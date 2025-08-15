[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (15 สิงหาคม 2025) ตลาดคริปโตเผชิญกับการปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่สินทรัพย์ต่างๆ พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงก่อนหน้านี้
Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ $118,259 ลดลงกว่า 4.2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังทำสถิติ All-Time High ใหม่ที่ $124,517 เมื่อวานนี้ Ethereum (ETH) ก็ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานเช่นกัน โดยลงมาอยู่ที่ 4,567.99 ดอลลาร์ ลดลง 3.03% ยังคงใกล้เคียงกับ ATH ของปี 2021 ที่ 4,890 ดอลลาร์ โดยห่างเพียง 6.1% เท่านั้น
สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำ ทั้ง Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB) ก็ได้รับผลกระทบจากแรงขายปรับฐาน โดย DOGE ซื้อขายอยู่ที่ 0.2248 ดอลลาร์ ลดลง 8.03% ส่วน SHIB อยู่ที่ระดับ 0.00001293 ดอลลาร์ ลดลง 6.86% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังมองว่าการปรับตัวลงของเหรียญมีมในครั้งนี้เป็นโอกาสสะสมที่ดี โดยเฉพาะ DOGE ที่ยังคงเป้าหมายที่ 0.36 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุได้จะเปิดทางสู่ 0.70 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.8% ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 59/100 ซึ่งลดลงจากช่วงก่อนหน้าและอยู่ในโซน “Neutral” สะท้อนว่านักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 44/100 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และสถานะยังเอนเอียงอยู่ทางด้าน “Bitcoin Season” มากกว่า “Altcoin Season”
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์