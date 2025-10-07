GIGGLE ปังทะลุ $100M! SNORT วิ่งแรงก่อนปิดขายล่วงหน้า
เหรียญมีมสาย Edutainment อย่าง Giggle (GIGGLE) กลายเป็นกระแสร้อนแรงในตลาดคริปโต หลังจากเปิดตัวช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยสามารถดันมูลค่าตลาดทะลุระดับ $100 ล้านได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
ขณะเดียวกัน Snorter Bot Token (SNORT) ซึ่งเป็นโทเค็นของบ็อตบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนค้นหาเหรียญมีมที่มีศักยภาพเติบโตสูงถึง 100 เท่า ก็เดินหน้าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการ Presale โดยล่าสุดสามารถระดมทุนไปแล้วกว่า $4.3 ล้าน
นักลงทุนยังมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนที่รอบการขายล่วงหน้าจะสิ้นสุดลง ซึ่งหลังจากนั้นโทเค็น SNORT จะถูกนำไปซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยน และราคามีแนวโน้มจะผันผวนมากขึ้นตามกลไกตลาด
ความสำเร็จของ GIGGLE ที่สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลในเวลาอันสั้น ทำให้หลายฝ่ายจับตามองโอกาสของแพลตฟอร์มอย่าง Snorter Bot ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้นักเทรดเข้าถึงเหรียญศักยภาพสูงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ก่อนผู้อื่น
สำหรับรอบ Presale ปัจจุบัน ราคาของ SNORT อยู่ที่ $0.1071 ต่อโทเค็น และจะทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการขายล่วงหน้า
Meme Coin ฟีเวอร์! GIGGLE ปัง- SNORT พร้อมแจ้งเกิดตาม
โครงการ Giggle Academy และ Changpeng Zhao กลายเป็นกระแสร้อนแรงในวงการคริปโต หลังสามารถระดมทุนได้ถึง 1.3 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมงนับจากการเปิดตัว โดยเงินทุนส่วนใหญ่ได้มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายของเหรียญ GIGGLE ซึ่งเป็นมีมคอยน์ตัวล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจในตลาด
โปรเจกต์นี้มีจุดยืนที่แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไป ด้วยการมุ่งเน้นเป้าหมายด้านการกุศล GIGGLE ซึ่งเป็นโทเค็นในรูปแบบ BEP20 ถูกนำไปใช้เป็นกลไกสนับสนุน Giggle Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบ gamified ที่เปิดให้เข้าถึงฟรีในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ยังมีโครงการ Giggle Hero ที่มอบรางวัลสนับสนุนแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา
ราคาของ GIGGLE พุ่งขึ้นอย่างโดดเด่น โดยแตะระดับสูงสุดที่ 117 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 313% จากวันที่ 24 กันยายน ก่อนจะปรับตัวลงมาอยู่ที่ 98.41 ดอลลาร์ ณ เวลาปัจจุบัน ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 98 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดคริปโตเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจัง
ในขณะเดียวกัน เหรียญมีมอีกหนึ่งตัวอย่าง Memecore (M) ที่เกี่ยวข้องกับ Binance และพัฒนาอยู่บน Layer1 network พร้อมแอปพลิเคชัน dApps ก็เคยสร้างปรากฏการณ์มูลค่าตลาดรวมแตะระดับพันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสองเดือนหลังเปิดตัว ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มจับตามองว่า GIGGLE อาจมีศักยภาพในการเดินตามเส้นทางความสำเร็จเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดพื้นฐานที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสังคม
สำหรับนักลงทุนในตลาดนี้ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การเลือกเหรียญที่มีเป้าหมายด้านการกุศล แต่คือการเข้าถึงโอกาสตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น Snorter Bot คืออีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกพัฒนาเพื่อปลดล็อกความได้เปรียบดังกล่าว ด้วยฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับเหรียญมีมใหม่ ๆ ก่อนที่ตลาดจะรับรู้ในวงกว้าง
เมื่อเหรียญเหล่านี้ยังมีมูลค่าตลาดเพียงหลักล้านดอลลาร์ ความเป็นไปได้ในการทำกำไรจึงมีสูงมาก โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วเช่นนี้ ซึ่งการเข้าซื้อตั้งแต่ช่วงแรกสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนจำนวนน้อยให้กลายเป็นผลตอบแทนที่มหาศาลได้ในเวลาอันสั้น
Snorter แรงไม่หยุด! ต่อยอดจาก Solana สู่ทุกเชนหลัก
Snorter เป็นเครื่องมือตรวจจับเหรียญมีมที่พัฒนาให้ทำงานในพื้นที่ที่กระแสความนิยมกำลังร้อนแรงที่สุด โดยเริ่มต้นจากบล็อกเชน Solana ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Validator Nodes และคิวธุรกรรม ทำให้ระบบสามารถตรวจจับกิจกรรมสำคัญได้ตั้งแต่จังหวะแรกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโทเคนใหม่ การเติมสภาพคล่อง หรือรูปแบบการซื้อขายในช่วงเริ่มต้น ซึ่งแตกต่างจากการรอข้อมูลจากแดชบอร์ดสาธารณะทั่วไป Snorter มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ในระดับมิลลิวินาที มอบความได้เปรียบด้านเวลาให้แก่ผู้ใช้งานอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จ Snorter ยังมีระบบคัดกรองความเสี่ยงในเชิงลึก โทเคนทุกตัวที่ถูกตรวจพบจะผ่านการประเมินด้วยชุดตัวชี้วัดความปลอดภัย เช่น การสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ (Ownership Renouncement), การล็อกสภาพคล่อง (Liquidity Lock), และการกระจายตัวของ Wallet เพื่อกรองความเสี่ยงจากโครงการหลอกลวงอย่าง Rugpull หรือ Honeypot ก่อนจะแจ้งเตือนโทเคนเหล่านี้ให้กับผู้ใช้งาน เฉพาะโครงการที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยเท่านั้นจึงจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่พร้อมใช้งานจริง
ในด้านการซื้อขาย Snorter ก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความเร็วและความแม่นยำไม่แพ้กัน ด้วยการใช้ RPC Endpoints ที่ปรับแต่งเฉพาะ และเส้นทางการเทรดแบบส่วนตัว (Private Trading Routes) ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูก Frontrun โดยผู้ใช้งานสามารถดำเนินการซื้อขายผ่าน Telegram ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมค่า Slippage ต่ำที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสแกนและซื้อขายจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบให้แม่นยำยิ่งขึ้นในการคัดกรองโอกาสในอนาคต
แม้ Solana จะเป็นเชนหลักในปัจจุบัน แต่ Snorter ก็กำลังเตรียมขยายการทำงานไปยังบล็อกเชนชั้นนำอื่น ๆ โดย Ethereum จะถูกรวมเข้าระบบหลังการจัดงาน Token Generation Event (TGE) ในขณะที่ BNB Chain อยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา นอกจากนี้ Polygon และ Base ก็อยู่ในแผนการรองรับในอนาคตเช่นกัน
สำหรับนักเทรดที่กำลังมองหาเหรียญมีมตัวถัดไปที่อาจก้าวขึ้นไปสู่ระดับเดียวกับ M หรือ GIGGLE ระบบของ Snorter อาจกลายเป็นเรดาร์สำคัญที่ช่วยระบุโอกาสเหล่านั้นได้ก่อนใคร และเมื่อการเชื่อมต่อข้ามเชนเริ่มทำงานอย่างเต็มรูปแบบ Snorter จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามโทเคนใหม่ ๆ ทั่วทั้งโลกคริปโต ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ท่ามกลางตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
Snorter เฟส 3 มาแน่! พร้อมสร้างระบบเทรดข้ามเชนระดับโลก
Snorter กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโรดแมป โดยขณะนี้โครงการกำลังดำเนินการผ่านเป้าหมายสุดท้ายของ Phase 2 ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบเบต้าสำหรับชุมชน, การมีส่วนร่วมกับ Influencers, การเปิดตัวบอทบน Solana, การเปิดใช้งาน TGE และการเคลมโทเค็น รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมสภาพคล่องระหว่างเชนต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสู่การเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Snorter และการดึงดูดกลุ่มผู้ใช้งานจริงในระลอกแรกอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อ Phase 2 เสร็จสิ้น โครงการจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ Phase 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่การขยายตัวจะเริ่มต้นอย่างแท้จริง โดยมีการเปิดตัวบอทให้รองรับ EVM chains, เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Telegram และเปิดใช้งาน User Dashboard ซึ่งจะเป็นพอร์ทัลเฉพาะที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์การเทรด, ติดตามรางวัล, และจัดการตำแหน่งการ staking ของตน
นอกจากนี้ ทีมงานยังวางแผนที่จะรวมบล็อกเชนเพิ่มเติมและพัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Snorter ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเทรดข้ามเชน (crosschain trading infrastructure) แทนที่จะเป็นเครื่องมือที่รองรับเพียงเชนเดียว
ทุกขั้นตอนในแต่ละเฟสกำลังช่วยผลักดันให้ Snorter กลายเป็นระบบที่ผู้คนเลือกใช้ในการค้นหาโอกาสเกี่ยวกับ meme coin ก่อนที่กระแสนั้นจะระเบิดตัวขึ้น ด้วยการขายล่วงหน้า (presale) ที่กำลังเข้าสู่ช่วง 14 วันสุดท้าย นี่จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ Snorter กำลังก้าวออกจากการสร้างระบบในช่วงเริ่มต้น สู่การสร้างผลกระทบในตลาดอย่างเต็มรูปแบบ
Snorter เปิดเกมเทรด Telegram! เข้าร่วมก่อนลิสต์จริงได้ที่นี่
Snorter กำลังพลิกโฉมขีดความสามารถของ Telegram trading bots อย่างเต็มรูปแบบ และด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ขณะนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมก่อนที่ระบบจะเปิดให้ใช้งานจริงในวงกว้าง
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Snorter Bot Token โดยสามารถซื้อโทเค็น SNORT ได้ด้วยหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต หลังจากทำการซื้อแล้ว นักลงทุนสามารถเริ่ม stake โทเค็นได้ทันทีผ่านโปรโตคอลของโครงการ ซึ่งมอบผลตอบแทนสูงสุดถึง 112% ต่อปี (APY)
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Snorter แนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าคริปโตและ Bitcoin ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้ใช้งาน โดยหนึ่งในคุณสมบัติเด่นคือยอดโทเค็นที่ได้จากการ Presale จะแสดงผลโดยตรงภายในแอป ช่วยให้การ claim โทเค็นเป็นไปได้อย่างง่ายดายหลังจากระบบเปิดตัว นอกจากนี้ ผู้ถือ SNORT ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงโครงการใหม่ ๆ ล่วงหน้าผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันอีกด้วย
Best Wallet พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
หากต้องการติดตามข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Snorter สามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทาง X (Twitter) และ Instagram รวมถึงเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการของ Snorter Bot Token เพื่อสำรองสิทธิ์ก่อนรอบ Presale จะสิ้นสุดลงไปยัง Snorter Token