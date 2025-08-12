[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตในวันนี้ (12 สิงหาคม 2025) แสดงสัญญาณบวกชัดเจน โดยราคาหลักอย่าง BTC และ ETH เคลื่อนไหวในแดนบวก ในขณะที่มูลค่าตลาดกลับมาแตะระดับสูง ปัจจัยที่นักลงทุนจับตาสำคัญคือ ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันนี้ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางราคาต่อไปของ BTC
Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวกลับมาวิ่งอยู่ในช่วง 119,000 – 120,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากที่เมื่อวานขึ้นไปถึง 122,000 ดอลลาร์ ลุ้นทำ ATH ครั้งใหม่ โดยคาดว่าจะเป็นแรงซื้อที่หนุนให้ราคาเคลื่อนไหวได้อย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ Ethereum (ETH) พุ่งทะลุ 4,300 ดอลลาร์ไปได้เมื่อวาน — สูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 — ก่อนจะกลับลงมาอยู่ที่ระดับ 4,250 ดอลลาร์ สะท้อนว่าเหรียญนี้พร้อมออกจากช่วงสะสมและเริ่มสร้างโมเมนตัมอย่างชัดเจน
สำหรับกลุ่ม Altcoins หลักอื่นๆ XRP อยู่ที่ประมาณ 3.16 ดอลลาร์ ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ และ Dogecoin (DOGE) ซื้อขายอยู่ที่ราวๆ 0.2251 เคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมรอการเบรกเอ้าท์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 59.8% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากนัก
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 60/100 ซึ่งยังคงอยู่ในโซน “Greed” สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกและความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในตลาด
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 30/100 ยังคงเป็น Bitcoin Season สัญญาณ Altseason ยังไม่ชัดเจน แต่การเติบโตของ Altcoin ชั้นนำบางตัวก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
- XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
- ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
