดลง 6.86% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังมองว่าการปรับตัวลงของเหรียญมีมในครั้งนี้เป็นโอกาสสะสมที่ดี โดยเฉพาะ DOGE ที่ยังคงเป้าหมายที่ 0.36 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุได้จะเปิดทางสู่ 0.70 ดอลลาร์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.8% ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 59/100 ซึ่งลดลงจากช่วงก่อนหน้าและอยู่ในโซน “Neutral” สะท้อนว่านักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และสถานะยังเอนเอียงอยู่ทางด้าน “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
บิทคอยน์
ร่วงเร็วเกิน! ราคา Bitcoin ดิ่งหลังรายงาน PPI สหรัฐฯ น่ากังวล เขย่าตลาดคริปโต
2025-08-14 20:41:57
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Bitcoin Dominance ร่วงต่ำกว่า 60%! ETH-XRP โตสวนกระแสจากข่าวดี
2025-08-14 17:51:59
,
โดย Pattada Lertwattana
ข่าว Ethereum
Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
2025-08-13 14:49:09
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Ethereum
Glassnode ชี้ Ethereum พุ่งแรง! สัญญาณ Altcoin Season มาถึงแล้ว?
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-15 09:24:40
ข่าวประชาสัมพันธ์
Maxi Doge กวาด $900K ไวเว่อร์! เป้าต่อไปพุ่ง 1,000x ล้ม Dogecoin?
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-15 01:00:09
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
