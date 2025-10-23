ฮ่องกงอนุมัติ Solana ETF ตัวแรกในเอเชีย! – SOL อยู่ใน ‘Sweet Zone’
ฮ่องกงได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในตลาดคริปโตของเอเชีย ด้วยการอนุมัติ Solana ETF ตัวแรกในภูมิภาค โดยมีกำหนดเริ่มต้นการซื้อขายในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ ซึ่ง ETF ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงผลตอบแทนของตลาด Solana (SOL) ภายใต้การกำกับดูแล โดยไม่จำเป็นต้องถือครองโทเค็นโดยตรง ทั้งนี้ การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ $100 ต่อ 100 หน่วยต่อล็อต
ข่าวนี้สร้างความตื่นตัวให้กับตลาดทันที โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า SOL อาจทะยานขึ้นไปแตะระดับ $400 ได้
รายละเอียดของ Solana ETF ที่ได้รับการอนุมัติในฮ่องกง
ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม ETF ของ ChinaAMC ที่มีทั้ง spot Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งช่วยตอกย้ำบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาค
ทั้งนี้ จากข้อมูลในเอกสารที่ยื่นขออนุมัติ ETF ดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 0.99% และเมื่อรวมค่าธรรมเนียมการดูแลสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารอื่น ๆ อัตราค่าใช้จ่ายประจำปีรวมอาจอยู่ที่ประมาณ 1.99%
ในขณะเดียวกัน SOL มีราคาซื้อขายล่าสุดที่ประมาณ $184 โดยลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.9% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อ้างอิงจาก Coingecko
ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก หนึ่งในนักกลยุทธ์คริปโตได้อธิบายว่า SOL ยังคงอยู่ใน “sweet zone” หรือโซนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน
เขาชี้ว่าราคาที่ต่ำกว่า $200 เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสู่ตลาด และคาดการณ์เป้าหมายราคาที่อาจอยู่ระหว่าง $300 ถึง $400 พร้อมทั้งระบุว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนในช่วงนี้ยังค่อนข้างสมดุล เขาเสริมว่า “ราคายังอยู่ใน sweet zone แต่ไม่นานแล้ว — สัปดาห์นี้เป็นโอกาสของคุณก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอีกครั้ง”
การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในตลาด ETF
ในขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวในตลาด ETF ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุด VanEck ได้ยื่นเอกสารแก้ไขครั้งที่ 5 เพื่อขออนุมัติ Spot Solana ETF ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ETF ของ VanEck อาจกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญที่เสริมสร้างระบบนิเวศการลงทุนในคริปโต
นอกจากนี้ การลงทุนใน spot Bitcoin ETFs อย่าง IBIT ของ BlackRock ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยมียอดเงินไหลเข้าสูงถึง $477.2 ล้าน ขณะที่ spot Ethereum ETFs อย่าง FETH ของ Fidelity ดึงดูดเงินลงทุนไปได้ถึง $141.7 ล้าน (อ้างอิงข้อมูลจาก Farside Investors)
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมโยงกับคริปโต ถึงแม้ว่าจะยังมีความล่าช้าด้านการอนุมัติกฎระเบียบก็ตาม
หาก VanEck ได้รับการอนุมัติสำหรับ ETF ตัวใหม่นี้ ก็อาจถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
