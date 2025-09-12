[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (12 กันยายน 2025) ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยมีแรงหนุนจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเชิงบวก เหรียญชั้นนำอย่าง Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 115,900 ดอลลาร์ (+1.75%) โดยยังคงยืนเหนือแนวรับที่ 113,500 ดอลลาร์ และกำลังทดสอบแนวต้านบริเวณ 115,000 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum (ETH) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4,459 ดอลลาร์ (+2.57%) ขณะที่ XRP ก็ทะลุแนวต้านมาอยู่ที่ 3.04 ดอลลาร์ (+1.7%) ได้สำเร็จ
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม อย่าง Solana (SOL) ยังคงปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาด และบรรดาเหรียญคริปโตมาแรง กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักลงทุน โดยเฉพาะ MYX Finance (MYX) ที่ยังคงโชว์ฟอร์มเติบโตต่อเนื่อง ขานรับดัชนี Altcoin Season Index ที่แตะระดับ 61 บ่งชี้ถึงการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุนจาก Bitcoin สู่ Altcoin มากขึ้น
กลุ่มเหรียญมีมชั้นนำ เช่น Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) และ Pudgy Penguins (PENGU) ยังสามารถยืนราคาท่ามกลางภาวะตลาดที่คึกคัก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed และข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่เริ่มชะลอตัวลง
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตแสดงสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Bitcoin ที่มีการสะสมแรงซื้อแถวระดับ $115,000 ขณะที่ Ethereum และเหรียญ Altcoin ยอดนิยม อีกหลายตัวเริ่มปรับฐานขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนแรงซื้อมากขึ้นในระดับราคาปัจจุบัน
2) ตัวชี้วัดตลาด
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 57.5% (ทรงตัว)
- Altcoin Season Index: 61 (เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บ่งบอกว่า Altcoins กำลังนำตลาด)
- Fear & Greed Index: 47 (เข้าเขต “Neutral” สะท้อนมุมมองนักลงทุนที่เริ่มสมดุลขึ้น)
3) มุมมองเชิงลึก
Bullish Case: แรงสะสมใน BTC และ ETH รวมถึงโมเมนตัมในกลุ่ม Altcoin ที่ยังแข็งแกร่ง ส่งสัญญาณถึงโอกาสเข้าสู่รอบเติบโตใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยบวกจากนโยบายการเงินของ Fed ที่อาจเอื้อต่อการลงทุนในคริปโตมากขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี
Cautious Case: แม้ทิศทางจะดูดี แต่ดัชนี Fear & Greed ยังอยู่ในระดับกลาง นักลงทุนยังจับตาความเสี่ยงจากการปลดล็อกโทเค็นขนาดใหญ่ในช่วงกลางเดือนกันยายน เช่น Aptos และ Pump.fun ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาชั่วคราว ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้น