BTC $116,367.99 -1.17%
ETH $4,336.96 -3.13%
SOL $183.60 -4.78%
PEPE $0.000010 -4.08%
SHIB $0.000012 -3.21%
BNB $844.20 -1.12%
DOGE $0.22 -4.56%
XRP $3.05 -1.66%
Cryptonews สปอนเซอร์

ถ้า OnlyFans มูลค่า $8B แล้วแพลตฟอร์ม Web3 “SUBBD” จะขนาดไหน!

SUBBD
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
SUBBD

OnlyFans กำลังเป็นข่าวดังด้วยมูลค่ามหาศาลกว่า 8 พันล้านดอลลาร์

แต่เมื่อเทียบกับ SUBBD แพลตฟอร์ม Web3 ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมระหว่างครีเอเตอร์และแฟนๆ โดยตรง มันจะมีมูลค่าสูงกว่านี้ได้ไหม แล้วแค่ไหนกัน?

สิ่งที่ทำให้ SUBBD โดดเด่น ไม่ได้มีเพียงการตัดคนกลางออกไป แต่ยังสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีเพื่อการเป็นเจ้าของและการขยายระบบ โดยใช้ AI และคริปโตเป็นแกนหลัก มอบเครื่องมือที่ครีเอเตอร์ควบคุมคอนเทนต์และแบรนด์ของตัวเองได้เต็มที่ ขณะเดียวกันแฟนๆ ก็ได้เข้าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ตลาดคอนเทนต์แบบสมัครสมาชิกส่วนใหญ่ยังตามไม่ทันกับสิ่งที่ SUBBD กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งนั่นคือช่องว่างของโอกาส และเมื่อมูลค่าที่แท้จริงเริ่มถูกมองเห็น ตัวเลขที่เคยอยู่ในแพลตฟอร์ม Web2 อย่าง OnlyFans ก็อาจเกิดขึ้นกับ SUBBD ได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญตอนนี้คือการเข้ามาให้เร็ว เพราะดีลพันล้านไม่เคยตกถึงมือคนที่ช้าเกินไป ปัจจุบันโทเค็น SUBBD อยู่ที่ราคา $1.03M แต่รอบนี้จะปิดในไม่ช้า ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นทีละนิด

ครีเอเตอร์เริ่มตั้งคำถามกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่

เมื่อ Leonid Radvinsky เจ้าของ OnlyFans เปิดเจรจาขายกิจการ มูลค่าดีลถูกประเมินสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ แต่หากเทียบกับรายได้รวมปี 2023 ที่ราว 6.6 พันล้านดอลลาร์ และตัวคูณการขายเพียง 1.2 เท่า ตัวเลขนี้จึงดูไม่สมเหตุสมผลนัก

นี่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังตั้งราคาตามความเชื่อมั่นในความได้เปรียบระยะยาว การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และความมั่นใจว่าระบบแพลตฟอร์มจะยังคงสร้างกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลต่อไปในอนาคต

แม้ว่า OnlyFans จะยังคงสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น แพลตฟอร์มนี้ก็เริ่มมีลักษณะคล้ายกับ Nokia ในอดีตขึ้นทุกที มันยังมั่นใจในตัวเอง แต่กลับขาดการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความจริงคือยุคของ Web2 กำลังใกล้สิ้นสุด และไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากที่จะทำให้ครีเอเตอร์ย้ายหนี เมื่อรู้ว่ารายได้และตัวตนบนแพลตฟอร์มสามารถถูกลบได้ในชั่วข้ามคืน

อย่างกรณีของ Bonnie Blue ที่ถูกแบนจาก OnlyFans ก่อนจะได้จัดกิจกรรม “petting zoo challenge” ของเธอ

ผลก็คือ รายได้หลักล้านดอลลาร์ของ Bonnie Blue หายไปในพริบตา ปัจจุบันครีเอเตอร์จำนวนมากต้องพยายามสร้างกระแสให้โดดเด่นเพื่อเรียกยอดซับสคริปชัน เพราะแพลตฟอร์มทางเลือกก็ไม่ได้ปลอดภัยกว่า การใช้ Instagram หรือ YouTube โปรโมตตัวเองก็เสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากแม้แต่คอนเทนต์ PG ก็อาจถูกลบได้หากข้ามเส้นที่แพลตฟอร์มกำหนดไว้

ดังนั้น หากครีเอเตอร์ไม่อยากซ้ำรอย Bonnie แล้วจะสร้างรายได้อย่างไร?

สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ แม้ว่าครีเอเตอร์จะประสบความสำเร็จกับ OnlyFans จริงๆ แต่รายได้ก็ถูกหักทันที 20% และเมื่อนับรวมค่าบริหารจัดการจากเอเจนซี่หรือผู้ดูแล อาจถูกหักสูงถึง 70% จึงไม่แปลกที่ครีเอเตอร์จะเริ่มหันไปมองหาทางเลือกใหม่ที่ให้อิสระและควบคุมรายได้ตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งครีเอเตอร์และแฟนๆ จะเป็นผู้ชนะในระยะยาว

ปัจจุบัน OnlyFans มีครีเอเตอร์แอคทีฟกว่า 3.5 ล้านคน แต่จำนวนการสมัครใหม่สะท้อนความลังเลชัดเจน โดยลดลงเหลือ 170,000 บัญชีในเดือนพฤศจิกายน 2024 และกุมภาพันธ์ 2025 แม้จะพุ่งขึ้นเกิน 200,000 ในเดือนมกราคมก็ตาม ซึ่งความผันผวนนี้อาจสะท้อนถึงความลังเลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ครีเอเตอร์

และแม้เพียงส่วนเล็กๆ ของฐานผู้ใช้งานที่เริ่มตั้งคำถามถึงอนาคตของตนเอง ก็อาจเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ได้

สถิติ OnlyFans
ที่มา: simplebeen

SUBBD คือแพลตฟอร์มที่พยายามพาครีเอเตอร์ออกจากกรอบจำกัดของ Web2 โดยถูกออกแบบมาให้มีครีเอเตอร์และแฟนคลับเป็นศูนย์กลางตั้งแต่แรก

แม้จำนวนผู้ใช้งานตอนนี้ยังน้อยกว่า OnlyFans แต่ด้วยพื้นฐานที่เน้นการเป็นเจ้าของบนบล็อกเชน ระบบสร้างรายได้ที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโตและ AI ก็อาจทำให้ SUBBD ขยายฐานผู้ใช้งานได้ใหญ่กว่าในอนาคต

SUBBD – สร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น ค้นหาเจอง่ายขึ้น และรายได้ยุติธรรมกว่า

ครีเอเตอร์เบื่อแล้วกับแพลตฟอร์มที่ตั้งกฎเองและหักผลตอบแทนส่วนใหญ่ไป SUBBD จึงเข้ามาพลิกเกมด้วยการเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์เก็บรายได้ได้มากขึ้น เข้าถึงแฟนๆ ได้โดยตรง และสร้างสิ่งที่ยั่งยืน

ด้วยระบบ AI SUBBD ช่วยจัดการงานเบื้องหลังที่มักกินเวลา เช่น การแท็กภาพและวิดีโอด้วยโมเดล Florence-2 และ Tag2Text รวมถึงถอดเสียงออดิโอเป็นข้อความด้วย Whisper ทำให้คอนเทนต์สามารถค้นหาได้ตามธีม โทน หรือบริบท ผู้ชมจึงเจอสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ครีเอเตอร์ไม่ต้องเสียเวลาลง meta data หรือเขียนแคปชันเองอีกต่อไป คอนเทนต์จะถูกจัดระเบียบ ค้นหาเจอ และพร้อมสร้างรายได้ทันทีที่อัปโหลด

ยิ่งไปกว่านั้น การเติบโตของครีเอเตอร์บน SUBBD ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไวรัลหรือคอนเทนต์ที่ช็อกผู้ชมอีกต่อไป เพราะระบบค้นหาอัจฉริยะช่วยให้แฟนคลับได้เจอครีเอเตอร์จากความสนใจจริง ไม่ใช่อัลกอริทึมหรือกระแส

อีกฟีเจอร์คือ AI Creator Chat ผู้ช่วยดิจิทัลที่สะท้อนสไตล์ของครีเอเตอร์ ให้แฟนๆ ได้พูดคุย รับข่าวสารอัปเดต และมีปฏิสัมพันธ์ได้แม้เจ้าตัวไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลาก็ตาม เป็นการสื่อสารที่ขยายขอบเขตแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ

ด้านรายได้ SUBBD คิดค่าธรรมเนียมคงที่ที่ 20% เท่านั้น (ต่างจาก OnlyFans ที่รวมค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและเอเจนซี่จนสูงสุดถึง 70%) โดยค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมทั้งระบบ โครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยและการพัฒนา รวมถึงเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์ทำงานได้ง่ายขึ้น

และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะ SUBBD ยังเดินหน้าพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การทำงานของครีเอเตอร์สะดวกขึ้น เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น และสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

SUBBD Token ให้สิทธิประโยชน์มากมาย

อย่าพลาด SUBBD ที่กำลังมา!

เมื่อกระแสครีเอเตอร์ย้ายแพลตฟอร์มเริ่มรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่หนุนหลังแพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อครีเอเตอร์และผู้ชมจริงๆ อาจได้เห็น “ยุคทองระดับเจ้าของ OnlyFans” ของตัวเองก็เป็นได้

แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสคว้า $8 พันล้านเหมือนเขา แต่การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสำเร็จเหล่านั้น

ตอนนี้ SUBBD เปิดใช้งานแล้ว และมีครีเอเตอร์กว่า 2,000 คนใช้จัดการคอนเทนต์ สื่อสารกับแฟนๆ และสร้างรายได้โดยไม่ต้องพึ่งคนกลาง

ทุกฟังก์ชันหลัก ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน ทิป สเตกกิ้ง การปลดล็อกคอนเทนต์ หรือการโหวตบนแพลตฟอร์ม ล้วนขับเคลื่อนด้วยโทเค็น $SUBBD ทำให้การเติบโตของเหรียญคริปโตนี้เชื่อมโยงกับการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว

การถือ $SUBBD ในตอนนี้ ถือเป็นการก้าวล้ำหน้าไปก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเกิดขึ้น โดยคุณสามารถเข้าไปที่หน้า presale ของ SUBBD เพื่อซื้อโทเค็นด้วย ETH, BNB, USDT หรือแม้แต่บัตรธนาคารก็ได้

เพียงแค่เชื่อมต่อกระเป๋าคริปโตของคุณ (เช่น Best Wallet ที่เป็นพาร์ตเนอร์กระเป๋า self-custody อย่างเป็นทางการ) แล้วเตรียมรับโทเค็นได้เมื่อพรีเซลสิ้นสุด

นอกจากนี้ ผู้ถือยังสามารถนำ SUBBD ไปสเตกกิ้งเพื่อรับผลตอบแทน APY คงที่ที่ 20% พร้อมมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตเทคโนโลยีสำหรับครีเอเตอร์ยุคใหม่

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ SUBBD ได้ทาง X, Instagram, และ Telegram

ไปยัง Subbd Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Ethereum
BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
2025-08-17 11:42:29
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
Bitcoin ทรุด 800 ล้านดอลลาร์! แนวรับ $116K จะเปิดขาขึ้นรอบใหม่?
2025-08-18 16:43:01
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
2025-08-18 18:32:11
,
โดย Anuchit Laemsing

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,132,863,570,247
-0.27
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Ethereum
BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
2025-08-17 11:42:29
,
โดย Anuchit Laemsing
บิทคอยน์
Bitcoin ทรุด 800 ล้านดอลลาร์! แนวรับ $116K จะเปิดขาขึ้นรอบใหม่?
2025-08-18 16:43:01
,
โดย Pakphum Kerdprap
XRP ข่าวล่าสุด
XRP อาจร่วงแตะ $2 แม้เพิ่งชนะคดี? – ฟังคำเตือนจากนักวิเคราะห์
2025-08-18 18:32:11
,
โดย Anuchit Laemsing

ข่าวเด่นห้ามพลาด

วงการคริปโต
ไทยเฮ! ก.ล.ต. ไฟเขียวการชำระเงินด้วยคริปโตดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-18 23:33:40
XRP ข่าวล่าสุด
การคาดการณ์ราคา BTC, ETH และ XRP แสดงโมเมนตัมที่อ่อนแรง เพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานลึก
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-18 22:21:49
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า