Kanye West เอาจริงดิ! ล่าสุดเปิดตัว meme coin ใหม่ “YZY” บน Solana

Meme coin Solana YZY
อัปเดตล่าสุด: 
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี
คานเย เวสต์ เปิดตัว meme coin ใหม่ "YZY" บน Solana

วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อแร็ปเปอร์ชื่อดัง Kanye West (หรือ Ye) ได้ประกาศเปิดตัวเหรียญมีม (meme coin) ของตัวเองในชื่อ “YZY” บนเครือข่าย Solana (SOL) ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทันทีหลังการเปิดตัว โดยราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก่อนจะดิ่งลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงและความผันผวนของกระแสเหรียญ meme ที่มี Solana เป็นแพลตฟอร์มหลัก

Kanye West เขย่าตลาด Meme Coin ด้วย YZY บน Solana

Kanye West ได้ประกาศเปิดตัวโทเค็น YZY ผ่านวิดีโอในบัญชี X ของเขา พร้อมกับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Yeezy Money ซึ่งนำเสนอแนวคิด “การให้อำนาจควบคุมอยู่ในมือคุณ ปราศจากอำนาจจากส่วนกลาง”

นอกจากตัวเหรียญ memecoin แล้ว โปรเจกต์ยังได้เปิดตัวระบบประมวลผลการชำระเงินคริปโต Ye Pay และบัตรเดบิต YZY Card อีกด้วย

YZY Money

การเปิดตัว YZY สร้างความผันผวนอย่างหนักในตลาด โดยข้อมูลจาก CoinGecko ระบุว่าราคาโทเค็นพุ่งขึ้นเกือบ 1,000% ภายในไม่กี่นาที ทำให้มูลค่าตลาด (Market Cap) แตะระดับ 3 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 137 ล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา

เหตุการณ์นี้ตอกย้ำธรรมชาติของ memecoin ที่มักจะขับเคลื่อนด้วยกระแสความสนใจมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน

ข้อมูล On-chain จากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ Lookonchain ยังเผยให้เห็นว่ามีนักลงทุนวงใน (insider) ที่สามารถทำกำไรมหาศาลจากการเปิดตัวครั้งนี้ โดยมีรายงานว่านักลงทุนรายหนึ่งใช้เงิน 450,000 USDC ซื้อเหรียญ YZY จำนวน 1.89 ล้านโทเค็น และขายทำกำไรไปได้มากกว่า 3.4 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงการเก็งกำไรที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเหรียญ meme บน Solana

ทำไม Solana ถึงกลายเป็นศูนย์กลางของ Meme Coin Mania?

การที่ Kanye West เลือกใช้ Solana สำหรับเหรียญ YZY ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเครือข่ายนี้ในฐานะศูนย์กลางของเหรียญมีม ด้วยจุดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ทำให้ Solana กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับโปรเจกต์ที่ต้องการสร้างกระแสไวรัลและการเก็งกำไรระยะสั้น

กระแสความนิยมนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหรียญ YZY เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโทเค็นที่เชื่อมโยงกับการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น เหรียญมีมของ Donald Trump ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจในการเก็งกำไรในตลาด meme ให้เพิ่มสูงขึ้นไปอีก การเข้ามาของเซเลบริตี้ระดับโลกยิ่งทำให้ระบบนิเวศของ Solana มีความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุนรายย่อยเข้ามามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดยังชี้ให้เห็นว่าที่อยู่กระเป๋าเงิน 6 อันดับแรก ถือครองอุปทานโทเค็น YZY รวมกันมากกว่า 90% ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของ meme coin ที่มีความเสี่ยงสูงจากการกระจุกตัวของอุปทาน (supply) นักลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในเหรียญประเภทนี้ เพราะอาจมีการปั่นราคาโดยวาฬหรือนักลงทุนรายใหญ่ได้

ถ้า Solana อย่างเดียวมันธรรมดาไป ลอง Wall Street Pepe ดู – โอกาสใหม่บน 2 เชน: Solana & Ethereum

จากการที่กระแส memecoin บน Solana กำลังร้อนแรง นักลงทุนหลายคนจึงเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ และหนึ่งในนั้นคือ Wall Street Pepe ($WEPE) ที่กำลังสร้างความน่าสนใจด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมมีมเข้ากับฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง

วิธีซื้อ Wall Sreet Pepe (WEPE) - เชื่อมต่อ wallet กับหน้า presale

Wall Street Pepe ไม่ได้เป็นแค่ meme coin ทั่วไป แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (Trading Insights) ระดับพรีเมียม เพื่อต่อกรกับนักลงทุนรายใหญ่ในสไตล์ “กบ Pepe” ที่ไม่เคยกลัวความเสี่ยง

โปรเจกต์นี้เปิดตัวครั้งแรกบน Ethereum และล่าสุดได้ขยายสู่ Solana ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องธุรกรรมที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ อันเป็นที่มาของกระแส memecoin รุ่นใหม่อย่าง BONK และ POPCAT

จุดเด่นสำคัญคือกลยุทธ์ “One Army, Two Chains” ที่เชื่อมต่อ Ethereum และ Solana เข้าด้วยกัน โดยทุกการซื้อ $WEPE บนฝั่ง Solana จะมีการเผาโทเค็นบนฝั่ง Ethereum ในมูลค่าที่เท่ากันโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยลดอุปทานและส่งผลดีต่อราคาไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ชุมชน “Wepe Army” ที่แข็งแกร่งยังเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนสำคัญ โดยมีเทรดเดอร์กว่า 1,300 คนร่วมกันวิเคราะห์และสร้างผลกำไรที่พิสูจน์ได้จริง

เว็บทางการ WEPE

สรุป: กระแส Meme Coin บน Solana และบทบาทของเซเลบริตี้

การเปิดตัวเหรียญ YZY ของ Kanye West ได้ตอกย้ำสถานะของ Solana ในฐานะแพลตฟอร์มหลักสำหรับปรากฏการณ์ meme coin อย่างชัดเจน การเข้ามาของบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถสร้างกระแสความสนใจและดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในตลาดได้ในเวลาอันสั้น

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่รุนแรงและข้อมูลการทำกำไรของกลุ่มคนวงในก็เป็นเครื่องเตือนใจให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ การลงทุนใน memecoin ยังคงมีความเสี่ยงสูง และการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

