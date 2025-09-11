BTC $114,172.84 2.23%
ETH $4,413.03 2.21%
SOL $223.49 2.02%
PEPE $0.000010 1.48%
SHIB $0.000013 1.67%
BNB $893.87 1.33%
DOGE $0.25 5.04%
XRP $3.01 1.67%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 กันยายน 2025

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (11 กันยายน 2025) เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเหรียญคริปโตชั้นนำหลายๆ ตัว เช่น Bitcoin (BTC) ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 113,800 ดอลลาร์ (+2.08%) Ethereum (ETH) ก็ปรับตัวขึ้นมาที่ประมาณ 4,364 ดอลลาร์ (+1.00%) ส่วนเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Solana (SOL) อยู่ที่ประมาณ 224.04 ดอลลาร์ (+2.23%) และ XRP ที่ 2.99 ดอลลาร์ (+1.05%) ฯลฯ

ในส่วนของ เหรียญคริปโตมาแรง วันนี้ MYX Finance (MYX) ยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบวกเพิ่มถึง +20.4% มาอยู่ที่ 18.35 ดอลลาร์ และก้าวเข้ามาอยู่ในเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดอันดับ 35 เรียบร้อยแล้ว ตามมาด้วย Pump.fun (PUMP) ที่ 0.005742 ดอลลาร์ (+17.4%) และ Mantle (MNT) ที่ 1.53 ดอลลาร์ (+13.4%)

ในส่วนของกลุ่ม เหรียญมีมชั้นนำ มีการปรับตัวขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Dogecoin (DOGE) ที่บวกเพิ่มขึ้น 1.78% หรือ Shiba Inu (SHIB) ที่บวกขึ้น 0.62% รวมถึง Pepe (PEPE) และ Pudgy Penguins (PENGU) ที่ยังคงรักษาระดับราคาไว้ได้อย่างน่าสนใจ

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin ต่างๆ รวมไปถึงข่าวล่ามาแรงที่คุณจะได้รู้ก่อนใคร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ภาพรวมตลาดฟื้นตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากการปรับฐาน เหรียญหลักอย่าง BTC และ ETH ขึ้นในขณะที่บาง Altcoins ก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามา นักลงทุนเริ่มกลับมาสะสมในช่วงราคาที่น่าสนใจ

2) ตัวชี้วัดตลาด

Bitcoin Dominance ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57.5% ซึ่งพอ ๆ กับเมื่อวาน แสดงว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในอัตราส่วนตลาดของ BTC กับเหรียญอื่น ๆ ในขณะที่ดัชนี Altcoin Season Index ที่ขยับมาอยู่ที่ 69/100 บ่งบอกว่า Altcoin Season ใกล้จะมาถึงแล้ว ดัชนี Fear & Greed ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 47 ในช่วง “Neutral” แล้ว

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: การที่เหรียญเช่น MYX Finance (MYX) ยังคงสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง พร้อมกับการที่ Altcoin Season Index เพิ่มขึ้นเป็น 69 แสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพคล่องและความสนใจในกลุ่มโปรเจกต์ Altcoins การฟื้นตัวของ Bitcoin และ Ethereum อาจเป็นโอกาสสำหรับการสะสมในระดับราคาที่ดีก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไป
  • Cautious Case: แม้ตัวเลขจะเป็นบวก แต่ดัชนี Fear & Greed ยังคงอยู่ในโซน Neutral ส่งสัญญาณว่านักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,064,795,281,419
1.64
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ข่าวลือ BlackRock ซื้อ XRP ผ่าน Coinbase จุดกระแสแรง นักลงทุนลุ้นไฟเขียว Spot ETF อาจมาเร็ว ๆ นี้
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-11 11:10:10
ข่าวประชาสัมพันธ์
จับตา FOMC สัปดาห์หน้า! Bitcoin จ่อพุ่งแรงรับข่าวดีลดอัตราดอกเบี้ย
2025-09-11 05:48:27
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า