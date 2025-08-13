[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตในวันนี้ (13 สิงหาคม 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในโซนบวกอย่างต่อเนื่อง เหรียญคริปโตชั้นนำอย่าง Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดย BTC ขยับขึ้นไปใกล้ๆ ระดับ 119,500 ดอลลาร์ ในขณะที่ ETH ได้พุ่งทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว ส่วน XRP ก็เพิ่มขึ้น 2% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาอยู่ที่ 3.22 ดอลลาร์
สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำอย่าง Dogecoin (DOGE) ซื้อขายอยู่ที่ราวๆ 0.23-0.24 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราวๆ 4-5% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง Shiba Inu (SHIB) เองก็เพิ่มขึ้นถึง 3% ในขณะที่ FARTCOIN เป็นเหรียญมีมที่โดดเด่นที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 22% มาอยู่ที่ 1.07 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.8% ลดลงเล็กน้อย สะท้อนการปรับตัวของสัดส่วนตลาดเพื่อเปิดทางให้ Altcoins
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 63/100 ยังคงอยู่ในโซน “Greed” สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุนในตลาด
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 35/100 สถานะยังอยู่ใน “Bitcoin Season” — ยังไม่ถึงช่วง Altcoin Season อย่างเป็นทางการ
