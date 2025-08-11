[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้ (11 สิงหาคม 2025) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของราคาสินทรัพย์ — Bitcoin (BTC) ยังคงซื้อขายในระดับสูงที่ประมาณ 119,035 ดอลลาร์ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมที่ 122,979 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดคริปโตรวมแตะใกล้ 3.98 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงซื้อที่ยังคงอยู่ในระบบ ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. อยู่ประมาณ 162,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย
สำหรับกลุ่ม Altcoins หลัก: Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวแถวๆ 4,275 ดอลลาร์, XRP อยู่ที่ 3.20 ดอลลาร์, ส่วน Dogecoin (DOGE) เทรดราว 0.2331 ดอลลาร์ ภาพรวมสะท้อนถึงเม็ดเงินที่โฟกัสไปยังเหรียญคริปโตชั้นนำเป็นหลักก่อนกระจายสู่เหรียญรองอื่นๆ
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 59.6% ลดลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า BTC ยังคงเป็นผู้นำตลาด แต่เริ่มเห็นการหมุนเงินบางส่วนไป Altcoins
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 62/100 เริ่มเข้าสู่โซน “Greed” อีกครั้ง สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวก และความมั่นใจจากนักลงทุนที่จะช่วยให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 37/100 ยังเป็น “Bitcoin Season” สัญญาณ Altseason ยังไม่ชัด แต่มีแรงกลับมาของบางเหรียญเป็นรายตัว
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด
ตลาดคริปโตในช่วงนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยสำคัญ รวมถึงนโยบายของประธานาธิบดี Trump ที่อนุญาตให้ใส่คริปโตใน 401(k) retirement plans, ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน, และการซื้อสะสมของสถาบันขนาดใหญ่
นอกจากนี้ การยุติคดีความระหว่าง SEC กับ Ripple ยังช่วยลดความไม่แน่นอนทางกฎหมายสำหรับ XRP และการพัฒนาการยื่นขอ ETF ของสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึง Bitcoin-XRP ETF ของ SBI Holdings ในญี่ปุ่นก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดอีกด้วย