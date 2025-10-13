BTC $115,591.20 4.15%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (13 ตุลาคม 2025) เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่สหรัฐเริ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายอีกครั้ง ในกรณีของสงครามการค้ากับจีน เหรียญหลักส่วนใหญ่เริ่มแสดงสัญญาณถึงการกลับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงระแวดระวังต่อความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +3.8600% ซื้อขายอยู่ที่ $115,272.48 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านบาทไทย) แสดงการฟื้นตัวและพยายามกลับสู่ระดับก่อนหน้า ขณะที่ Ethereum eth logoETH +11.1900% ซื้อขายอยู่ที่ $4,147.72 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาในตลาด Altcoin

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวก แต่แนวโน้มแตกต่างกันตามแต่ศักยภาพพื้นฐานและภาพรวมตลาด XRP xrp logoXRP +7.9500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.56, Solana sol logoSOL +11.5400% ซื้อขายอยู่ที่ $197.04, BNB bnb logoBNB +14.6000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,302.61 เริ่มกลับสู่เส้นทางการทำ ATH ใหม่อีกครั้ง

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ก็ยังเคลื่อนไหวในเชิงบวกตามสภาพตลาดโดยรวม Dogecoin doge logoDOGE +15.3100% มาอยู่ที่ $0.21 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +9.5100% มาอยู่ที่ $0.000010

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

การฟื้นตัวในวันนี้อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลังจากปรับลดลงครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่และยังยืนอยู่ในจุดที่ “ลุ้นจังหวะ” มากกว่า “วิ่งใส่” ชัดเจน แรงซื้อยังมีอยู่ โดยเฉพาะจากสถาบัน แต่แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทำให้หลายเหรียญอยู่ในโหมดพักตัว ช่วงนี้จึงเหมาะต่อการจับตาแนวรับ-แนวต้านหลัก, ความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินใหม่, และข่าวเฉพาะด้านที่อาจเป็นจุดเปลี่ยน

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.9%เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกว่าในช่วงที่ตลาดอ่อนตัว เงินทุนมีความโน้มเอียงที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า (Safe Haven)
  • Altcoin Season Index: 39 → ขยับเข้าสู่ “โซน Bitcoin” อย่างชัดเจน ตอกย้ำว่า Altcoins โดยรวมยังไม่สามารถทำผลงานที่โดดเด่นกว่า BTC ได้ในช่วงนี้
  • Fear & Greed Index: 40 (Neutral) → ลดลงอย่างมากจากสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากวิกฤตการเทขายครั้งใหญ่

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

นักวิเคราะห์จาก VanEck คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทำราคาได้ถึง $644,000 หากบทบาท “digital gold” ได้รับการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้กระแสเงินทุนสถาบันยังคงไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดระยะยาว

  • Cautious Case

ตลาดอาจยังไม่พ้นจากความเสี่ยงของการเทขายที่รุนแรง หากมีสัญญาณลบจากตลาดการเงินโลก หรือมีการ เทขายทำกำไรขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ที่รอจังหวะอยู่ การปรับฐานอาจลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหาก Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับจิตวิทยาสำคัญได้

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,126,088,358,613
-8.02
บิทคอยน์
อิหยังวะมาก? Bitcoin ดีดตัวหลังทรัมป์ส่งซิกบอก “ทุกอย่างจะโอเค”
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-13 01:51:19
ข่าว Dogecoin
สัญญาณกระทิง! Dogecoin มูลค่า 149 ล้านดอลลาร์ถูกถอนจากกระดานเทรด
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-13 01:00:33
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
