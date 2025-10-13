[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (13 ตุลาคม 2025) เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่สหรัฐเริ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายอีกครั้ง ในกรณีของสงครามการค้ากับจีน เหรียญหลักส่วนใหญ่เริ่มแสดงสัญญาณถึงการกลับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงระแวดระวังต่อความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +3.8600% ซื้อขายอยู่ที่ $115,272.48 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านบาทไทย) แสดงการฟื้นตัวและพยายามกลับสู่ระดับก่อนหน้า ขณะที่ Ethereum ETH +11.1900% ซื้อขายอยู่ที่ $4,147.72 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาในตลาด Altcoin
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวก แต่แนวโน้มแตกต่างกันตามแต่ศักยภาพพื้นฐานและภาพรวมตลาด XRP XRP +7.9500% ซื้อขายอยู่ที่ $2.56, Solana SOL +11.5400% ซื้อขายอยู่ที่ $197.04, BNB BNB +14.6000% ซื้อขายอยู่ที่ $1,302.61 เริ่มกลับสู่เส้นทางการทำ ATH ใหม่อีกครั้ง
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ก็ยังเคลื่อนไหวในเชิงบวกตามสภาพตลาดโดยรวม Dogecoin DOGE +15.3100% มาอยู่ที่ $0.21 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +9.5100% มาอยู่ที่ $0.000010
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
การฟื้นตัวในวันนี้อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลังจากปรับลดลงครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่และยังยืนอยู่ในจุดที่ “ลุ้นจังหวะ” มากกว่า “วิ่งใส่” ชัดเจน แรงซื้อยังมีอยู่ โดยเฉพาะจากสถาบัน แต่แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกทำให้หลายเหรียญอยู่ในโหมดพักตัว ช่วงนี้จึงเหมาะต่อการจับตาแนวรับ-แนวต้านหลัก, ความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินใหม่, และข่าวเฉพาะด้านที่อาจเป็นจุดเปลี่ยน
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.9% → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บ่งบอกว่าในช่วงที่ตลาดอ่อนตัว เงินทุนมีความโน้มเอียงที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า (Safe Haven)
- Altcoin Season Index: 39 → ขยับเข้าสู่ “โซน Bitcoin” อย่างชัดเจน ตอกย้ำว่า Altcoins โดยรวมยังไม่สามารถทำผลงานที่โดดเด่นกว่า BTC ได้ในช่วงนี้
- Fear & Greed Index: 40 (Neutral) → ลดลงอย่างมากจากสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากวิกฤตการเทขายครั้งใหญ่
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
นักวิเคราะห์จาก VanEck คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทำราคาได้ถึง $644,000 หากบทบาท “digital gold” ได้รับการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้กระแสเงินทุนสถาบันยังคงไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดระยะยาว
- Cautious Case
ตลาดอาจยังไม่พ้นจากความเสี่ยงของการเทขายที่รุนแรง หากมีสัญญาณลบจากตลาดการเงินโลก หรือมีการ เทขายทำกำไรขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ที่รอจังหวะอยู่ การปรับฐานอาจลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหาก Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับจิตวิทยาสำคัญได้