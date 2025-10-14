[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (14 ตุลาคม 2025) อยู่ในโทน “ระมัดระวัง” มากขึ้น หลังจากที่รอบวันก่อนหน้านี้มีแรงรีบาวด์ในวงกว้าง แต่แรงขับเคลื่อนยังไม่แข็งแรงพอที่จะผลักดันให้ทุกสินทรัพย์ก้าวผ่านแนวต้านหลักได้ ความกังวลจากปัจจัยภายนอก ยังคงกดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เงินทุนบางส่วนอาจเริ่มหันเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ BTC ในฐานะ “safe harbor” ชั่วคราว
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +0.7500% ซื้อขายอยู่ที่ $115,602.75 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านบาทไทย) แต่ยังคงแสดงความแข็งแกร่งหลังจากเหตุการณ์การชำระบัญชีครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่ Ethereum ETH +3.5000% ซื้อขายอยู่ที่ $4,257.84 แสดงถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวก
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม หลายตัวยังไม่หลุดจากสภาวะปรับฐาน ส่งผลให้นักลงทุนยังคงรอจังหวะ หรือเลือกเข้าลงทุนเฉพาะเหรียญที่มีพื้นฐานดีหรือการประกาศข่าวดีใหม่ๆ : XRP XRP +9.8900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.63, Solana SOL +6.4700% ซื้อขายอยู่ที่ $207.23, BNB BNB -0.7100% ซื้อขายอยู่ที่ $1,281.27
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม เหรียญมีมมักได้แรงขับเคลื่อนจากอารมณ์ตลาดเป็นหลัก เมื่อวันที่ตลาดซึม นักลงทุนก็มักจะลดการถือครอง : Dogecoin DOGE +5.0700% มาอยู่ที่ $0.21 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +4.5400% มาอยู่ที่ $0.000011
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตในวันนี้แสดงสัญญาณของการปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากการฟื้นตัวช่วงสั้นๆ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมการซื้อขายยังคงระแวดระวังต่อความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.3% → เงินทุนยังคงโฟกัสไปที่ BTC ในช่วงตลาดอ่อนตัว
- Altcoin Season Index: 40 → ยังขยับไปไม่ถึงโซนที่เอื้อต่อการเกิด Altseason
- Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → บ่งชี้ว่านักลงทุนมีแนวโน้มระมัดระวัง ไม่ได้โดดเข้าเต็มตัว
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
แม้จะมีการย่อตัวในวันนี้ แต่แรงซื้อสถาบันยังคงหนาแน่น โดยเฉพาะการไหลเข้าของเงินทุนใหม่ใน Bitcoin ETF ที่ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การปรับฐานลงมาเล็กน้อยอาจถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ (Buy the Dip) สำหรับนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มมหภาคของตลาดคริปโตยังคงแข็งแกร่งด้วยการยอมรับจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
- Cautious Case
การชำระบัญชีครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดต่อการใช้เลเวอเรจมากเกินไป และอาจเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงได้อีกหากมีข่าวลบจากปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก