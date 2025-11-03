อิหร่านเอาจริง! สั่งปิดเหมือง Bitcoin เถื่อนกว่า 100 แห่ง
ทางการอิหร่านเปิดฉากปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่สั่งปิดฟาร์มขุด Bitcoin ผิดกฎหมายกว่า 100 แห่งทั่วประเทศหลังพบว่ากิจกรรมการขุดที่ไม่ได้รับอนุญาตกว่า 95% เป็นต้นเหตุสำคัญที่สร้างภาระหนักให้โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศและนำไปสู่วิกฤตพลังงาน
เจาะลึกปฏิบัติการทลายเหมือง Bitcoin เถื่อนในเตหะราน
นายอัคบาร์ ฮาซัน เบคลู (Akbar Hasan Beklou) หัวหน้าบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าประจำจังหวัดเตหะราน เปิดเผยว่าเฉพาะในจังหวัดเตหะรานเพียงแห่งเดียว เจ้าหน้าที่ได้เข้าทลายเหมืองขุด Bitcoin ผิดกฎหมายไปแล้วถึง 104 แห่ง และยึดเครื่องขุดได้มากกว่า 1,400 เครื่อง
เครื่องขุดที่ถูกยึดเหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันมหาศาล เทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนเกือบ 10,000 หลังคาเรือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของปัญหาที่ซ่อนอยู่
โดยเหมืองขุดเหล่านี้มักลักลอบซ่อนเครื่องขุดไว้ในชั้นใต้ดิน อุโมงค์ หรือแม้กระทั่งแฝงตัวอยู่ในสายการผลิตของโรงงานเพื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้าที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ทำไมอิหร่านกลายเป็น ‘สวรรค์’ ของนักขุด Bitcoin เถื่อน?
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิหร่านกลายเป็นศูนย์กลางการขุด Bitcoin ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก คือ ‘ค่าไฟฟ้าที่ถูกมาก’ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายอุดหนุนพลังงานของรัฐบาล
นายเบคลูกล่าวว่าสิ่งนี้ได้เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็น “สวรรค์ของนักขุดเถื่อน” ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากค่าไฟราคาถูก
ทางการประเมินว่าเหมืองผิดกฎหมายเหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 1,400 เมกะวัตต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของแหล่งจ่ายไฟสำหรับประชาชนทั่วไป
มาตรการจูงใจและอันดับในเครือข่าย Bitcoin โลก
เพื่อควบคุมสถานการณ์ กระทรวงพลังงานของอิหร่านได้ออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเสนอรางวัล 1 ล้านโตมัน (ประมาณ 24 ดอลลาร์) สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอุปกรณ์การขุดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องโครงข่ายไฟฟ้าและทวงคืนรายได้ที่สูญเสียไป
แม้จะมีการปราบปรามอย่างหนัก แต่อิหร่านยังคงเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในระบบนิเวศการขุด Bitcoin ของโลก
จากข้อมูลของ CoinLaw อิหร่านมีสัดส่วนแรงขุด (Hashrate) อยู่ที่ประมาณ 4.2% ของทั้งเครือข่าย จัดเป็นอันดับ 5 ของโลก ตามหลังสหรัฐอเมริกาที่มีราว 29% คาซัคสถานที่มีราว 18% รัสเซียที่มีราว 16% และแคนาดาที่มีราว 6%
อนาคตการขุด Bitcoin ในอิหร่านท่ามกลางวิกฤตพลังงาน
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในอิหร่าน นโยบายอุดหนุนพลังงานที่เดิมทีออกแบบมาเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ กลับกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการขุด Bitcoin ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเข้ามา
การปราบปรามครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของรัฐบาลอิหร่านในการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมวิกฤตพลังงาน กับการคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการขุด Bitcoin ซึ่งอนาคตของเหล่านักขุดในประเทศยังคงแขวนอยู่บนเส้นด้าย
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptodnes.bg/en/iran-shuts-down-100-illegal-crypto-farms-amid-nationwide-crackdown/
