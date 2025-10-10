BTC $121,174.39 -0.69%
ETH $4,341.60 -2.46%
SOL $221.21 -3.05%
PEPE $0.0000092 -1.13%
SHIB $0.000012 -1.18%
BNB $1,269.52 -1.62%
DOGE $0.25 0.26%
XRP $2.81 -0.79%
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 10 ตุลาคม 2025

Somchai Wang
Somchai Wang
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (10 ตุลาคม 2025) เข้าสู่โหมด “ระมัดระวัง” หลังจากที่ราคาเหรียญส่วนใหญ่ในตลาดเคลื่อนไหวในแบบ Sideway แรงซื้อเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อยทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มเทขายทำกำไร ความเคลื่อนไหวโดยรวมจึงออกมาเป็นการแกว่งตัวในกรอบมากกว่าจะเป็นการวิ่งทะลุแนวต้านอย่างโดดเด่น แม้จะมีการย่อตัว แต่ภาพรวมระดับมหภาคยังคงเป็นเชิงบวกอย่างมาก

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC -1.8700% ซื้อขายอยู่ที่ $121,026.59 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.99 ล้านบาทไทย) แม้ว่า BTC จะยังถือว่ามีแรงหนุนจากฐานแข็ง แต่แรงขายในระยะสั้นและแรงเทขายทำกำไรเริ่มแสดงบทบาท ขณะที่ Ethereum eth logoETH -4.2000% ซื้อขายอยู่ที่ $4,336.62

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงมากกว่า Bitcoin เล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนชะลอการเก็งกำไรและเงินทุนส่วนหนึ่งไหลกลับเข้าสู่ BTC: XRP xrp logoXRP -2.2900% ซื้อขายอยู่ที่ $2.80, Solana sol logoSOL -4.6200% ซื้อขายอยู่ที่ $218.29, BNB bnb logoBNB -4.8200% ซื้อขายอยู่ที่ $1,246.00 ย่อตัวลงหลังจากที่เพิ่งสร้าง ATH ใหม่อย่างต่อเนื่อง

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ยังคงมีความผันผวนสูงต่อเนื่อง Dogecoin doge logoDOGE -4.5300% มาอยู่ที่ $0.24 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB -3.8000% มาอยู่ที่ $0.000011

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ภาพรวมตลาดคริปโตวันนี้อยู่ในโหมด “พักตัวรอจังหวะ” มากกว่าจะเปิดวิ่งแรงทันที BTC ยังคงเป็นแกนหลักในการกำหนดทิศทาง หากมันสามารถยืนแนวรับสำคัญได้ ตลาดอาจมีลุ้นรีบาวน์กลับ แต่หากเกิดแรงขายกลับสูง ความเสี่ยงการปรับฐานก็มองเห็นได้ชัด

ผู้เล่นในตลาดควรจับตาราคาตัดผ่านแนวสำคัญ, การไหลเข้าจากสถาบัน, และสัญญาณการเปลี่ยนของ Bitcoin Dominance — สิ่งเหล่านี้อาจเป็น “ตัวเปิด” ให้ตลาดเปลี่ยนเทรนด์ได้ในระยะถัดไป

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.6%เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงว่าแม้ตลาดจะย่อตัว แต่ Bitcoin ยังคงรักษาสัดส่วนมูลค่าตลาดรวมไว้ได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน
  • Altcoin Season Index: 49ลดลงสู่ “โซน Bitcoin” บ่งชี้ว่า Altcoins โดยรวมยังไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่า BTC ได้อย่างแท้จริง
  • Fear & Greed Index: 54 (Neutral)ลดลงจากโซน Greed สะท้อนว่าการปรับฐานของราคาได้ช่วยลดความโลภและความร้อนแรงในตลาดลงแล้ว ตลาดกำลังอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์”

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

การย่อตัวของตลาดคริปโตโดยรวมในวันนี้ถือเป็นสัญญาณ “การพักฐานเพื่อไปต่อ” ที่ดีต่อสุขภาพ และเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง การพักฐานนี้ช่วยให้ตลาดสะสมกำลัง (Consolidation) ก่อนจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายต่อไป หากมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุน สำหรับ Altcoin ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ อาจทำให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ Altcoins และกระตุ้นให้ตลาดกลับมาพุ่งทะยานอีกครั้ง

  • Cautious Case

ตลาดอาจยังไม่ปลอดภัยจากแรงขายระยะสั้น สัญญาณบางตัว เช่น Open Interest ของตลาดฟิวเจอร์สที่ค่อนข้างสูง และเม็ดเงินที่ไหลเข้า ETF ยังคงต้องจับตาเป็นพิเศษ หากมีแรงเทขายเข้ามาอย่างรุนแรง นักลงทุนรายใหญ่อาจเลือกตั้งรับที่ระดับต่ำกว่า เพื่อรอจังหวะกลับเข้าซื้อ

$4,351,946,703,994
-1.16
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข้อมูลออนเชนเผย LTH เทขาย Bitcoin หนัก แต่ ETF และกองทุนยังดูดซับแรงขายพยุงราคาไว้ได้
2025-10-10 11:39:24
วาฬแห่ช้อน Dogecoin ขณะที่ Tron และ Cardano ส่งสัญญาณกระทิง
2025-10-10 04:10:00
