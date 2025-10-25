ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ต่ำกว่าคาด! Bitcoin, ETH, SOL, XRP เป็นไง?
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังให้ความสนใจกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่คาดว่าจะสร้างความผันผวนให้กับราคา Bitcoin (BTC) และเหรียญ Altcoins ชั้นนำอย่าง Ethereum (ETH), XRP และ Solana (SOL) โดยนักวิเคราะห์ได้เริ่มประเมินกรอบความเคลื่อนไหวของราคาแต่ละเหรียญแล้ว
จับตาตัวเลข CPI ปัจจัยชี้ชะตาตลาดคริปโต!
ตามรายงานล่าสุด ค่า CPI ของสหรัฐในเดือนกันยายน 2025 อยู่ที่ระดับ 3% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 3.1% ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าค่า CPI หลักจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยตัวเลขนี้เป็นการต่อเนื่องจากค่าดัชนี CPI ในเดือนสิงหาคมที่เคยอยู่ที่ 2.9%
CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน ซึ่งสะท้อนถึงระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ตัวดัชนีดังกล่าวมุ่งเน้นการติดตาม “ต้นทุน” ของสินค้าและบริการต่างๆ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และการขนส่ง เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ “ค่าครองชีพ” โดยรวมในสังคม
ทั้งผู้กำหนดนโยบายและนักลงทุนมักใช้ข้อมูล CPI เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินแรงกดดันจากเงินเฟ้อ ซึ่งข้อมูลนี้ส่งผลโดยตรงต่อการพิจารณานโยบายเศรษฐกิจและการปรับอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากถูกเปิดเผยเพียง 5 วันก่อนการประชุมนโยบายครั้งสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ
การที่รัฐบาลสหรัฐปิดตัวชั่วคราวได้ส่งผลให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ในช่วงนี้ จึงทำให้ข้อมูล CPI กลายเป็นตัวชี้วัดหลักที่ธนาคารกลางจะต้องใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจก่อนการประชุมนโยบายในวันที่ 29 ตุลาคมนั่นเอง
วิเคราะห์ความผันผวน Bitcoin (BTC) หลังรายงาน CPI
สำหรับราชาแห่งคริปโตอย่าง Bitcoin ตลาด Options คาดการณ์ว่าราคาอาจเคลื่อนไหวในกรอบ ±1.4% หลังการประกาศตัวเลข CPI ตามข้อมูลจาก Markus Thielen ผู้ก่อตั้ง 10x Research ซึ่งถือเป็นระดับความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ Altcoins อื่นๆ
อย่างไรก็ตาม Thielen ได้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณบวกทางเทคนิค โดยระบุว่าอินดิเคเตอร์ Daily Stochastic กำลังแสดงสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขายอาจกำลังลดลง และอาจเปิดทางให้ราคา BTC ฟื้นตัวในระยะสั้นได้
Ethereum (ETH) ถูกคาดการณ์ผันผวนแรงกว่า Bitcoin ถึง 2.9%
ในขณะที่ BTC อาจเคลื่อนไหวไม่มากนัก แต่ Ethereum เหรียญอันดับสองของตลาด กลับถูกคาดการณ์ว่าจะมีความผันผวนสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดย Markus Thielen ระบุว่าตลาด Options กำลังประเมินการเคลื่อนไหวของราคา ETH ไว้ที่ ±2.9%
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีความผันผวนโดยนัย (Implied Volatility) จาก Volmex Finance ซึ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า Ethereum มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนของราคาที่สูงกว่า Bitcoin หลังการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ
XRP และ Solana (SOL) จ่อแกว่งตัวแรงสุดที่ 4.7% และ 4%
สำหรับเหรียญที่คาดว่าจะผันผวนรุนแรงที่สุดคือ XRP และ Solana โดยข้อมูลจากดัชนีความผันผวนโดยนัยระยะ 1 วันของ Volmex Finance ชี้ว่า ดัชนีของ XRP อยู่ที่ 91% ซึ่งอาจแปลเป็นการเคลื่อนไหวของราคาได้ถึงประมาณ 4.7% ภายใน 24 ชั่วโมง
ขณะที่ Solana มีดัชนีความผันผวนอยู่ที่ 76% ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาอาจเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 4.0% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนใน Altcoins ทั้งสองสกุลนี้ควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในระดับสูง ซึ่งแม้จะไม่ได้บ่งชี้ทิศทางราคาที่ชัดเจน แต่ก็เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงและโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า