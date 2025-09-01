BTC $108,146.49 -0.66%
ETH $4,391.20 -1.53%
SOL $198.51 -2.80%
PEPE $0.0000094 -5.08%
SHIB $0.000012 -3.13%
BNB $855.97 -0.42%
DOGE $0.21 -3.53%
XRP $2.74 -3.36%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 1 กันยายน 2025

อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (1 กันยายน 2025) ยังเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเจน ราคาของ Bitcoin (BTC) ปรับตัวลดลงราว ‑1.9% ในช่วง 24 ชั่วโมงล่าสุด อยู่ที่ประมาณ 108,151 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum (ETH) เองก็ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4,410 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลง ****-0.9%

ในส่วนของเหรียญมีมและเหรียญ Altcoins ยอดนิยมก็ยังไม่ฟื้นตัวเช่นกัน XRP อยู่ที่ 2.75 ดอลลาร์ Solana (SOL) อยู่ที่ 200 ดอลลาร์ Dogecoin (DOGE) อยู่ที่ 0.2120 ดอลลาร์ และ Shiba Inu (SHIB) อยู่ที่ 0.00001211 ดอลลาร์

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 57.3% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 39/100 อยู่ในโซน “Fear” ลดลงจากระดับ “Neutral” ที่ 47 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 51/100 ลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงมีปริมาณเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่ Altcoins อย่างมีนัยสำคัญ

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,947,418,673,001
-3.4
เหรียญยอดนิยม

