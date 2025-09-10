BTC $111,582.39 -0.85%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 10 กันยายน 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (10 กันยายน 2025) แสดงสัญญาณความระมัดระวังและการปรับตัวตามแนวโน้มตลาดโลกโดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin (BTC) ลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ 111,075 ดอลลาร์ (-0.48%), Ethereum (ETH) ก็ปรับลงเช่นกัน มาอยู่ที่ 4,290 ดอลลาร์ (-0.35%) เช่นเดียวกับเหรียญ Altcoin ยอดนิยมอย่าง XRP ที่ลดลงมาอยู่ที่ 2.93 ดอลลาร์ (-0.67%)

ในส่วนของเหรียญคริปโตมาแรงวันนี้ ยังคงเป็น MYX Finance (MYX) ที่ยังส่งสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง บวกเพิ่มขึ้นอีก 13.5% มาอยู่ที่ 15.50 ดอลลาร์ ตามมาด้วย Mantle (MNT) ที่ทำผลงานได้ดี โดยบวกกว่า 10.23% จากเมื่อวาน มาอยู่ที่ 1.32 ดอลลาร์

ในส่วนของกลุ่ม เหรียญมีมยอดนิยม ก็มีการปรับฐานเล็กน้อยไม่เกิน 1% ไม่ว่าจะเป็น Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) หรือ Pudgy Penguins (PENGU) มีเพียง SPX6900 (SPX) เท่านั้นที่ยังรักษาโมเมนตัมในเชิงบวกเอาไว้ได้ โดยบวกเพิ่มราวๆ 3.90%

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin ต่างๆ รวมไปถึงข่าวล่ามาแรงที่คุณจะได้รู้ก่อนใคร นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตวันนี้ปรับตัวลงอย่างระมัดระวัง แต่ภาพรวมยังดูทรงตัว และมีเงินทุนไหลเข้าในส่วนของ Altcoins บางส่วนที่ขยับตัวขึ้นสวนทางกับตลาด แสดงให้เห็นถึงการกระจายการลงทุนไปยังเหรียญใหม่ๆ ของเหล่านักลงทุน

2) ตัวชี้วัดตลาด

Bitcoin Dominance ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57.4% ลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวาน ในขณะที่ดัชนี Altcoin Season Index ที่ขยับมาอยู่ที่ 56 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดเริ่มโน้มเอียงไปทาง AltSeason มากขึ้น แต่ดัชนี Fear & Greed ยังอยู่ในระดับ 43 ถึงแม้จะยังอยู่ในช่วง “Neutral” แต่นักลงทุนก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case: การที่เหรียญเช่น MYX Finance ยังคงสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพคล่องและความสนใจในกลุ่มโปรเจกต์นวัตกรรม การปรับฐานของ Bitcoin และ Ethereum อาจเป็นโอกาสสำหรับการสะสมในระดับราคาที่ดีกว่า
  • Cautious Case: การปรับลงของเหรียญหลักทั้ง Bitcoin, Ethereum และ XRP พร้อมกัน อาจส่งสัญญาณถึงแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคอย่างใกล้ชิด

ภาพรวมตลาด

เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Solana
การคาดการณ์ราคา Solana ล่าสุด: บริษัทยักษ์ใหญ่ทุ่ม 1.65 พันล้านดอลลาร์ อาจผลักดันราคาพุ่ง 10 เท่า!
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-10 11:26:07
XRP ข่าวล่าสุด
AI ชี้เป้าแล้ว! XRP จ่อทะยานสู่ $15 หลังปัจจัยบวกหนุน
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-10 04:40:34
