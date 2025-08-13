BTC $119,296.62 0.35%
ETH $4,614.11 7.36%
SOL $197.94 12.76%
PEPE $0.000012 8.72%
SHIB $0.000013 4.26%
BNB $835.49 3.08%
DOGE $0.23 4.83%
XRP $3.23 2.27%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตในวันนี้ (13 สิงหาคม 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในโซนบวกอย่างต่อเนื่อง เหรียญคริปโตชั้นนำอย่าง Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดย BTC ขยับขึ้นไปใกล้ๆ ระดับ 119,500 ดอลลาร์ ในขณะที่ ETH ได้พุ่งทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว ส่วน XRP ก็เพิ่มขึ้น 2% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาอยู่ที่ 3.22 ดอลลาร์

สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำอย่าง Dogecoin (DOGE) ซื้อขายอยู่ที่ราวๆ 0.23-0.24 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราวๆ 4-5% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง Shiba Inu (SHIB) เองก็เพิ่มขึ้นถึง 3% ในขณะที่ FARTCOIN เป็นเหรียญมีมที่โดดเด่นที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึง 22% มาอยู่ที่ 1.07 ดอลลาร์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.8% ลดลงเล็กน้อย สะท้อนการปรับตัวของสัดส่วนตลาดเพื่อเปิดทางให้ Altcoins
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 63/100 ยังคงอยู่ในโซน “Greed” สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุนในตลาด
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 35/100 สถานะยังอยู่ใน “Bitcoin Season” — ยังไม่ถึงช่วง Altcoin Season อย่างเป็นทางการ
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
ข่าว Dogecoin
หมัดต่อหมัด! Ethereum vs Dogecoin เหรียญใดน่าลงทุนกว่ากันในส.ค.นี้?
2025-08-10 23:05:54
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Ethereum
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
2025-08-11 19:54:54
,
โดย Pakphum Kerdprap

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,265,477,909,352
8.14
เหรียญยอดนิยม
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
ข่าว Dogecoin
หมัดต่อหมัด! Ethereum vs Dogecoin เหรียญใดน่าลงทุนกว่ากันในส.ค.นี้?
2025-08-10 23:05:54
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Ethereum
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
2025-08-11 19:54:54
,
โดย Pakphum Kerdprap

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
กราฟ Dogecoin ล่าสุดปรากฏสัญญาณกระทิง! นวค.แนะจับตาเป้าใหม่
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-13 00:38:31
ข่าวประชาสัมพันธ์
วาฬเทขาย Dogecoin? หลังทุ่มเงินกว่า $250K ซื้อ 2 เหรียญใหม่ที่อาจพุ่งแรง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-12 23:41:23
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า