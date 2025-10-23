BTC $109,888.54 1.69%
ETH $3,875.48 0.41%
SOL $186.25 1.01%
PEPE $0.0000068 -0.06%
SHIB $0.0000099 0.48%
BNB $1,105.65 3.32%
DOGE $0.19 1.25%
XRP $2.41 0.32%
Cryptonews วงการคริปโต

ฮ่องกงอนุมัติ Solana ETF ตัวแรกในเอเชีย! – SOL อยู่ใน ‘Sweet Zone’

Snorter SOL Solana Solana ETF
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
เหรียญ Solana (SOL) เปล่งแสงบนพื้นสะท้อนในฮ่องกงยามค่ำคืน 23-10-2025

ฮ่องกงได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในตลาดคริปโตของเอเชีย ด้วยการอนุมัติ Solana ETF ตัวแรกในภูมิภาค โดยมีกำหนดเริ่มต้นการซื้อขายในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ ซึ่ง ETF ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงผลตอบแทนของตลาด Solana (SOL) ภายใต้การกำกับดูแล โดยไม่จำเป็นต้องถือครองโทเค็นโดยตรง ทั้งนี้ การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ $100 ต่อ 100 หน่วยต่อล็อต

ข่าวนี้สร้างความตื่นตัวให้กับตลาดทันที โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า SOL อาจทะยานขึ้นไปแตะระดับ $400 ได้

รายละเอียดของ Solana ETF ที่ได้รับการอนุมัติในฮ่องกง

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม ETF ของ ChinaAMC ที่มีทั้ง spot Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งช่วยตอกย้ำบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาค

ทั้งนี้ จากข้อมูลในเอกสารที่ยื่นขออนุมัติ ETF ดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 0.99% และเมื่อรวมค่าธรรมเนียมการดูแลสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารอื่น ๆ อัตราค่าใช้จ่ายประจำปีรวมอาจอยู่ที่ประมาณ 1.99%

ในขณะเดียวกัน SOL มีราคาซื้อขายล่าสุดที่ประมาณ $184 โดยลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.9% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อ้างอิงจาก Coingecko

ถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก หนึ่งในนักกลยุทธ์คริปโตได้อธิบายว่า SOL ยังคงอยู่ใน “sweet zone” หรือโซนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน

เขาชี้ว่าราคาที่ต่ำกว่า $200 เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเข้าสู่ตลาด และคาดการณ์เป้าหมายราคาที่อาจอยู่ระหว่าง $300 ถึง $400 พร้อมทั้งระบุว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนในช่วงนี้ยังค่อนข้างสมดุล เขาเสริมว่า “ราคายังอยู่ใน sweet zone แต่ไม่นานแล้ว — สัปดาห์นี้เป็นโอกาสของคุณก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอีกครั้ง”

การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในตลาด ETF

ในขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวในตลาด ETF ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุด VanEck ได้ยื่นเอกสารแก้ไขครั้งที่ 5 เพื่อขออนุมัติ Spot Solana ETF ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ETF ของ VanEck อาจกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญที่เสริมสร้างระบบนิเวศการลงทุนในคริปโต

นอกจากนี้ การลงทุนใน spot Bitcoin ETFs อย่าง IBIT ของ BlackRock ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยมียอดเงินไหลเข้าสูงถึง $477.2 ล้าน ขณะที่ spot Ethereum ETFs อย่าง FETH ของ Fidelity ดึงดูดเงินลงทุนไปได้ถึง $141.7 ล้าน (อ้างอิงข้อมูลจาก Farside Investors)

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมโยงกับคริปโต ถึงแม้ว่าจะยังมีความล่าช้าด้านการอนุมัติกฎระเบียบก็ตาม

หาก VanEck ได้รับการอนุมัติสำหรับ ETF ตัวใหม่นี้ ก็อาจถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

Snorter บอทเทรดบน Solana ที่จะเข้ามาพลิกโฉมการเทรดรายย่อย!

Snorter Bot บอทเทรด Solana

Snorter เป็นเหรียญมีมที่น่าสนใจด้วยระบบ Snorter Bot ซึ่งออกแบบมาให้ซื้อเหรียญมีมอัตโนมัติแบบ sniper ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเฝ้าจอเองและเพิ่มโอกาสได้กำไรจากช่วงพรีเซลหรือช่วงเปิดตลาดแรก ๆ อีกทั้งพรีเซลที่กำลังจะปิดทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าซื้อในราคาต่ำและมีโอกาสทำผลตอบแทนสูง

เหรียญนี้เข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย รวมถึงมีชุมชนและกิจกรรมการตลาดที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งรองรับการเทรดบนหลายเครือข่าย ทำให้มีสภาพคล่องสูงและเข้าถึงตลาดได้สะดวก โดยรวมแล้ว Snorter เหมาะกับผู้ที่สนใจเหรียญมีมและต้องการเครื่องมือช่วยเทรดอัตโนมัติพร้อมโอกาสทำกำไรจากจังหวะพรีเซล

ฟีเจอร์เด่นของ Snorter ครบครันสำหรับนักลงทุนเหรียญมีม เริ่มจาก Snorter Bot บน Telegram ที่ช่วยซื้อเหรียญอัตโนมัติแบบ sniper ไม่พลาดช่วงพรีเซลหรือเปิดตลาดแรก ๆ พร้อมระบบแจ้งเตือนราคาและข่าวสารแบบเรียลไทม์ ให้ผู้ใช้งานติดตามความเคลื่อนไหวของเหรียญได้ทันที

นอกจากนี้ยังมี ระบบวิเคราะห์เหรียญ ช่วยประเมินสัญญาณซื้อขายและแนวโน้มราคา เพื่อให้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล พร้อมฟีเจอร์พรีเซลและลิสติ้งอัตโนมัติที่เข้าร่วมได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดหลายแพลตฟอร์ม

Snorter Bot รองรับหลายเครือข่าย เพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกในการเทรด รวมถึงมี Portfolio Tracker สำหรับติดตามผลกำไร-ขาดทุนของเหรียญที่ถือ และฟีเจอร์ Community & Social Signals รวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เห็นมุมมองความนิยมและ sentiment ของเหรียญ ช่วยให้การลงทุนในเหรียญมีมมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์มากขึ้น

เชื่อมต่อกับผู้ใช้จริงทาง X และ Telegram หรือดูรีวิว Snorter Token และวิธีซื้อ Snorter Token ทีละขั้นตอน

ยอดระดมทุนล่าสุด

SNORT
+16%
$5,418,600.69 Raised so far
$0.0935 → $0.1083

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Snorter Token
ข่าว Solana ล่าสุด
ฮ่องกงอนุมัติ Solana ETF ตัวแรกในเอเชีย! – SOL อยู่ใน ‘Sweet Zone’
Solana เดินเกมใหม่! ผู้ร่วมก่อตั้งเปิดตัว DEX ‘Percolator’ ท้าชนคู่แข่ง
Claude AI ชี้ XRP, Shiba Inu และ Solana อาจพุ่งแรงปลายปี 2025
Solana ฟื้นตัว 10%! แต่นักวิเคราะห์ชี้ 1 สัญญาณอันตรายที่ซ่อนอยู่
ChatGPT v5.0 คาด XRP, Solana, และ Litecoin อาจทะยานครั้งใหญ่ภายใน 2026
Solana อาจลุ้นทำ ATH ใหม่? ข้อมูล On-Chain เป็นใจ!

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,863,900,430,078
0.07
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Arthur Hayes ชี้นโยบายการเงินญี่ปุ่นอาจดัน Bitcoin สู่ 1 ล้านดอลลาร์
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-23 10:54:49
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 23 ตุลาคม 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-23 09:10:42
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า