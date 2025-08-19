ถ้า OnlyFans มูลค่า $8B แล้วแพลตฟอร์ม Web3 “SUBBD” จะขนาดไหน!
OnlyFans กำลังเป็นข่าวดังด้วยมูลค่ามหาศาลกว่า 8 พันล้านดอลลาร์
แต่เมื่อเทียบกับ SUBBD แพลตฟอร์ม Web3 ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมระหว่างครีเอเตอร์และแฟนๆ โดยตรง มันจะมีมูลค่าสูงกว่านี้ได้ไหม แล้วแค่ไหนกัน?
สิ่งที่ทำให้ SUBBD โดดเด่น ไม่ได้มีเพียงการตัดคนกลางออกไป แต่ยังสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีเพื่อการเป็นเจ้าของและการขยายระบบ โดยใช้ AI และคริปโตเป็นแกนหลัก มอบเครื่องมือที่ครีเอเตอร์ควบคุมคอนเทนต์และแบรนด์ของตัวเองได้เต็มที่ ขณะเดียวกันแฟนๆ ก็ได้เข้าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ตลาดคอนเทนต์แบบสมัครสมาชิกส่วนใหญ่ยังตามไม่ทันกับสิ่งที่ SUBBD กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งนั่นคือช่องว่างของโอกาส และเมื่อมูลค่าที่แท้จริงเริ่มถูกมองเห็น ตัวเลขที่เคยอยู่ในแพลตฟอร์ม Web2 อย่าง OnlyFans ก็อาจเกิดขึ้นกับ SUBBD ได้เช่นกัน
สิ่งสำคัญตอนนี้คือการเข้ามาให้เร็ว เพราะดีลพันล้านไม่เคยตกถึงมือคนที่ช้าเกินไป ปัจจุบันโทเค็น SUBBD อยู่ที่ราคา $1.03M แต่รอบนี้จะปิดในไม่ช้า ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นทีละนิด
ครีเอเตอร์เริ่มตั้งคำถามกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่
เมื่อ Leonid Radvinsky เจ้าของ OnlyFans เปิดเจรจาขายกิจการ มูลค่าดีลถูกประเมินสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ แต่หากเทียบกับรายได้รวมปี 2023 ที่ราว 6.6 พันล้านดอลลาร์ และตัวคูณการขายเพียง 1.2 เท่า ตัวเลขนี้จึงดูไม่สมเหตุสมผลนัก
นี่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังตั้งราคาตามความเชื่อมั่นในความได้เปรียบระยะยาว การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และความมั่นใจว่าระบบแพลตฟอร์มจะยังคงสร้างกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลต่อไปในอนาคต
แม้ว่า OnlyFans จะยังคงสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากไม่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น แพลตฟอร์มนี้ก็เริ่มมีลักษณะคล้ายกับ Nokia ในอดีตขึ้นทุกที มันยังมั่นใจในตัวเอง แต่กลับขาดการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ความจริงคือยุคของ Web2 กำลังใกล้สิ้นสุด และไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากที่จะทำให้ครีเอเตอร์ย้ายหนี เมื่อรู้ว่ารายได้และตัวตนบนแพลตฟอร์มสามารถถูกลบได้ในชั่วข้ามคืน
อย่างกรณีของ Bonnie Blue ที่ถูกแบนจาก OnlyFans ก่อนจะได้จัดกิจกรรม “petting zoo challenge” ของเธอ
ผลก็คือ รายได้หลักล้านดอลลาร์ของ Bonnie Blue หายไปในพริบตา ปัจจุบันครีเอเตอร์จำนวนมากต้องพยายามสร้างกระแสให้โดดเด่นเพื่อเรียกยอดซับสคริปชัน เพราะแพลตฟอร์มทางเลือกก็ไม่ได้ปลอดภัยกว่า การใช้ Instagram หรือ YouTube โปรโมตตัวเองก็เสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากแม้แต่คอนเทนต์ PG ก็อาจถูกลบได้หากข้ามเส้นที่แพลตฟอร์มกำหนดไว้
ดังนั้น หากครีเอเตอร์ไม่อยากซ้ำรอย Bonnie แล้วจะสร้างรายได้อย่างไร?
สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ แม้ว่าครีเอเตอร์จะประสบความสำเร็จกับ OnlyFans จริงๆ แต่รายได้ก็ถูกหักทันที 20% และเมื่อนับรวมค่าบริหารจัดการจากเอเจนซี่หรือผู้ดูแล อาจถูกหักสูงถึง 70% จึงไม่แปลกที่ครีเอเตอร์จะเริ่มหันไปมองหาทางเลือกใหม่ที่ให้อิสระและควบคุมรายได้ตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งครีเอเตอร์และแฟนๆ จะเป็นผู้ชนะในระยะยาว
ปัจจุบัน OnlyFans มีครีเอเตอร์แอคทีฟกว่า 3.5 ล้านคน แต่จำนวนการสมัครใหม่สะท้อนความลังเลชัดเจน โดยลดลงเหลือ 170,000 บัญชีในเดือนพฤศจิกายน 2024 และกุมภาพันธ์ 2025 แม้จะพุ่งขึ้นเกิน 200,000 ในเดือนมกราคมก็ตาม ซึ่งความผันผวนนี้อาจสะท้อนถึงความลังเลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ครีเอเตอร์
และแม้เพียงส่วนเล็กๆ ของฐานผู้ใช้งานที่เริ่มตั้งคำถามถึงอนาคตของตนเอง ก็อาจเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ได้
SUBBD คือแพลตฟอร์มที่พยายามพาครีเอเตอร์ออกจากกรอบจำกัดของ Web2 โดยถูกออกแบบมาให้มีครีเอเตอร์และแฟนคลับเป็นศูนย์กลางตั้งแต่แรก
แม้จำนวนผู้ใช้งานตอนนี้ยังน้อยกว่า OnlyFans แต่ด้วยพื้นฐานที่เน้นการเป็นเจ้าของบนบล็อกเชน ระบบสร้างรายได้ที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโตและ AI ก็อาจทำให้ SUBBD ขยายฐานผู้ใช้งานได้ใหญ่กว่าในอนาคต
SUBBD – สร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น ค้นหาเจอง่ายขึ้น และรายได้ยุติธรรมกว่า
ครีเอเตอร์เบื่อแล้วกับแพลตฟอร์มที่ตั้งกฎเองและหักผลตอบแทนส่วนใหญ่ไป SUBBD จึงเข้ามาพลิกเกมด้วยการเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์เก็บรายได้ได้มากขึ้น เข้าถึงแฟนๆ ได้โดยตรง และสร้างสิ่งที่ยั่งยืน
ด้วยระบบ AI SUBBD ช่วยจัดการงานเบื้องหลังที่มักกินเวลา เช่น การแท็กภาพและวิดีโอด้วยโมเดล Florence-2 และ Tag2Text รวมถึงถอดเสียงออดิโอเป็นข้อความด้วย Whisper ทำให้คอนเทนต์สามารถค้นหาได้ตามธีม โทน หรือบริบท ผู้ชมจึงเจอสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
ครีเอเตอร์ไม่ต้องเสียเวลาลง meta data หรือเขียนแคปชันเองอีกต่อไป คอนเทนต์จะถูกจัดระเบียบ ค้นหาเจอ และพร้อมสร้างรายได้ทันทีที่อัปโหลด
ยิ่งไปกว่านั้น การเติบโตของครีเอเตอร์บน SUBBD ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไวรัลหรือคอนเทนต์ที่ช็อกผู้ชมอีกต่อไป เพราะระบบค้นหาอัจฉริยะช่วยให้แฟนคลับได้เจอครีเอเตอร์จากความสนใจจริง ไม่ใช่อัลกอริทึมหรือกระแส
อีกฟีเจอร์คือ AI Creator Chat ผู้ช่วยดิจิทัลที่สะท้อนสไตล์ของครีเอเตอร์ ให้แฟนๆ ได้พูดคุย รับข่าวสารอัปเดต และมีปฏิสัมพันธ์ได้แม้เจ้าตัวไม่ได้ออนไลน์ตลอดเวลาก็ตาม เป็นการสื่อสารที่ขยายขอบเขตแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ
ด้านรายได้ SUBBD คิดค่าธรรมเนียมคงที่ที่ 20% เท่านั้น (ต่างจาก OnlyFans ที่รวมค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและเอเจนซี่จนสูงสุดถึง 70%) โดยค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมทั้งระบบ โครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัยและการพัฒนา รวมถึงเครื่องมือ AI ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์ทำงานได้ง่ายขึ้น
และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะ SUBBD ยังเดินหน้าพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การทำงานของครีเอเตอร์สะดวกขึ้น เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น และสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น
อย่าพลาด SUBBD ที่กำลังมา!
เมื่อกระแสครีเอเตอร์ย้ายแพลตฟอร์มเริ่มรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่หนุนหลังแพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อครีเอเตอร์และผู้ชมจริงๆ อาจได้เห็น “ยุคทองระดับเจ้าของ OnlyFans” ของตัวเองก็เป็นได้
แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสคว้า $8 พันล้านเหมือนเขา แต่การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสำเร็จเหล่านั้น
ตอนนี้ SUBBD เปิดใช้งานแล้ว และมีครีเอเตอร์กว่า 2,000 คนใช้จัดการคอนเทนต์ สื่อสารกับแฟนๆ และสร้างรายได้โดยไม่ต้องพึ่งคนกลาง
ทุกฟังก์ชันหลัก ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน ทิป สเตกกิ้ง การปลดล็อกคอนเทนต์ หรือการโหวตบนแพลตฟอร์ม ล้วนขับเคลื่อนด้วยโทเค็น $SUBBD ทำให้การเติบโตของเหรียญคริปโตนี้เชื่อมโยงกับการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว
การถือ $SUBBD ในตอนนี้ ถือเป็นการก้าวล้ำหน้าไปก่อนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจะเกิดขึ้น โดยคุณสามารถเข้าไปที่หน้า presale ของ SUBBD เพื่อซื้อโทเค็นด้วย ETH, BNB, USDT หรือแม้แต่บัตรธนาคารก็ได้
เพียงแค่เชื่อมต่อกระเป๋าคริปโตของคุณ (เช่น Best Wallet ที่เป็นพาร์ตเนอร์กระเป๋า self-custody อย่างเป็นทางการ) แล้วเตรียมรับโทเค็นได้เมื่อพรีเซลสิ้นสุด
นอกจากนี้ ผู้ถือยังสามารถนำ SUBBD ไปสเตกกิ้งเพื่อรับผลตอบแทน APY คงที่ที่ 20% พร้อมมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตเทคโนโลยีสำหรับครีเอเตอร์ยุคใหม่
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ SUBBD ได้ทาง X, Instagram, และ Telegram
