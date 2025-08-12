BTC $118,740.82 -2.72%
ETH $4,288.95 -0.10%
SOL $174.64 -5.23%
PEPE $0.000011 -8.29%
SHIB $0.000012 -5.87%
BNB $806.39 -1.71%
DOGE $0.22 -6.11%
XRP $3.14 -4.21%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025

Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Somchai Wang
Somchai Wang
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตในวันนี้ (12 สิงหาคม 2025) แสดงสัญญาณบวกชัดเจน โดยราคาหลักอย่าง BTC และ ETH เคลื่อนไหวในแดนบวก ในขณะที่มูลค่าตลาดกลับมาแตะระดับสูง ปัจจัยที่นักลงทุนจับตาสำคัญคือ ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางราคาต่อไปของ BTC

Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวกลับมาวิ่งอยู่ในช่วง 119,000 – 120,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากที่เมื่อวานขึ้นไปถึง 122,000 ดอลลาร์ ลุ้นทำ ATH ครั้งใหม่ โดยคาดว่าจะเป็นแรงซื้อที่หนุนให้ราคาเคลื่อนไหวได้อย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ Ethereum (ETH) พุ่งทะลุ 4,300 ดอลลาร์ไปได้เมื่อวาน — สูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 — ก่อนจะกลับลงมาอยู่ที่ระดับ 4,250 ดอลลาร์ สะท้อนว่าเหรียญนี้พร้อมออกจากช่วงสะสมและเริ่มสร้างโมเมนตัมอย่างชัดเจน

สำหรับกลุ่ม Altcoins หลักอื่นๆ XRP อยู่ที่ประมาณ 3.16 ดอลลาร์ ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ และ Dogecoin (DOGE) ซื้อขายอยู่ที่ราวๆ 0.2251 เคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมรอการเบรกเอ้าท์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 59.8% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากนัก
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 60/100 ซึ่งยังคงอยู่ในโซน “Greed” สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกและความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในตลาด
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 30/100 ยังคงเป็น Bitcoin Season สัญญาณ Altseason ยังไม่ชัดเจน แต่การเติบโตของ Altcoin ชั้นนำบางตัวก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
