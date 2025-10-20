BTC $110,928.68 2.07%
KCEX แจกโบนัสเทรดสูงสุด $21,000 พร้อมโปรฯ เติมเงินรับเพิ่ม 10%

Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ภาพของ KCEX ที่แสดงถึงความสำคัญในวงการ 20-10-2025

KCEX กระดานเทรดคริปโตน้องใหม่มาแรง กำลังสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวแคมเปญโบนัสเทรดครั้งยิ่งใหญ่ มูลค่ารวมกว่า $21,000 USDT เพื่อดึงดูดนักเทรดหน้าใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม มีข่าวที่นักเทรดชาวไทยต้องรู้คือ แคมเปญนี้มีเงื่อนไขสำคัญ โดยประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่เปิดให้ผู้ใช้งานจากประเทศไทยเข้าร่วม บทความนี้จะเจาะลึกรายละเอียดของแคมเปญและเงื่อนไขทั้งหมดที่นักลงทุนไทยควรทราบ

เจาะลึกแคมเปญโบนัสเทรด $21,000 จาก KCEX

แคมเปญใหม่จาก KCEX ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดและให้รางวัลแก่นักเทรดหน้าใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ซึ่งมีมูลค่ารางวัลรวมสูงถึง $21,000 USDT

กิจกรรมที่ 1: โบนัสสำหรับผู้สมัครใหม่ (Sign-Up Bonus) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเปิดบัญชี KCEX ใหม่ในช่วงเวลาแคมเปญ จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสต้อนรับมูลค่าสูงสุดถึง $470 USDT ซึ่งเปรียบเสมือนเงินสดเริ่มต้นเพื่อเพิ่มพลังให้พอร์ตการลงทุน

กิจกรรมที่ 2: โบนัสเงินฝาก 10% (Deposit Bonus) สำหรับการฝากคริปโตครั้งแรกผ่านระบบ on-chain ผู้ใช้จะได้รับโบนัสเครดิตเพิ่มอีก 10% ของยอดฝาก โดยมีมูลค่าสูงสุดถึง $1,000 USDT ตัวอย่างเช่น หากฝากเงิน $10,000 ก็จะได้รับโบนัสทันที $1,000 เพื่อเพิ่มเงินทุนในการเทรด

กิจกรรมที่ 3: เทรดเพื่อรับรางวัล (Trade-and-Earn) กิจกรรมสุดท้ายนี้ให้รางวัลตามปริมาณการเทรด โดย KCEX จะนับรวมปริมาณการเทรดทั้งในตลาด Spot และ Futures เพื่อจัดอันดับและมอบรางวัลตามขั้นต่างๆ ซึ่งรางวัลสูงสุดในส่วนนี้มีมูลค่าถึง $20,000 USDT ยิ่งเทรดมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่

วิธีเข้าร่วมแคมเปญ KCEX (สำหรับผู้มีสิทธิ์)

สำหรับนักเทรดที่อยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิ์ การเข้าร่วมแคมเปญของ KCEX นั้นทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  • เริ่มจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ KCEX และสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่กิจกรรมยังดำเนินอยู่
  • ขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียน คุณจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ (Referral Code) “XUCP5K” เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะนับคุณเป็นผู้ใช้ใหม่และมีสิทธิ์ได้รับโบนัสจากการสมัคร
  • หลังจากนั้น ให้ทำการฝากเหรียญคริปโตเข้าสู่ Wallet ของ KCEX ผ่านการโอนแบบ on-chain เท่านั้น การโอนภายในระหว่างบัญชี KCEX ด้วยกันจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรมโบนัสเงินฝาก

โบนัสเงินฝาก 10% – เพิ่มทุนในการเทรดตั้งแต่เริ่มต้น

KCEX มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้ใหม่ด้วยโบนัสเงินฝาก 10% เพื่อเพิ่มทุนสำหรับการซื้อขายทันทีที่เริ่มต้นใช้งาน เช่น หากฝากเงิน 200 USDT ผู้ใช้งานจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 20 USDT

ภาพของ KCEX ที่แสดงถึงความทันสมัยและนวัตกรรม 20-10-2025

กล่าวคือ ผู้ใช้งานจะสามารถเริ่มต้นเทรดด้วยเงินทุนที่มากกว่าจำนวนที่ฝากจริง โดยโบนัสนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการพอร์ต ตั้งแต่การวางขนาดสถานะอย่างปลอดภัย ไปจนถึงการใช้กลยุทธ์ที่เข้มข้นขึ้นโดยมีความเสี่ยงลดลง

เริ่มต้นเทรด รับโบนัสสูงสุด 20,000 ดอลลาร์

ในแคมเปญ “Trade and Earn” ผู้ใช้งานจะได้รับโบนัสมากขึ้นตามปริมาณการซื้อขายที่สะสม โดย KCEX จะนับยอดเทรดจากทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์สในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น พร้อมจัดอันดับตามระดับขั้นของยอดเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งระดับสูงสุดสามารถรับโบนัสได้มากถึง 20,000 USDT ขณะเดียวกัน นักเทรดที่มียอดการซื้อขายในระดับปานกลางก็ยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเช่นกัน

จุดเด่นของ KCEX ที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น

KCEX โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ขณะที่แพลตฟอร์มหลักอย่าง Binance หรือ Bybit คิดค่าธรรมเนียมประมาณ 0.1% ต่อธุรกรรมในตลาดสปอต KCEX กลับให้บริการซื้อขายแบบไม่มีค่าธรรมเนียมในตลาดสปอต และไม่มีค่าธรรมเนียมฝั่ง Maker ในตลาดฟิวเจอร์ส โดยคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมฝั่ง Taker เพียง 0.01% เท่านั้น ช่วยให้นักเทรดสามารถรักษากำไรได้มากขึ้นโดยไม่ถูกหักค่าคอมมิชชันจำนวนมาก

นอกจากนี้ KCEX ยังเปิดให้ซื้อขายเหรียญใหม่ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง พร้อมด้วยสภาพคล่องที่ลึก รองรับคำสั่งซื้อขายได้อย่างราบรื่นแม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน อีกทั้งกระบวนการสมัครใช้งานยังรวดเร็วและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว โดยต้องยืนยันตัวตนเพียงขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไขสำคัญและเหตุผลที่ต้องรู้

ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญอย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ โดยโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้งานใหม่เท่านั้น และจำกัดเฉพาะผู้ที่สมัครผ่านรหัสแนะนำ “XUCP5K” อย่างถูกต้อง

ในส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเฉพาะเงินฝากแบบ On-chain เท่านั้น และผู้ใช้งาน 1 รายสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 บัญชี หากมีการตรวจพบการใช้งานหลายบัญชี จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที

โบนัสที่ได้รับจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีฟิวเจอร์สในรูปแบบเครดิตสำหรับการซื้อขาย มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ แต่ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวไม่เปิดให้เข้าร่วมในบางประเทศ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ไนจีเรีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และประเทศไทย

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ควรตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญในแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านภูมิภาคอาจมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

ร่วมแข่งขันเทรดกับ KCEX วันนี้

โปรแกรมโบนัสรวมมูลค่า 21,000 USDT ของ KCEX เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการเทรดคริปโต ผู้ใช้งานใหม่มีโอกาสรับโบนัสสมัครสมาชิกสูงสุด 470 ดอลลาร์ โบนัสเงินฝาก 10% สูงสุด 1,000 ดอลลาร์ และโบนัสการเทรดสูงสุดถึง 20,000 ดอลลาร์ตามปริมาณการซื้อขาย

เมื่อรวมกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ข้อเสนอจาก KCEX นี้จึงถือว่าน่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโต

