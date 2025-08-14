Gemini AI ของ Google คาดการณ์ราคา XRP, Chainlink และ Solana ภายในสิ้นปี 2025
แพลตฟอร์ม AI ของ Google อย่าง Gemini ระบุว่า XRP, Chainlink และ Solana อาจสร้างจุดสูงสุดใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจทำให้คริปโตนักลงทุนได้ฉลอง “White Christmas” กันอย่างเต็มที่
แรงส่งของตลาดดูเหมือนจะสนับสนุนมุมมองนี้ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ Bitcoin เกือบแตะสถิติสูงสุด โดยพุ่งขึ้นไปชั่วคราวที่ 122,227 บาท เป็นสัญญาณว่าฝั่งกระทิงกำลังพยายามจุดประกายการพุ่งขึ้นของตลาดในวงกว้าง
ในฝั่งข่าวด้านกฎระเบียบ เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย GENIUS Act เพื่อกำหนดแนวทางของรัฐบาลกลางสำหรับ Stablecoin ให้ต้องมีการสำรองเต็มจำนวน จากนั้นไม่นาน SEC ก็เปิดตัวแผนปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ ให้มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
ความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังเดินหน้าทำตามคำสัญญาหาเสียง ที่ต้องการทำให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับโลก และ ด้วยกระแสความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่าการพุ่งขึ้นรอบต่อไปอาจสูงกว่าระดับที่เคยทำไว้ในปี 2021 โดย Gemini มองว่า XRP, Chainlink และ Solana จะเป็นผู้นำในรอบนี้
Gemini คาดการณ์ว่า XRP อาจขยับขึ้นไปแตะ 20 บาท ก่อนสิ้นปี 2025 ซึ่งจะเกือบสองเท่าจากมูลค่าปัจจุบันที่ราว 3.26 บาท ซึ่งสอดคล้องกับดีลการค้าระหว่างอังกฤษและสหรัฐที่เป็นไปได้ด้วยดี และ XRP ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ผลงานล่าสุดของ XRP ถือว่าน่าประทับใจ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ราคาพุ่งขึ้นไปแตะ 3.65 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018 ที่เคยทำไว้ 3.40 บาท ก่อนจะปรับตัวลงราว 10% มาที่ระดับปัจจุบัน ถึงอย่างนั้นก็ยังคงทำกำไรได้ 11% ในรอบเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ Bitcoin เพิ่มขึ้นเพียง 6%
ในปี 2024 XRP ได้รับการยอมรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) ให้เป็นหนึ่งในโซลูชันชำระเงินข้ามพรมแดนชั้นนำ ทำให้ชื่อเสียงในหมู่ผู้เล่นการเงินแบบดั้งเดิมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่าง Ripple และ SEC ที่ยืดเยื้อมานานได้สิ้นสุดลงในปีนี้ หลังจากที่หน่วยงานยุติคดี โดยก่อนหน้านี้ในปี 2023 ศาลมีคำตัดสินว่าการขาย XRP ให้กับนักลงทุนรายย่อยไม่ได้ถูกจัดเป็นธุรกรรมหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของ Ripple และวงการคริปโตโดยรวม
หาก XRP สามารถกลับไปแตะและทำลายสถิติสูงสุดเดิมได้ Gemini มองว่าระดับ 6 บาทน่าจะไปถึงได้ไม่ยาก แต่การพุ่งแรงขึ้นไปถึง 20 บาทนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาวะตลาดกระทิงเต็มตัว
ข้อมูลทางเทคนิคชี้ว่า RSI กำลังไต่ขึ้นจากระดับ 58 ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา XRP พุ่งขึ้นถึง 472% แซงหน้า Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น 104% และ Ethereum ที่เพิ่มขึ้น 75% อย่างมาก
Chainlink (LINK) เป็นหนึ่งในคริปโตที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ โดยราคาพุ่งขึ้น 126% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin และ Ethereum โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 23.57 บาท โดยโครงการนี้ทำหน้าที่เป็นเครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ นำข้อมูลจากโลกจริงเข้าสู่สมาร์ตคอนแทรกต์บนบล็อกเชน ทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างระบบดั้งเดิมกับบล็อกเชนแทบทุกประเภทได้อย่างไร้รอยต่อ
เมื่อหลายฝ่ายมองว่าการถ่ายโอนข้อมูลและการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกเชนจะเป็นหัวใจสำคัญของการยอมรับคริปโตในวงกว้าง ตำแหน่งของ Chainlink ในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างบล็อกเชนกับระบบการเงินดั้งเดิม (TradFi) จึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแรงหนุนจากรูปแบบกราฟ Bullish Falling Wedge ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงกลางมีนาคม ซึ่งมักจะนำไปสู่การเบรกทะลุขาขึ้น Gemini คาดว่า $LINK อาจพุ่งขึ้นไปแตะ 30 บาทภายในสิ้นเดือนนี้ โดยจะเจอแนวต้านแรกที่ 25 บาท
RSI ปัจจุบันของ LINK อยู่ราว 72 สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคงต่อเนื่อง แม้อาจมีการขายทำกำไรบ้าง แต่ความต้องการก็ยังสูง โดยเฉพาะหลังจากมีประกาศเกี่ยวกับโครงการซื้อคืนเหรียญ Chainlink Reserve และความร่วมมือใหม่กับ Intercontinental Exchange ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดบ่งชี้ว่า $LINK กำลังเข้าสู่แนวโน้มกระทิงที่อาจสร้างกำไรเกินคาด
ในขณะที่Solana ($SOL) ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในระบบนิเวศสมาร์ตคอนแทรกต์ ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดมากกว่า 96.6 พันล้านบาท ดึงดูดทั้งนักลงทุนสถาบันและนักพัฒนา โดยแรงหนุนล่าสุดมาจากข่าวลือเกี่ยวกับการอนุมัติ Solana Spot ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างกระแสเงินไหลเข้าแบบเดียวกับ Bitcoin และ Ethereum ETF และกระตุ้นการยอมรับในระดับสถาบันอย่างมาก
เสริมด้วยกระแสอีกอย่างคือเมื่อต้นปีนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่า รัฐบาลสหรัฐฯ อาจถือครอง Solana ในทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติของสหรัฐฯ ในอนาคต แต่ในขั้นตอนปัจจุบัน SOL จะอยู่ในสถานะ “ถือครองเท่านั้น” หมายความว่ารัฐจะสามารถได้มาจากการยึดทรัพย์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ไม่สามารถซื้อโดยตรงได้
ด้านเทคนิค SOL หลุดออกจากแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 250 บาทในเดือนมกราคม และร่วงลงเหลือ 100 บาทในเดือนเมษายน ก่อนฟื้นตัวกลับมาที่ 196 บาท
การเบรกเอาต์ทะลุออกจากรูปแบบกราฟ Descending Wedge ทำให้ Gemini AI คาดว่าราคาอาจพุ่งขึ้นแตะ 600 บาทภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของจุดสูงสุดเดิม 293.31 บาทที่ทำไว้ในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ SEC ออกแนวทางกำกับดูแลคริปโตอย่างครอบคลุมภายในคริสต์มาสนี้
Maxi Doge Presale ใกล้แตะ 1 ล้านดอลลาร์: มีโอกาสพุ่ง 100 เท่า เหมือนเป็นญาติสายคริปโตของ Doge?
สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสกับเหรียญมีมความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนเยอะ การขายรอบพรีเซลยังคงเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจ เหรียญน้องใหม่อย่าง Maxi Doge (MAXI) สามารถระดมทุนได้กว่า 818,000 บาท ภายในไม่กี่วันหลังเปิดตัว
MAXI ถูกสร้างบนมาตรฐาน ERC-20 ของ Ethereum โดยเน้นสร้างคอมมูนิตี้ผ่านการสื่อสารใน Telegram และ Discord การแข่งขันเทรด และความร่วมมือด้านการโปรโมต
จากจำนวนโทเคนทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเคน โดย 25% จะถูกจัดสรรให้กับ “Maxi Fund” เพื่อใช้ทำการตลาดและความร่วมมือ ผู้ถือโทเคนสามารถนำไป Stake เพื่อรับรางวัลแบบ Passive Income โดยปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงถึง 346% ต่อปี (APY) แม้ว่าอัตรานี้จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น
ราคาปัจจุบันในรอบพรีเซลอยู่ที่ 0.000252 บาท และจะปรับขึ้นเล็กน้อยภายในไม่ถึง 3 วันข้างหน้าเมื่อเข้าสู่รอบระดมทุนถัดไป ทำให้ผู้ซื้อช่วงแรกได้รับความคุ้มค่ามากกว่า
นักลงทุนสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ Maxi Doge โดยใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลอย่าง MetaMask หรือ Best Wallet
ซื้อขาย XRP, Chainlink และ Solana ด้วย Best Wallet
Best Wallet เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ non-custodial ที่ให้ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของกุญแจส่วนตัวอย่างแท้จริง ทำให้สามารถควบคุมและจัดการสินทรัพย์ได้เต็มมือ เหมาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่ถือ XRP, Chainlink หรือ Solana และต้องการความมั่นใจในด้านความปลอดภัย แอปรองรับทั้ง iOS และ Android พร้อมระบบป้องกันขั้นสูง เช่น การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือและ 2-FA รวมถึงการประกันความเสี่ยงผ่าน Fireblocks ที่ช่วยคุ้มครองสินทรัพย์แม้เกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้ให้บริการ
นอกจากนี้ Best Wallet ยังออกแบบมาเพื่อรองรับการลงทุนในเหรียญใหม่และการเทรด Alt-Coins ได้อย่างครบวงจร ด้วยการซัพพอร์ตคริปโตมากกว่า 1,000 เหรียญบนกว่า 60 เครือข่ายบล็อกเชน มาพร้อม DEX ภายในแอปสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบรวดเร็ว รวมถึงฟีเจอร์เข้าร่วมพรีเซลล์โดยตรง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคว้าโอกาสตั้งแต่รอบแรก เช่น Maxi Doge หรือโทเคนใหม่ที่กำลังมาแรง ทั้งยังมีระบบติดตามพอร์ตแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถรับมือกับข่าวสำคัญหรือกระแสตลาดเชิงบวก เช่น การพุ่งขึ้นของ Chainlink และ Solana ได้อย่างทันเวลา
จัดการ XRP, Chainlink และ Solana และสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในที่เดียว
Best Wallet รองรับการจัดเก็บและบริหาร XRP, Chainlink และ Solana รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ด้วยฟีเจอร์การซื้อขายผ่าน DEX และการเชื่อมต่อ Web3 ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง
ระบบความปลอดภัยขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในการถือครอง XRP, Chainlink และ Solana และจัดการพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพลตฟอร์ม Best Walletดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025