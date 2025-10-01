[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 1 ตุลาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (1 ตุลาคม 2025) เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกัน ความหวังในการฟื้นตัว ปะปนอยู่กับ ความระมัดระวัง ภายใต้แรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจมหภาค นักลงทุนกำลังจับตาสัญญาณว่า “Uptober” ตามประวัติศาสตร์ตลาดจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ แม้ว่าเหรียญหลักจะเริ่มมีการเคลื่อนไหว แต่แรงซื้อยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ นักลงทุนจึงอยู่ในโหมด “รอจังหวะเข้าซื้อ” (Buy the Dip) มากกว่า
ราคาเหรียญหลักวันนี้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin BTC +0.18% ซื้อขายอยู่ที่ $114,396.07 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.71 ล้านบาทไทย) ในขณะที่ Ethereum ETH -1.33% ซื้อขายอยู่ที่ $4,167.51 ยังคงรักษาราคาไว้เหนือ $4,000 ได้เป็นส่วนใหญ่ บ่งบอกว่ายังมีความสนใจในระบบนิเวศนี้อย่างต่อเนื่อง
เหรียญ Altcoin ยอดนิยม
เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ยังคงซื้อขายในความผันผวนเล็กน้อยและรอการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจาก Bitcoin: XRP XRP -0.99% ซื้อขายอยู่ที่ $2.87, Solana SOL -2.36% ซื้อขายอยู่ที่ $209.12, BNB BNB -2.12% ซื้อขายอยู่ที่ $1,006.47 ฯลฯ โดยรวมแล้ว Altcoins ยังไม่แสดงถึงโมเมนตัมที่โดดเด่น และยังคงเคลื่อนไหวตามกรอบราคาเดิมที่สะสมพลังมา
เหรียญมีม
เหรียญมีมยอดนิยม ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการสร้างโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง Dogecoin DOGE -2.05% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu SHIB +0.00% มาอยู่ที่ $0.00029
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
1) ตลาดคริปโตวันนี้
ตลาดคริปโตในวันนี้อยู่ในโซน ฟื้นตัวแบบระมัดระวัง หลังจากที่เดือนกันยายนมีแรงขายกดดัน โดยผู้เล่นตลาดหลายรายมองว่าเป็นจังหวะ “ปรับฐานแล้วกลับตัว” มากกว่าการเริ่มขาขึ้นใหม่เต็มตัว ปัจจัยมหภาค เช่น ดอกเบี้ยของสหรัฐ, ความเคลื่อนไหวค่าเงินดอลลาร์, และท่าทีของธนาคารกลางทั่วโลก ยังคงเป็นตัวแปรหลักที่กดดันให้เกิดความไม่แน่นอน
2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)
- Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.3% → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการฟื้นตัวของ BTC
- Altcoin Season Index: 57 → ลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เทไปทางฝั่ง Bitcoin มากขึ้น
- Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา แต่ยังคงรักษาสถานะ “เป็นกลาง”
3) มุมมองเชิงลึก
- Bullish Case
เดือนตุลาคม (หรือที่เรียกว่า “Uptober”) มีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดคริปโต โดย Bitcoin มักแสดงผลตอบแทนเฉลี่ย 22% และเดือนพฤศจิกายนถึง 46% ตั้งแต่ปี 2013 กิจกรรมจากสถาบันยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดย Spot Bitcoin ETF ยังคงดึงดูดเงินทุนเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทดสอบระดับ $116K-$120K ในช่วงต้นเดือนตุลาคม และอาจไปถึง $128K หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง
สำหรับ Ethereum การอัพเกรด Fusaka ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 รวมถึง PeerDAS ที่จะเพิ่มความจุข้อมูลได้ถึง 8 เท่า อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นสู่ $5,000+ ได้
- Cautious Case
ปัจจัยมหภาคยังคงเป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed และความเข้มแข็งของดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูล derivatives แสดงให้เห็นว่า Open Interest ของเหรียญมีมลดลง 2-7% ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจที่ลดลงจากเทรดเดอร์ สำหรับ Ethereum ความเสี่ยงจากกฎระเบียบเรื่อง stablecoin (GENIUS Act) ที่จะปิดรับความเห็นในวันที่ 18 ตุลาคม อาจส่งผลกระทบต่อธุรกรรมบนเครือข่ายที่พึ่งพา USDC/USDT ถึง 75%