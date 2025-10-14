BTC $112,676.32 -2.14%
ETH $4,071.25 -2.25%
SOL $200.30 1.73%
PEPE $0.0000074 -1.44%
SHIB $0.000010 -0.87%
BNB $1,235.07 -6.53%
DOGE $0.20 -2.92%
XRP $2.51 -3.59%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (14 ตุลาคม 2025) อยู่ในโทน “ระมัดระวัง” มากขึ้น หลังจากที่รอบวันก่อนหน้านี้มีแรงรีบาวด์ในวงกว้าง แต่แรงขับเคลื่อนยังไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันให้ทุกสินทรัพย์ก้าวผ่านแนวต้านหลักได้ ความกังวลจากปัจจัยภายนอก ยังคงกดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เงินทุนบางส่วนอาจเริ่มหันเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ BTC ในฐานะ “safe harbor” ชั่วคราว

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +0.7500% ซื้อขายอยู่ที่ $115,602.75 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านบาทไทย) แต่ยังคงแสดงความแข็งแกร่งหลังจากเหตุการณ์การชำระบัญชีครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่ Ethereum eth logoETH +3.5000% ซื้อขายอยู่ที่ $4,257.84 แสดงถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวก

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม หลายตัวยังไม่หลุดจากสภาวะปรับฐาน ส่งผลให้นักลงทุนยังคงรอจังหวะ หรือเลือกเข้าลงทุนเฉพาะเหรียญที่มีพื้นฐานดีหรือการประกาศข่าวดีใหม่ๆ : XRP xrp logoXRP +9.8900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.63, Solana sol logoSOL +6.4700% ซื้อขายอยู่ที่ $207.23, BNB bnb logoBNB -0.7100% ซื้อขายอยู่ที่ $1,281.27

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม เหรียญมีมมักได้แรงขับเคลื่อนจากอารมณ์ตลาดเป็นหลัก เมื่อวันที่ตลาดซึม นักลงทุนก็มักจะลดการถือครอง : Dogecoin doge logoDOGE +5.0700% มาอยู่ที่ $0.21 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +4.5400% มาอยู่ที่ $0.000011

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตในวันนี้แสดงสัญญาณของการปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากการฟื้นตัวช่วงสั้นๆ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมการซื้อขายยังคงระแวดระวังต่อความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.3% → เงินทุนยังคงโฟกัสไปที่ BTC ในช่วงตลาดอ่อนตัว
  • Altcoin Season Index: 40 → ยังขยับไปไม่ถึงโซนที่เอื้อต่อการเกิด Altseason
  • Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → บ่งชี้ว่านักลงทุนมีแนวโน้มระมัดระวัง ไม่ได้โดดเข้าเต็มตัว

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

แม้จะมีการย่อตัวในวันนี้ แต่แรงซื้อสถาบันยังคงหนาแน่น โดยเฉพาะการไหลเข้าของเงินทุนใหม่ใน Bitcoin ETF ที่ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การปรับฐานลงมาเล็กน้อยอาจถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ (Buy the Dip) สำหรับนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มมหภาคของตลาดคริปโตยังคงแข็งแกร่งด้วยการยอมรับจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

  • Cautious Case

การชำระบัญชีครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดต่อการใช้เลเวอเรจมากเกินไป และอาจเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงได้อีกหากมีข่าวลบจากปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,066,426,454,505
-7.23
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์มอง Bitcoin ร่วงแรงกว่า 15% ก่อนดีดกลับ คือจุดรีเซ็ตตลาดครั้งใหญ่สู่รอบขาขึ้นใหม่
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-14 11:43:31
ข่าวคริปโต
Bitcoin ล้มลุกคลุกคลาน หลังเจอแนวต้านหิน จะผ่านไปได้หรือไม่?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-14 11:35:40
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า