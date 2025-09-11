[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (11 กันยายน 2025) เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเหรียญคริปโตชั้นนำหลายๆ ตัว เช่น Bitcoin (BTC) ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 113,800 ดอลลาร์ (+2.08%) Ethereum (ETH) ก็ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ 4,364 ดอลลาร์ (+1.00%) ส่วนเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Solana (SOL) อยู่ที่ประมาณ 224.04 ดอลลาร์ (+2.23%) และ XRP ที่ 2.99 ดอลลาร์ (+1.05%) ฯลฯ
ในส่วนของ เหรียญคริปโตมาแรง วันนี้ MYX Finance (MYX) ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบวกเพิ่มถึง +20.4% มาอยู่ที่ 18.35 ดอลลาร์ และก้าวเข้ามาอยู่ในเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดอันดับ 35 เรียบร้อยแล้ว ตามมาด้วย Pump.fun (PUMP) ที่ 0.005742 ดอลลาร์ (+17.4%) และ Mantle (MNT) ที่ 1.53 ดอลลาร์ (+13.4%)
ในส่วนของกลุ่ม เหรียญมีมชั้นนำ มีการปรับตัวขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Dogecoin (DOGE) ที่บวกเพิ่มขึ้น 1.78% หรือ Shiba Inu (SHIB) ที่บวกขึ้น 0.62% รวมถึง Pepe (PEPE) และ Pudgy Penguins (PENGU) ที่ยังคงรักษาระดับราคาไว้ได้อย่างน่าสนใจ
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin ต่างๆ รวมไปถึงข่าวล่ามาแรงที่คุณจะได้รู้ก่อนใคร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ภาพรวมตลาดฟื้นตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากการปรับฐาน เหรียญหลักอย่าง BTC และ ETH ขึ้นในขณะที่บาง Altcoins ก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามา นักลงทุนเริ่มกลับมาสะสมในช่วงราคาที่น่าสนใจ
2) ตัวชี้วัดตลาด
Bitcoin Dominance ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57.5% ซึ่งพอ ๆ กับเมื่อวาน แสดงว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในอัตราส่วนตลาดของ BTC กับเหรียญอื่น ๆ ในขณะที่ดัชนี Altcoin Season Index ที่ขยับมาอยู่ที่ 69/100 บ่งบอกว่า Altcoin Season ใกล้จะมาถึงแล้ว ดัชนี Fear & Greed ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 47 ในช่วง “Neutral” แล้ว
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case: การที่เหรียญเช่น MYX Finance (MYX) ยังคงสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง พร้อมกับการที่ Altcoin Season Index เพิ่มขึ้นเป็น 69 แสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพคล่องและความสนใจในกลุ่มโปรเจกต์ Altcoins การฟื้นตัวของ Bitcoin และ Ethereum อาจเป็นโอกาสสำหรับการสะสมในระดับราคาที่ดีก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไป
- Cautious Case: แม้ตัวเลขจะเป็นบวก แต่ดัชนี Fear & Greed ยังคงอยู่ในโซน Neutral ส่งสัญญาณว่านักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด