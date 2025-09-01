[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 1 กันยายน 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (1 กันยายน 2025) ยังเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเจน ราคาของ Bitcoin (BTC) ปรับตัวลดลงราว ‑1.9% ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด อยู่ที่ประมาณ 108,151 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum (ETH) เองก็ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4,410 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลง ****-0.9%
ในส่วนของเหรียญมีมและเหรียญ Altcoins ยอดนิยมก็ยังไม่ฟื้นตัวเช่นกัน XRP อยู่ที่ 2.75 ดอลลาร์ Solana (SOL) อยู่ที่ 200 ดอลลาร์ Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2120 ดอลลาร์ และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001211 ดอลลาร์
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.3% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 39/100 อยู่ในโซน “Fear” ลดลงจากระดับ “Neutral” ที่ 47 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 51/100 ลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงมีปริมาณเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่ Altcoins อย่างมีนัยสำคัญ