BTC $121,610.86 2.63%
ETH $4,293.95 1.03%
SOL $184.82 -0.43%
PEPE $0.000012 -2.52%
SHIB $0.000013 -0.91%
BNB $819.32 0.64%
DOGE $0.23 -1.45%
XRP $3.26 -0.21%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในวันนี้ (11 สิงหาคม 2025) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของราคาสินทรัพย์ — Bitcoin (BTC) ยังคงซื้อขายในระดับสูงที่ประมาณ 119,035 ดอลลาร์ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมที่ 122,979 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดคริปโตรวมแตะใกล้ 3.98 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงซื้อที่ยังคงอยู่ในระบบ ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. อยู่ประมาณ 162,300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย

สำหรับกลุ่ม Altcoins หลัก: Ethereum (ETH) เคลื่อนไหวแถวๆ 4,275 ดอลลาร์, XRP อยู่ที่ 3.20 ดอลลาร์, ส่วน Dogecoin (DOGE) เทรดราว 0.2331 ดอลลาร์ ภาพรวมสะท้อนถึงเม็ดเงินที่โฟกัสไปยังเหรียญคริปโตชั้นนำเป็นหลักก่อนกระจายสู่เหรียญรองอื่นๆ

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 59.6% ลดลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า BTC ยังคงเป็นผู้นำตลาด แต่เริ่มเห็นการหมุนเงินบางส่วนไป Altcoins
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 62/100 เริ่มเข้าสู่โซน “Greed” อีกครั้ง สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวก และความมั่นใจจากนักลงทุนที่จะช่วยให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 37/100 ยังเป็น “Bitcoin Season” สัญญาณ Altseason ยังไม่ชัด แต่มีแรงกลับมาของบางเหรียญเป็นรายตัว

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด

ตลาดคริปโตในช่วงนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยสำคัญ รวมถึงนโยบายของประธานาธิบดี Trump ที่อนุญาตให้ใส่คริปโตใน 401(k) retirement plans, ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน, และการซื้อสะสมของสถาบันขนาดใหญ่

นอกจากนี้ การยุติคดีความระหว่าง SEC กับ Ripple ยังช่วยลดความไม่แน่นอนทางกฎหมายสำหรับ XRP และการพัฒนาการยื่นขอ ETF ของสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึง Bitcoin-XRP ETF ของ SBI Holdings ในญี่ปุ่นก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดอีกด้วย

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,252,367,002,033
7.78
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
หมัดต่อหมัด! Ethereum vs Dogecoin เหรียญใดน่าลงทุนกว่ากันในส.ค.นี้?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-10 23:05:54
XRP ข่าวล่าสุด
XRP ลุ้นแตะ $11 หลังเกิดสัญญาณ Bull Triangle
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-10 22:22:15
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า