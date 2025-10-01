BTC $114,454.74 0.28%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 1 ตุลาคม 2025

[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (1 ตุลาคม 2025) เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกัน ความหวังในการฟื้นตัว ปะปนอยู่กับ ความระมัดระวัง ภายใต้แรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจมหภาค นักลงทุนกำลังจับตาสัญญาณว่า “Uptober” ตามประวัติศาสตร์ตลาดจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ แม้ว่าเหรียญหลักจะเริ่มมีการเคลื่อนไหว แต่แรงซื้อยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ นักลงทุนจึงอยู่ในโหมด “รอจังหวะเข้าซื้อ” (Buy the Dip) มากกว่า

ราคาเหรียญหลักวันนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin btc logoBTC +0.18% ซื้อขายอยู่ที่ $114,396.07 (สำหรับผู้ที่สงสัยว่า 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ในวันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.71 ล้านบาทไทย) ในขณะที่ Ethereum eth logoETH -1.33% ซื้อขายอยู่ที่ $4,167.51 ยังคงรักษาราคาไว้เหนือ $4,000 ได้เป็นส่วนใหญ่ บ่งบอกว่ายังมีความสนใจในระบบนิเวศนี้อย่างต่อเนื่อง

เหรียญ Altcoin ยอดนิยม

เหรียญ Altcoin ยอดนิยมส่วนใหญ่ยังคงซื้อขายในความผันผวนเล็กน้อยและรอการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจาก Bitcoin: XRP xrp logoXRP -0.99% ซื้อขายอยู่ที่ $2.87, Solana sol logoSOL -2.36% ซื้อขายอยู่ที่ $209.12, BNB bnb logoBNB -2.12% ซื้อขายอยู่ที่ $1,006.47 ฯลฯ โดยรวมแล้ว Altcoins ยังไม่แสดงถึงโมเมนตัมที่โดดเด่น และยังคงเคลื่อนไหวตามกรอบราคาเดิมที่สะสมพลังมา

เหรียญมีม

เหรียญมีมยอดนิยม ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการสร้างโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง Dogecoin doge logoDOGE -2.05% มาอยู่ที่ $0.23 ขณะที่ Shiba Inu shib logoSHIB +0.00% มาอยู่ที่ $0.00029

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 รวมถึงเหรียญ Altcoin ยอดนิยม และความเคลื่อนไหวร้อนแรงในตลาด ETF และระบบนิเวศคริปโตที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

1) ตลาดคริปโตวันนี้

ตลาดคริปโตในวันนี้อยู่ในโซน ฟื้นตัวแบบระมัดระวัง หลังจากที่เดือนกันยายนมีแรงขายกดดัน โดยผู้เล่นตลาดหลายรายมองว่าเป็นจังหวะ “ปรับฐานแล้วกลับตัว” มากกว่าการเริ่มขาขึ้นใหม่เต็มตัว ปัจจัยมหภาค เช่น ดอกเบี้ยของสหรัฐ, ความเคลื่อนไหวค่าเงินดอลลาร์, และท่าทีของธนาคารกลางทั่วโลก ยังคงเป็นตัวแปรหลักที่กดดันให้เกิดความไม่แน่นอน

2) ตัวชี้วัดตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก CoinMarketCap)

  • Bitcoin Dominance: ประมาณ 58.3% → เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการฟื้นตัวของ BTC
  • Altcoin Season Index: 57 → ลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เทไปทางฝั่ง Bitcoin มากขึ้น
  • Fear & Greed Index: 42 (Neutral) → ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา แต่ยังคงรักษาสถานะ “เป็นกลาง”

3) มุมมองเชิงลึก

  • Bullish Case

เดือนตุลาคม (หรือที่เรียกว่า “Uptober”) มีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดคริปโต โดย Bitcoin มักแสดงผลตอบแทนเฉลี่ย 22% และเดือนพฤศจิกายนถึง 46% ตั้งแต่ปี 2013 กิจกรรมจากสถาบันยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดย Spot Bitcoin ETF ยังคงดึงดูดเงินทุนเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทดสอบระดับ $116K-$120K ในช่วงต้นเดือนตุลาคม และอาจไปถึง $128K หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง

สำหรับ Ethereum การอัพเกรด Fusaka ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 รวมถึง PeerDAS ที่จะเพิ่มความจุข้อมูลได้ถึง 8 เท่า อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นสู่ $5,000+ ได้

  • Cautious Case

ปัจจัยมหภาคยังคงเป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed และความเข้มแข็งของดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูล derivatives แสดงให้เห็นว่า Open Interest ของเหรียญมีมลดลง 2-7% ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจที่ลดลงจากเทรดเดอร์ สำหรับ Ethereum ความเสี่ยงจากกฎระเบียบเรื่อง stablecoin (GENIUS Act) ที่จะปิดรับความเห็นในวันที่ 18 ตุลาคม อาจส่งผลกระทบต่อธุรกรรมบนเครือข่ายที่พึ่งพา USDC/USDT ถึง 75%

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

